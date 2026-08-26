ईरान से तेल डील करने पर अमेरिका ने कौन सी 4 भारतीय कंपनियों पर लगाया बैन? 3 नागरिकों पर भी एक्शन

अमेरिकी प्रशासन ने ईरान के तेल और पेट्रोकेमिकल व्यापार से जुड़े होने के आरोप में भारत की 4 कंपनियों और 3 नागरिकों पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं.

अमेरिका ने ईरान की आर्थिक कमर तोड़ने के लिए एक नया और सख्त अभियान शुरू किया है, जिसे "ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट" नाम दिया गया है. इसका मुख्य मकसद ईरान को उसके तेल और पेट्रोकेमिकल व्यापार से मिलने वाले पैसे को रोकना है, ताकि वहां के शासन की फंडिंग बंद की जा सके.

इस कार्रवाई की जद में अब भारत की कुछ कंपनियां और नागरिक भी आ गए हैं. अमेरिकी प्रशासन ने ईरान के साथ गुपचुप तरीके से तेल का व्यापार करने के आरोप में चार भारतीय कंपनियों और तीन भारतीय नागरिकों पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं.

कौन सी 4 भारतीय कंपनियों पर लगाया बैन?

अमेरिकी विदेश मंत्रालय के मुताबिक, जिन चार भारतीय कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया गया है, उनमें 'पोर्टईज पार्टनर्स एलएलपी', 'सदाशिव ओवरसीज लिमिटेड', 'पीपी सॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड' और 'प्रकृतिज इंफ्रा इम्पेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड' शामिल हैं. इसके अलावा, जिन तीन भारतीयों पर गाज गिरी है, उनमें पोर्टईज कंपनी के दो पार्टनर हरीश रामचंद्र रंगी और इद्रिसमिया अशरफमिया शेख का नाम है, जबकि तीसरा नाम पीपी सॉफ्टेक के प्रशांत गर्ग का है.

अमेरिका ने क्यों लगाया इन पर प्रतिबंध?

इन सभी पर ईरान से अवैध रूप से पेट्रोकेमिकल उत्पाद खरीदने, बेचने और उनकी डिलीवरी कराने में अहम भूमिका निभाने का आरोप है. अमेरिकी रिपोर्ट में इन कंपनियों के लेन-देन का पूरा ब्योरा भी दिया गया है. कस्टम ब्रोकर के रूप में काम करने वाली पोर्टईज पार्टनर्स पर आरोप है कि उसने ईरान से पेट्रोकेमिकल उत्पादों को भारत लाने में मदद की.

वहीं, सदाशिव ओवरसीज पर ईरान से करीब 6.9 करोड़ डॉलर (लगभग 570 करोड़ रुपये) मूल्य के पेट्रोलियम उत्पाद खरीदने का आरोप लगा है. इसके अलावा पीपी सॉफ्टेक और प्रकृतिज इंफ्रा दोनों पर लगभग 2.5-2.5 करोड़ डॉलर (लगभग 200-200 करोड़ रुपये) के ईरानी तेल उत्पाद मंगाने की बात कही गई है.

दुनिया भर के 60 व्यक्तियों, कंपनियों पर लिया एक्शन

अमेरिका का साफ कहना है कि इन लोगों ने जानते-बूझते हुए ईरान के साथ यह बड़ा कारोबारी सौदा किया था. यह कदम उस व्यापक अमेरिकी कार्रवाई का हिस्सा है, जिसके तहत अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने दुनिया भर के 60 व्यक्तियों, कंपनियों और जहाजों पर एक साथ बैन लगाया है.

हालांकि, अमेरिका ने एक तरफ तो ईरान से व्यापार करने वाले देशों को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है, लेकिन दूसरी तरफ उसने तुरंत कोई सख्त दंडात्मक कदम न उठाकर थोड़ी मोहलत भी दी है. इसके साथ ही एक अन्य घटनाक्रम में अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के उन दूतावासों में अपने राजनयिकों को वापस भेजना शुरू कर दिया है, जिन्हें तनाव के वक्त खाली करा लिया गया था.

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