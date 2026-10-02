85 लड़ाकू विमान, 10,000 सैनिक और हजारों टन गोला-बारूद के साथ 'थियोडोर रूजवेल्ट' मिडिल ईस्ट रवाना, जानिये इस वॉरशिप की ताकत

पेंटागन मिडिल ईस्ट में USS थियोडोर रूजवेल्ट और हजारों नए सैनिक भेज रहा है. इसके बाद क्षेत्र में अमेरिकी सैनिकों की संख्या 20,000 पार कर जाएगी, जिससे तनाव चरम पर है.

मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव अब एक बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है. अमेरिकी रक्षा मंत्रालय (पेंटागन) ने सैन्य ताकत को कई गुना बढ़ाने के लिए तीसरा वॉरशिप और करीब 10,000 नए सैनिकों को तैनात करने का बड़ा फैसला लिया है. यह कदम तब उठाया गया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को खारिज करते हुए खुलेआम चेतावनी दी है कि वे आने वाले दिनों में ईरान पर सैन्य हमले और तेज कर सकते हैं. इस तैनाती ने न सिर्फ खाड़ी देशों बल्कि पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है.

अमेरिका मिडिल ईस्ट में सैन्य ताकत क्यों बढ़ा रहा है?

अमेरिका का असली मकसद ईरान पर दबाव बनाना और उसके परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह रोकना है, जिसकी वजह से अमेरिका और इजरायल ने 28 फरवरी को ईरान के खिलाफ सैन्य हमला शुरू किया था और जवाब में ईरान ने भी इजरायल व खाड़ी देशों में बने अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर पलटवार किया था. हालांकि, हाल ही में ईरान ने शांति और सीजफायर का प्रस्ताव भी रखा लेकिन अमेरिका ने इसे यह कहते हुए ठुकरा दिया कि ईरान सिर्फ कमजोरी और दबाव में आकर ऐसा कर रहा है और यह समझौता अमेरिका के लिए काफी नहीं है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि जब तक ईरान एक सही समझौते पर साइन नहीं करता, तब तक उस पर यह दबाव जारी रहेगा और इसी रणनीति के तहत पेंटागन मिडिल ईस्ट में नए लड़ाकू जहाज, फाइटर जेट्स और भारी तादाद में सैनिक भेज रहा है.

मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने कौन-कौन से युद्धपोत तैनात किए हैं?

अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार, अमेरिका अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप USS थियोडोर रूजवेल्ट मिडिल ईस्ट भेज रहा है. यह परमाणु ऊर्जा से चलने वाला विशालकाय युद्धपोत है, जो सैन डिएगो स्थित अपने बेस से रवाना हो चुका है.

इस इलाके में पहले से ही दो अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं USS जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश और USS जॉर्ज वाशिंगटन. USS जॉर्ज वाशिंगटन को प्रशांत महासागर से लाकर यहां तैनात किया गया है ताकि वह USS अब्राहम लिंकन की जगह ले सके. नवंबर के अंत तक जब USS थियोडोर रूजवेल्ट और मरीन कॉर्प्स के जहाज वहां पहुंचेंगे तब मिडिल ईस्ट में अमेरिका के तीन एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप और दो मरीन यूनिट्स एक साथ मौजूद होंगी. इस नई तैनाती से क्षेत्र में अमेरिकी नौसैनिकों और मरीन कमांडोज की कुल संख्या 20,000 से ज्यादा हो जाएगी, जिनके साथ सैकड़ों फाइटर जेट भी भी तैनात रहेंगे.

USS थियोडोर रूजवेल्ट और USS अब्राहम लिंकन में क्या है अंतर?

USS थियोडोर रूजवेल्ट और USS अब्राहम लिंकन दोनों ही अमेरिकी नौसेना के ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जो न्यूक्लियर पावर से चलते हैं. वैसे तो ये दोनों तैरते हुए हवाई अड्डों जैसे जहाज दिखने और काम करने में काफी हद तक एक जैसे हैं लेकिन इनके निर्माण के साल, इनमें किए गए नई टेक्नोलॉजी के बदलावों और इनके सैन्य इतिहास में कुछ बहुत ही खास और बड़े अंतर हैं.

राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर हमले को लेकर क्या चेतावनी दी है?

ट्रम्प ने एक इंटरव्यू और व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि अमेरिका में 3 नवंबर को होने वाले मिडटर्म चुनावों के बाद ईरान पर बमबारी और सैन्य हमलों को कई गुना बढ़ाया जा सकता है. उन्होंने ने यहां तक कह दिया कि अगर ईरान ने जल्दी समझौता नहीं किया तो उसका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा. संयुक्त महासभा का जिक्र करते हुए कहा कि अमेरिका चाहे तो ईरान को पूरी तरह से तबाह कर सकता है. ट्रंप से जब अमेरिकी सेना के पास गोला-बारूद की कमी से जुड़ी जानकारी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इसे ‘फेक न्यूज’ बता दिया. वहीं दूसरी तरफ, अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने भी साफ कर दिया है कि अगर राष्ट्रपति ट्रंप का आदेश मिलता है, तो अमेरिकी सेना ईरान पर नया और बड़ा हमला करने के लिए पूरी तरह तैयार बैठी है

ईरान के सीजफायर का प्रस्ताव को अमेरिका ने क्यों ठुकराया?

ईरान ने तनाव कम करने और युद्ध समाप्त करने के लिए 7 दिनों के अस्थायी सीजफायर का एक प्रस्ताव रखा था. यह प्रस्ताव न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान कतर के मध्यस्थों के जरिए अमेरिका तक पहुंचाया गया था. ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची के मुताबिक, तेहरान इस समझौते के तहत अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए बेहद महत्वपूर्ण Strait of Hormuz को तुरंत खोलने के लिए तैयार था. इसके बदले ईरान की मांग थी कि विदेशों में सीज किए गए उसके फंड और संपत्तियों से रोक हटाई जाए और उसे अपना कच्चा तेल बेचने की इजाजत दी जाए. ईरान का कहना था कि ये शर्तें जून में हुए उस समझौते (MoU) जैसी ही हैं, जो बाद में दोनों तरफ से हुए हमलों के कारण टूट गया था. हालांकि, ट्रंप प्रशासन ने ईरान के इस प्रस्ताव को सिरे से ठुकरा दिया, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप का मानना था कि ईरान इस युद्ध में बुरी तरह हार रहा है, इसीलिए वह मजबूरी में इस रास्ते को खोलना चाहता है, और यह प्रस्ताव अमेरिका के हितों व शर्तों को बिल्कुल भी पूरा नहीं करता है.

मिडटर्म चुनाव के बाद ट्रंप का क्या है प्लान?

अमेरिका में 3 नवंबर 2026 को होने वाले मिडटर्म चुनावों और पिछले सात महीनों से जारी अमेरिका-ईरान युद्ध को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी सरकार की रणनीति पूरी तरह से राजनीतिक फायदे और आक्रामक रुख पर टिकी है. 'द वॉल स्ट्रीट जर्नल' की रिपोर्ट बताती है कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान पर नए हवाई हमलों बमबारी का अगला दौर नवंबर चुनाव खत्म होने के ठीक बाद शुरू करने की योजना बना रहे हैं, लेकिन इसके ठीक उलट, चुनावी रैलियों में वे आम जनता के सामने युद्ध को बहुत जल्द खत्म करने का दावा भी कर रहे हैं ताकि युद्ध की वजह से बढ़ रही महंगाई से परेशान अमेरिकी वोटरों को अपनी तरफ रिझाया जा सके.

