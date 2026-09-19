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दुनिया

क्या UAE की तरह खटाई में पड़ेगा सऊदी अरब का F-35 सौदा? पेंटागन ने जेट बेचने पर क्यों जताई गंभीर चिंता

अमेरिका द्वारा सऊदी अरब को $24B में F-35 फाइटर जेट बेचने की योजना पर पेंटागन ने चीनी जासूसी का खतरा जताया है. जानिए इस सौदे से जुड़ी तकनीकी चिंताएं और इजरायल का क्या है विरोध.

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Aman Upadhyay

Updated : Sep 19, 2026, 06:27 PM IST

क्या UAE की तरह खटाई में पड़ेगा सऊदी अरब का F-35 सौदा? पेंटागन ने जेट बेचने पर क्यों जताई गंभीर चिंता

सऊदी को F-35 बेचने पर अमेरिका सोच में पड़ा, AI Photo 

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  • पेंटागन ने चेतावनी दी गई है कि सऊदी अरब के जरिए संवेदनशील F-35 तकनीक तक चीन की पहुंच बन सकती है.
  • इससे पहले UAE को भी F-35 बेचे जाने थे, लेकिन चीन से बढ़ती नजदीकी के कारण उस सौदे को रोक दिया गया था.
  • सऊदी अरब लंबे समय से चीन से DF-3, DF-21 और DF-15A मिसाइलें तथा ड्रोन तकनीक हासिल करता रहा है.


Saudi Arabia F-35 Deal: अमेरिका द्वारा सऊदी अरब को F-35 फाइटर जेट बेचने की योजना पर अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने गंभीर चिंताएं जताई हैं. न्यू यॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, पेंटागन के खुफिया आकलन में चेतावनी दी गई है कि सऊदी अरब में जासूसी गतिविधियों या रियाद के चीन के साथ बढ़ते सैन्य और सुरक्षा संबंधों के माध्यम से चीन F-35 तकनीक तक पहुंच सकता है.

पेंटागन का आकलन है कि सऊदी अरब में स्थित सैन्य ठिकानों, कर्मियों और चीनी बुनियादी ढांचे के नेटवर्क के माध्यम से F-35 फाइटर जेट की गोपनीय तकनीक चीन तक पहुंच सकती है. अमेरिकी रक्षा खुफिया एजेंसी (DIA) द्वारा 2025 में एक सामान्य चेतावनी जारी की थी, लेकिन नए आकलन में कई तरह की तकनीकी चिंताएं शामिल हैं जो प्रशासनिक एजेंसियों और अमेरिकी कांग्रेस के कार्यालयों में भेजी गई हैं.

सऊदी F-35 सौदे की वर्तमान स्थिति क्या है?

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने नवंबर 2025 में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की व्हाइट हाउस में मेजबानी करने से एक दिन पहले इस बिक्री की घोषणा की थी. यह पैकेज लगभग 24 अरब डॉलर का है, जिसमें 48 F-35 फाइटर जेट और एक अतिरिक्त स्पेयर इंजन शामिल है. जून में अमेरिकी विदेश विभाग ने औपचारिक मंजूरी के लिए यह पैकेज दो संसदीय समितियों को भेजा था. 

हालांकि, अमेरिकी खुफिया एजेंसियां अभी इस बात की कड़ी जांच कर रही हैं कि सऊदी अरब अपने सैन्य ठिकानों और टेलीकॉम नेटवर्क से Huawei और ZTE जैसी चीनी कंपनियों के उपकरणों को पूरी तरह हटाता है या नहीं, ताकि F-35 की संवेदनशील तकनीक को सुरक्षित रखा जा सके.

UAE के पिछले मामले से यह सौदा कैसे मिलता-जुलता है?

ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान, वाशिंगटन ने 2020 में इजरायल के साथ संबंध सामान्य करने के बाद संयुक्त अरब अमीरात (UAE) को F-35 बेचे जाने की मंजूरी दी थी. हालांकि, जब यूएई ने बाद में चीन के साथ अपने सैन्य, खुफिया और तकनीकी संबंधों को मजबूत करना शुरू किया, तो इस सौदे पर पुनर्विचार किया गया और बिक्री प्रक्रिया को रोक दिया गया. यूएई के उस मामले में मुख्य चिंताओं में से एक उनके 5G नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में Huawei के उपकरणों का उपयोग शामिल था और ठीक यही चिंता अब सऊदी अरब के मामले में भी दोहराई जा रही है.

इजरायल इस F-35 सौदे का विरोध क्यों कर रहा है?

इजरायल भी सऊदी अरब को F-35 फाइटर जेट बेचने का कड़ा विरोध कर रहा है, क्योंकि उसे डर है कि सऊदी अरब को ये अत्याधुनिक स्टील्थ विमान मिलने से मध्य पूर्व के इलाके में उसकी सैन्य बढ़त कमजोर पड़ सकती है. दरअसल, अमेरिका और इजरायल के बीच एक विशेष समझौता है, जिसके तहत अमेरिका को यह सुनिश्चित करना होता है कि इजरायल को मिलने वाले हथियार इस क्षेत्र के किसी भी अन्य देश को बेचे जाने वाले हथियारों की तुलना में हमेशा ज्यादा ताकतवर और एडवांस हों.

सऊदी अरब और चीन के बीच मौजूदा रक्षा संबंध कितने गहरे हैं?

सऊदी अरब और चीन के रक्षा संबंधों की शुरुआत 1980 के दशक के उत्तरार्ध में हुई थी, जब अमेरिका ने सऊदी अरब को रणनीतिक हथियार बेचने से मना कर दिया था और रियाद ने चीन से गुप्त रूप से DF-3 मिसाइलें खरीदी थीं. यह सहयोग 2007 में DF-21 मिसाइलों की खरीद तक फैला और 2019 तक रियाद ने चीनी तकनीकी सहायता से स्थानीय स्तर पर बैलिस्टिक मिसाइलें बनाने का एक गुप्त कार्यक्रम शुरू कर दिया. 2022 में रियाद ने चीनी रक्षा फर्मों के साथ 4 अरब डॉलर का हथियार अनुबंध किया, जिसमें सऊदी अरब के भीतर ही सशस्त्र ड्रोन्स के संयुक्त डिजाइन और निर्माण का समझौता शामिल था. 

हाल ही में, सऊदी अरब ने यमन के हूती विद्रोहियों के खिलाफ पहली बार चीन की 'DF-15A' कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है, जो इस मिसाइल के इतिहास में पहली बार युद्ध के मैदान में हुआ असल उपयोग है. इसके साथ ही, सऊदी अरब ने अपने आसमान की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए चीन से आधुनिक रडार, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली और ड्रोन रोधी लेजर हथियार भी खरीदे हैं, जो चीन के साथ उसके गहरे होते सैन्य रिश्तों को दिखाता है.

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