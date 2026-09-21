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क्या 23 सितंबर से बंद होंगी ईरानी एयरलाइंस? US की चेतावनी- नियम तोड़े तो 'डॉलर सिस्टम' से होंगे बाहर

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दुनिया

क्या 23 सितंबर से बंद होंगी ईरानी एयरलाइंस? US की चेतावनी- नियम तोड़े तो 'डॉलर सिस्टम' से होंगे बाहर

अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने 23 सितंबर तक सभी ईरानी एयरलाइंस का वैश्विक संचालन बंद करने का ऐलान किया है. नियमों का उल्लंघन करने वाले देशों को डॉलर सिस्टम से बाहर किया जाएगा.

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Aman Upadhyay

Updated : Sep 21, 2026, 11:49 PM IST

क्या 23 सितंबर से बंद होंगी ईरानी एयरलाइंस? US की चेतावनी- नियम तोड़े तो 'डॉलर सिस्टम' से होंगे बाहर

क्या 23 सितंबर से नहीं उड़ेंगी ईरानी एयरलाइंस, AI Photo

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  • अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि 23 सितंबर तक ईरानी एयरलाइंस का संचालन पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा.
  • ईरानी विमानों को लैंडिंग, ईंधन देने वाले देशों को 'डॉलर सिस्टम' से बेदखल होना पड़ेगा.


US Iran Airline Sanctions: अमेरिकी सरकार ने ईरान पर अपना आर्थिक और कूटनीतिक दबाव अभूतपूर्व स्तर पर बढ़ा दिया है. अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने आधिकारिक घोषणा की है कि 23 सितंबर तक दुनिया भर में सभी ईरानी एयरलाइंस का वैश्विक संचालन पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा.

अमेरिकी वित्त मंत्री ने ईरानी एयरलाइंस पर क्या चेतावनी दी है?

अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने एक मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि 23 सितंबर तक दुनिया भर में संचालित होने वाली सभी ईरानी एयरलाइंस का कामकाज बंद हो जाएगा. उन्होंने दुनिया भर के देशों और हवाई अड्डों को सचेत करते हुए कहा कि यदि वे ईरानी विमानों को अपने यहां उतरने की अनुमति देते हैं या सेवाएं प्रदान करते हैं, तो उन्हें दूसरे प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा. 

उन्होंने आगे कहा कि यदि ईरानी विमान उतरते हैं, तो उन्हें ईंधन नहीं दिया जा सकता, उन्हें लैंडिंग सेवाएं नहीं दी जा सकतीं और न ही उनके टिकट बेचे जा सकते हैं, ऐसा करने वाली संस्थाओं को डॉलर प्रणाली से सीधे बेदखल कर दिया जाएगा.

चीन और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ अमेरिका की क्या बातचीत हुई है?

अमेरिकी वित्त मंत्री ने चीनी उपराष्ट्रपति हे लिफेंग के साथ अपनी महत्वपूर्ण वार्ता खत्म करने के बाद यह कड़ा बयान जारी किया. बेसेंट ने कहा कि वाशिंगटन ईरान पर लगाए गए प्रतिबंधों के अनुपालन को लेकर चीन के वित्तीय अधिकारियों के साथ सकारात्मक चर्चा कर रहा है. इन वार्ताओं में पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना (PBOC) के गवर्नर पान गोंगशेंग भी शामिल हैं. बेसेंट ने बताया कि चीनी अधिकारी ईरान पर अमेरिका द्वारा बनाए जा रहे आर्थिक दबाव के अभियानों में काफी सक्रियता से जुड़े हुए हैं.

ईरानी एयरलाइंस पर क्या गंभीर आरोप लगे हैं?

इससे पहले सितंबर महीने की शुरुआत में ही अमेरिकी खजाना विभाग के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (OFAC) ने ईरान की 27 वाणिज्यिक एयरलाइंस को अपनी 'स्पेशली डेजिग्नेटेड नेशनल्स' (SDN) सूची में डाल दिया था. एक आधिकारिक प्रेस बयान में विभाग ने दावा किया था कि ईरान की वाणिज्यिक एयरलाइंस लंबे समय से ईरानी शासन की क्षेत्र को अस्थिर करने वाली गतिविधियों का लगातार समर्थन करती रही हैं. 

इसके अलावा, विभाग ने कहा कि ईरान का इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) नियमित रूप से निजी एयरलाइंस का इस्तेमाल हथियारों की खरीद, हथियारों के हस्तांतरण और अपने सैन्य कर्मियों को लाने-ले जाने के लिए करता रहा है.

एयरलाइंस मार्गों पर क्या कार्रवाई की गई है?

अमेरिकी प्रशासन का यह नया कदम उन फर्जी कंपनियों, विदेशी बिचौलियों और गुप्त रास्तों को पूरी तरह बंद करने के लिए उठाया गया है, जिनकी मदद से ईरान अमेरिकी मूल के विमान और संवेदनशील तकनीकें हासिल करता है. 

इस कार्रवाई के तहत अमेरिकी वित्त मंत्रालय की एजेंसी ओएफएसी (OFAC) ने तुर्की, मलेशिया और कजाकिस्तान की ऐसी चार कंपनियों पर विशेष प्रतिबंध लगा दिया है जो ईरान की 'Mahan Air' के लिए कार्गो सर्विस और सेल एजेंट के रूप में काम कर रही थीं.

इसके साथ ही, OFAC ने उन सभी पुरानी मंजूरियों को भी रद्द कर दिया है जो गैर-अमेरिकी एयरलाइंस को ईरान के लिए अमेरिकी तकनीक वाले विमान उड़ाने या ईरान के हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करने की छूट देती थीं.
 

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