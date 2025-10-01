अमेरिका में फिर मंडराया शटडाउन का खतरा, सरकारी कामकाज पर हो सकता है बड़ा असर, जानें क्या है पूरा मामला

विजयादशमी पर कर दिया इन चीजों का दान तो कभी नहीं होगी धन की कमी, घर में आएगी सुख समृद्धि
भारत के किस राज्य में हैं सबसे ज्यादा Railway Station? ये State है रेलवे प्रेमियों का स्वर्ग
फिल्म इंडस्ट्री पर ट्रंप का 100% टैरिफ, टॉलीवुड से बॉलीवुड तक मचा हड़कंप! जानें कितना होगा नुकसान?
अमेरिका में फिर मंडराया शटडाउन का खतरा, सरकारी कामकाज पर हो सकता है बड़ा असर, जानें क्या है पूरा मामला
Air Pollution: हवा में बढ़ने लगा जहर, एक्सपर्ट ने बताए 'दमघोटू' प्रदूषण से बचने के 3 तरीके
CISF के नए बॉस IPS Praveer Ranjan के पास हैं कौन-कौन सी डिग्रियां? जानें अबतक किन बड़े पदों पर किया है काम
बनाना चाहते हैं अपने सपनों का घर, ये बैंक कर सकते हैं आपकी मदद, सस्ते होम लोन के साथ समझें EMI का गणित
Dussehra 2025: रावण दहन की लकड़ी या राख लेने के लिए क्यों दौड़ते हैं लोग, जानें घर लाने के पीछे की पौराणिक कथा और महत्व
ढोल बजा, मेहंदी रची! ब्रेकअप के बाद गुपचुप शादी कर रहीं ये टीवी एक्ट्रेस? देखें फोटोज
RGPV Diploma Result 2025: राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने जारी किए डिप्लोमा के नतीजे, ऐसे करें चेक
अंतर्राष्ट्रीय खबरें
अमेरिका में रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी के बीच कुछ बिल को लेकर गतिरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है. अब सरकार के पास अस्थायी व्यय विधेयक पारित कराने का कोई रास्ता नहीं बचा, जिससे शटडाउन लगभग तय माना जा रहा है.
अमेरिका एक बार फिर शटडाउन के कगार पर पहुंच गया है. आपको बात दें, छह साल बाद और 1981 के बाद यह पंद्रहवीं बार हो सकता है जब सरकारी फंडिंग संकट के चलते सरकारी कामकाज रुक जाए. रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी के बीच समझौते की कमी इस स्थिति की सबसे बड़ी वजह है. खासकर स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च और अन्य सामाजिक योजनाओं को लेकर दोनों दल आम सहमति नहीं बना पा रहे हैं. नतीजा यह है कि आधी रात से सरकारी फंडिंग समाप्त होने का खतरा बढ़ गया है.
सीनेट में मंगलवार को हुए मतदान में रिपब्लिकन का स्टॉपगैप फंडिंग पैकेज गिर गया. 100 सदस्यों वाली सीनेट में यह प्रस्ताव 55 के मुकाबले 45 वोट से हार गया, जबकि पास कराने के लिए 60 वोटों की जरूरत थी. अब सरकार के पास अस्थायी व्यय विधेयक पारित कराने का कोई रास्ता नहीं बचा, जिससे शटडाउन लगभग तय माना जा रहा है. अमेरिकी कानून के मुताबिक जब तक बजट या फंडिंग बिल पास नहीं होता, गैर-जरूरी विभाग और सेवाएं बंद करनी पड़ती हैं.
बताया जा रहा है, शटडाउन की स्थिति में करीब 7.5 लाख संघीय कर्मचारी प्रभावित होंगे. इनमें से गैर-जरूरी सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों को छुट्टी पर भेजा जाएगा, जबकि आवश्यक सेवाओं जैसे सेना, एफबीआई और सीआईए में तैनात कर्मचारियों को बिना वेतन काम करना पड़ेगा. शिक्षा विभाग पर भी इसका बड़ा असर पड़ेगा.
यह भी पढ़ें: डोनाल्ड ट्रंप के गाजा शांति प्लान पर सहमत हुए नेतन्याहू, अब हमास के फैसले पर सबकी नजर
डेमोक्रेट्स का कहना है कि वे रिपब्लिकन पैकेज को तब तक समर्थन नहीं देंगे जब तक इसमें खत्म हो रहे स्वास्थ्य लाभों का विस्तार और अफोर्डेबल केयर एक्ट से जुड़े टैक्स क्रेडिट शामिल नहीं किए जाते. वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि अगर शटडाउन होता है तो प्रशासन बड़ी संख्या में कर्मचारियों की छंटनी कर सकता है. ट्रंप के पिछले कार्यकाल में 2018 में 34 दिनों तक शटडाउन चला था, जिससे लाखों कर्मचारी प्रभावित हुए थे. बहरहाल, इस बार भी अगर गतिरोध खत्म नहीं हुआ तो अमेरिका में सरकारी कामकाज पर बड़ा असर पड़ेगा और राष्ट्रीय सेवाएं बाधित होंगी.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.