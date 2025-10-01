अमेरिका में फिर मंडराया शटडाउन का खतरा, सरकारी कामकाज पर हो सकता है बड़ा असर, जानें क्या है पूरा मामला

अमेरिका में रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी के बीच कुछ बिल को लेकर गतिरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है. अब सरकार के पास अस्थायी व्यय विधेयक पारित कराने का कोई रास्ता नहीं बचा, जिससे शटडाउन लगभग तय माना जा रहा है.

अमेरिका एक बार फिर शटडाउन के कगार पर पहुंच गया है. आपको बात दें, छह साल बाद और 1981 के बाद यह पंद्रहवीं बार हो सकता है जब सरकारी फंडिंग संकट के चलते सरकारी कामकाज रुक जाए. रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी के बीच समझौते की कमी इस स्थिति की सबसे बड़ी वजह है. खासकर स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च और अन्य सामाजिक योजनाओं को लेकर दोनों दल आम सहमति नहीं बना पा रहे हैं. नतीजा यह है कि आधी रात से सरकारी फंडिंग समाप्त होने का खतरा बढ़ गया है.

पास कराने के लिए 60 वोटों की जरूरत

सीनेट में मंगलवार को हुए मतदान में रिपब्लिकन का स्टॉपगैप फंडिंग पैकेज गिर गया. 100 सदस्यों वाली सीनेट में यह प्रस्ताव 55 के मुकाबले 45 वोट से हार गया, जबकि पास कराने के लिए 60 वोटों की जरूरत थी. अब सरकार के पास अस्थायी व्यय विधेयक पारित कराने का कोई रास्ता नहीं बचा, जिससे शटडाउन लगभग तय माना जा रहा है. अमेरिकी कानून के मुताबिक जब तक बजट या फंडिंग बिल पास नहीं होता, गैर-जरूरी विभाग और सेवाएं बंद करनी पड़ती हैं.

गैर-जरूरी सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों को छुट्टी पर भेजा जाएगा

बताया जा रहा है, शटडाउन की स्थिति में करीब 7.5 लाख संघीय कर्मचारी प्रभावित होंगे. इनमें से गैर-जरूरी सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों को छुट्टी पर भेजा जाएगा, जबकि आवश्यक सेवाओं जैसे सेना, एफबीआई और सीआईए में तैनात कर्मचारियों को बिना वेतन काम करना पड़ेगा. शिक्षा विभाग पर भी इसका बड़ा असर पड़ेगा.

क्या है कारण ?

डेमोक्रेट्स का कहना है कि वे रिपब्लिकन पैकेज को तब तक समर्थन नहीं देंगे जब तक इसमें खत्म हो रहे स्वास्थ्य लाभों का विस्तार और अफोर्डेबल केयर एक्ट से जुड़े टैक्स क्रेडिट शामिल नहीं किए जाते. वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि अगर शटडाउन होता है तो प्रशासन बड़ी संख्या में कर्मचारियों की छंटनी कर सकता है. ट्रंप के पिछले कार्यकाल में 2018 में 34 दिनों तक शटडाउन चला था, जिससे लाखों कर्मचारी प्रभावित हुए थे. बहरहाल, इस बार भी अगर गतिरोध खत्म नहीं हुआ तो अमेरिका में सरकारी कामकाज पर बड़ा असर पड़ेगा और राष्ट्रीय सेवाएं बाधित होंगी.

