चीन हिंद महासागर में नौसेना और पनडुब्बियों की आवाजाही बढ़ाकर भारत के समुद्री व्यापारिक रास्तों को प्रभावित करने की रणनीति पर काम कर रहा है.

'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान चीन ने सीधे जंग में उतरे बिना पाकिस्तान की वायुसेना को तकनीकी मदद दी. (फाइल फोटो IANS)

अमेरिका की एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन अब भारत की बढ़ती ताकत को अपने लिए बड़ी चुनौती मान रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन ने पाकिस्तान को हथियार और नई तकनीक देकर मदद की थी. इसके पीछे सिर्फ पाकिस्तान का साथ देना ही नहीं, बल्कि भारत को इस इलाके में और मजबूत होने से रोकना भी एक वजह थी.

अमेरिकी पैनल का कहना है कि चीन भारत की रफ्तार धीमी करने के लिए कई तरीके अपना रहा है. कभी वह सीमा पर अपनी सेना बढ़ाता है तो कभी कारोबार पर रोक लगाकर दबाव बनाने की कोशिश करता है. इतना ही नहीं, समुद्र में भी अपनी पकड़ बढ़ा रहा है, ताकि भारत का असर न बढ़ सके. यह सारी बातें अमेरिकी-चीन आर्थिक और सुरक्षा समीक्षा आयोग (USCC) की नई रिपोर्ट में कही गई हैं.

'ऑपरेशन सिंदूर' के समय चीन ने पाकिस्तान को कैसे मदद दी?

अप्रैल 2025 में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने 26 निर्दोष नागरिकों की हत्या कर दी थी. इस हमले के बाद भारत ने मई 2025 में 'ऑपरेशन सिंदूर' शुरू किया, जिससे भारत और पाकिस्तान के बीच तीन से चार दिनों तक तीखा सैन्य टकराव चला.

अमेरिकी आयोग ने रिपोर्ट में बताया कि चीन ने खुद इस लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन उसने संकट के समय पाकिस्तान को पीछे से पूरी ताकत दी. चीनी सरकारी मीडिया में दिए इंटरव्यू में इंजीनियर झांग हेंग ने यह बात स्वीकार की थी कि वह उस चीनी टीम का हिस्सा थे, जिसने पाकिस्तानी वायुसेना के J-10CE लड़ाकू विमानों को सही ढंग से चलाने के लिए ऑन-साइट तकनीकी मदद दी थी.

इसके अलावा, भारतीय रक्षा विशेषज्ञों और लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह के बयानों का हवाला देते हुए बताया गया कि चीन ने संघर्ष के दौरान पाकिस्तान को भारतीय सेना की तैनाती से जुड़ी पल-पल की जानकारी दी थी.

चीन पाकिस्तान का सहारा क्यों ले रहा है?

अमेरिकी पैनल ने रिपोर्ट में बताया है कि अमेरिकी गठबंधनों से बाहर भारत ही एक ऐसी ताकत है, जिसके पास चीन का मुकाबला करने की क्षमता और पैमाना है. भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश, सबसे बड़ा लोकतंत्र और परमाणु हथियारों से लैस है. इसके अलावा, हिंद महासागर के जिन प्रमुख समुद्री रास्तों से चीन का व्यापार और कच्चा तेल गुजरता है, वहां भारत का रणनीतिक दबदबा है.

चीन इस बात को अच्छी तरह समझता है कि अगर भारत एक बड़ी आर्थिक और सैन्य ताकत बन गया, तो पूरे एशिया महाद्वीप में शक्ति का संतुलन बदल जाएगा. इसी कारण चीन भारत की ताकत को हर मोर्चे पर दबाने में जुटा है. सीधे युद्ध में उतरने के बजाय चीन पाकिस्तान की सैन्य ताकत बढ़ाकर भारत को उलझाए रखना चाहता है, ताकि भारत का ध्यान और संसाधन आर्थिक विकास से हटकर सीमा सुरक्षा में लगे रहें.

