दुनिया

17 यूक्रेनी, 6 जॉर्जिया और 3 इंडियन... US ने जिस रूसी जहाज को पकड़ा, उसमें इन चार देशों के 28 क्रू मेंबर्स

रिपोर्ट में कहा गया है कि US सेना ने कैरेबियन सागर से रूसी झंडे वाले तेल टैंकर ‘मरीनेरा’ का पीछा किया था, जिसके बाद उसे नॉर्थ अटलांटिक सागर में जब्त कर लिया.

रईश खान

Updated : Jan 08, 2026, 10:33 PM IST

17 यूक्रेनी, 6 जॉर्जिया और 3 इंडियन... US ने जिस रूसी जहाज को पकड़ा, उसमें इन चार देशों के 28 क्रू मेंबर्स

यूएस सेना द्वारा जब्त रशियन जहाज में तीन भारतीय नागरिक भी थे

डोनाल्ड ट्रंप ने जब से दूसरी बार सत्ता में वापसी की है, दुनियाभर में खलबली मचा रखी है. कभी टैरिफ वॉर से तो कभी देशों में गृहयुद्ध कराकर. ट्रंप अब एक कदम और आगे बढ़ गए हैं. उन्होंने पहले वेनेजुएला पर हमला कर उसके राष्ट्रपति को अगवा किया. इसके बाद नॉर्थ अटलांटिक महासागर में वेनेजुएला जा रहे रूस के टैंकर को जब्त कर लिया. इससे मिडिल ईस्ट में आग और भड़क गई है. सबसे खास बात यह है कि इस टैंकर में 3 भारतीय नागरिक भी मौजूद थे.

रशिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी कोस्ट गार्ड (USCG) ने 7 जनवरी को नॉर्थ अटलांटिक में रूस के झंडे वाले जहाज 'Marinera' को जब्त कर लिया था. जिसमें 28 क्रू मेंबर्स सवार था. रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 28 क्रू मेंबर्स में से 3 भारतीय नागरिक थे. मॉस्कों ने वाशिंगटन से सभी क्रू मेंबर्स के साथ अच्छा व्यवहार करने और उनको जल्द से जल्द रिहा करने की अपील की है.

RT रिपोर्ट के मुताबिक, टैंकर को एक प्राइवेट व्यापारी ने किराए पर लिया था. यह गुयाना के झंडे तले चल रहा था. इसके क्रू में 28 लोग थे, जिनमें जॉर्जिया के 6, यूक्रेन के 17, भारत के 3 और रूस के 2 नागरिक शामिल थे.

कैरेबियन सागर से ही किया जा रहा था पीछा

रिपोर्ट में रूस के ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के हवाले से कहा गया है कि US सेना ने कैरेबियन सागर से रूसी झंडे वाले तेल टैंकर ‘मरीनेरा’ का पीछा किया था, जिसके बाद उसे नॉर्थ अटलांटिक सागर में जब्त कर लिया. यह कार्रवाई अमेरिकी कोस्ट गार्ड और सेना के संयुक्त ऑपरेशन के तहत की गई.

अमेरिका का कहना है कि रूसी टैंकर अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन कर वेनेजुएला से तेल ले जा रहा था, इसलिए उसे जब्त किया गया. यह वही टैंकर है जिसका पुराना नाम Bella-1 था. अमेरिका ने इस रशियन जहाज पर 2024 में प्रतिबंध लगा दिया था. इसके बाद इसका नाम बदलकर मरीनेरा कर दिया गया.

ट्रंप के इस कदम से दुनिया भर से कड़ा रिएक्शन देखने को मिल रहा है. रूस ने कहा कि किसी देश के रजिस्टर्ड जहाज के खिलाफ बल प्रयोग करके अमेरिका ने 1982 के संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन का उल्लंघन किया है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

