ईरान से तनाव के बीच सऊदी की ताकत बढ़ाएगा अमेरिका, 5 बिलियन डॉलर के हथियार पैकेज में क्या है खास

पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने सऊदी अरब के लिए $5 बिलियन के हथियारों के पैकेज को मंजूरी दी है. जानें इस बड़ी डिफेंस डील के बारे में सब कुछ.

अमेरिका ने सऊदी अरब को $5 बिलियन के रक्षा पैकेज की मंजूरी.

अमेरिकी दिग्गज कंपनी बोइंग इस पूरी डील की प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर होगी.

यह डील अमेरिका-ईरान संघर्ष और यमन के हूती विद्रोहियों की गतिविधियों के साए में हो रही है.

दोनों देशों के बीच नागरिक परमाणु सहयोग के लिए 123 समझौता भी संपन्न हुआ है.

US Saudi Arms Deal: अमेरिका ने सऊदी अरब को $5 बिलियन के हथियारों का एक बड़ा पैकेज बेचने को मंजूरी दे दी है. इस डील के तहत सऊदी अरब को हजारों की संख्या में आधुनिक स्मार्ट बम और प्रिसिजन गाइडेंस किट्स मिलने जा रहे हैं.

इस समय जब पूरे खाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा और रणनीतिक समीकरण बदल रहे हैं, तब अमेरिका और सऊदी अरब के बीच की यह रक्षा डील बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है. आखिर इस डील के तहत सऊदी अरब को कौन-कौन से घातक हथियार मिल रहे हैं?

क्या है अमेरिका और सऊदी की डील?

असल में, अमेरिकी विदेश विभाग ने सऊदी अरब को हथियारों की इस संभावित बिक्री के लिए हरी झंडी दिखा दी है और इसकी औपचारिक अधिसूचना अमेरिकी संसद को भी भेज दी है. यह डील कुल $5 बिलियन की आंकी गई है.

यह पूरा मामला ऐसे समय में चर्चा में आया है जब पूरे खाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर काफी चिंताएं बनी हुई हैं. अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते संघर्ष, सऊदी अरब को सीधे निशाना बनाकर किए गए पिछले हमले और यमन के हूती विद्रोहियों की दोबारा से सक्रिय हुई गतिविधियों ने इस पूरे क्षेत्र में तनाव को चरम पर पहुंचा दिया है. ऐसे नाजुक हालात में, सऊदी अरब लंबे समय से अपनी हवाई सुरक्षा को अभेद्य बनाने और अपने देश के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को सुरक्षित रखने के लिए नए सुरक्षा उपायों की तलाश में था. यह नई डील इसी रक्षा रणनीति का हिस्सा है.

सऊदी को क्या-क्या मिल रहा है?

सऊदी अरब इस डील के जरिए अपनी वायुसेना की मारक क्षमता और डिफेंस सिस्टम को आधुनिक बनाना चाहता है. इस पैकेज में कोई साधारण हथियार नहीं, बल्कि बेहद सटीक हमला करने वाले उपकरण शामिल हैं. इस डील का सबसे मुख्य हिस्सा Joint Direct Attack Munition-Extended Range (JDAM-ER) गाइडेंस प्रणालियां हैं.

इसके तहत सऊदी को 5,004 KMU-572 और 5,000 KMU-556 जेडीयू गाइडेंस किट्स दी जाएंगी. ये किट्स साधारण बमों के पीछे फिट होकर उन्हें हवा में ही रास्ता बताने वाले और बेहद सटीक निशाना लगाने वाले 'स्मार्ट बमों' में बदल देती हैं.

इन स्मार्ट गाइडेंस किट्स के साथ इस्तेमाल करने के लिए सऊदी अरब को हजारों बम भी मिल रहे हैं. इस पैकेज में 5,004 नग BLU-111 (500-पाउंड वजनी बम) और 5,000 नग BLU-117 (2,000-पाउंड वजनी भारी बम) शामिल हैं. इसके साथ ही, सटीक धमाके और सही टारगेट की पहचान के लिए इसमें FMU-139 फ्यूज सिस्टम और DSU-38 व DSU-40 टारगेट डिटेक्टर्स भी दिए जाएंगे. इसके साथ ही स्पेयर पार्ट्स, सपोर्ट इक्विपमेंट, कंटेनर्स और लॉजिस्टिकल सपोर्ट भी शामिल है.

अमेरिका का इस डील पर क्या कहना है?

अमेरिकी विदेश विभाग का मानना है कि इस डील से सऊदी अरब की हवाई रक्षा क्षमता और मजबूत होगी. इससे सऊदी अरब अपनी सीमाओं की रक्षा करने और भविष्य के किसी भी क्षेत्रीय हवाई खतरे का मुकाबला करने में सक्षम हो सकेगा.इस डील का एक बड़ा फायदा यह होगा कि सऊदी अरब की वायुसेना अमेरिकी बलों और अन्य खाड़ी सहयोगियों के साथ मिलकर अधिक आसानी से काम कर सकेगी.

अमेरिका ने आगे बताया कि सऊदी अरब को मजबूत करना उसकी खुद की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति के हितों में है, क्योंकि सऊदी अरब खाड़ी क्षेत्र में राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक प्रगति बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देता है. अमेरिका ने संसद को दी गई अधिसूचना में साफ किया है कि सऊदी सेना इन प्रणालियों को आसानी से अपने बेड़े में शामिल कर लेगी और इससे क्षेत्र के मौजूदा सैन्य संतुलन पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा.

इस डील को लागू करने के लिए अमेरिकी सरकार या कॉन्ट्रैक्टर के किसी भी अतिरिक्त स्टाफ को सऊदी अरब में तैनात करने की जरूरत नहीं होगी और न ही इससे अमेरिकी सेना की अपनी खुद की रक्षा तैयारियों पर कोई असर पड़ेगा.