🚨The U.S.-China Economic and Security Review Commission’s 2026 Annual Report to Congress is out today! The bipartisan Commission offers 30 recommendations for congressional action and draws on the Commission’s hearings, research, and fact-finding trips. https://t.co/y6qPYLmnVQ — U.S.-China Commission (@USCC_GOV) November 18, 2026

चीन कौन-कौन से हथकंडे अपना रहा है?

अमेरिकी आयोग की रिपोर्ट का दावा है कि चीन भारत को रोकने के लिए सबसे तीखे हथियार के रूप में आर्थिक दबाव का इस्तेमाल कर रहा है. भारत घरेलू विनिर्माण क्षमता बढ़ा रहा है और संवेदनशील क्षेत्रों से चीनी कंपनियों को दूर रख रहा है, लेकिन इसके बावजूद भारतीय उद्योग कई जरूरी मशीनों और कलपुर्जों के लिए चीन पर निर्भर हैं.

चीन इस निर्भरता का फायदा उठाकर भारत की सप्लाई चेन को नुकसान पहुंचा रहा है. रिपोर्ट के अनुसार, चीन ने भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स सामान बनाने से जुड़े जरूरी उपकरणों की सप्लाई रोक दी और चीनी इंजीनियरों को वापस बुला लिया.

इसके अलावा, दवा बनाने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल (एपीआई) की कीमतें चीन ने इतनी गिरा दी हैं कि भारतीय कंपनियों के लिए बाजार में टिकना कठिन हो रहा है. क्लीन एनर्जी और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए जरूरी बैटरी तकनीक के निर्यात पर भी चीन ने कड़ा नियंत्रण बना रखा है, ताकि भारत क्षमता न बढ़ा सके. इस तरह चीन आर्थिक हथकंडों से भारत के औद्योगिक विकास की रफ्तार धीमी कर रहा है.

चीन किस तरह भारत को घेरने में लगा है?

रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि साल 2024 में पूर्वी लद्दाख में सैन्य गतिरोध खत्म होने के बावजूद सीमा पर तनाव खत्म नहीं हुआ है. वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के पास चीन बहुत तेजी से सैन्य सुविधाओं का विस्तार कर रहा है. चीन सीमा से सटे इलाकों में नई हवाई पट्टियां, रेलवे लाइनें और सड़कों का जाल बिछा रहा है, ताकि जरूरत पड़ने पर उसके सैनिक और हथियार बहुत कम समय में सीमा तक पहुंच सकें.

अरुणाचल प्रदेश से सटे इलाकों में भी चीनी सैनिकों की तरफ से टकराव की खबरें आती रहती हैं. वहीं, हिंद महासागर में चीनी नौसेना की गश्त और पनडुब्बियों की आवाजाही बढ़ा रहा है.

चीन का मकसद उन समुद्री संकरे रास्तों पर नियंत्रण बनाना है, जहां से भारत का व्यापार होता है. इसके साथ ही, चीन भारी वित्तीय साधनों और बुनियादी ढांचा निवेश की मदद से भारत के पड़ोसी दक्षिण एशियाई देशों को पाले में खींचने में लगा है, क्योंकि उन देशों के पास कोई दूसरा विकल्प मौजूद नहीं है.

अमरीकी पैनल ने क्या सलाह दी है?

अमेरिकी पैनल ने माना है कि भारत सैन्य ताकत और घरेलू विनिर्माण को मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठा रहा है. लेकिन सप्लाई चेन को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाने में भारी निवेश और समय लगेगा. इसलिए अमेरिकी पैनल ने अमेरिकी सरकार को सलाह दी है कि वह भारत के साथ रणनीतिक और रक्षा तालमेल को बहुत ज्यादा गहरा करे.

रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी रक्षा मंत्री और संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ के प्रमुख को भारतीय सैन्य प्रमुखों के साथ मिलकर हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा और निगरानी तंत्र को मजबूत करना चाहिए.

केवल सैन्याभ्यास तक सीमित रहने के बजाय दोनों देशों को आपस में खुफिया जानकारी साझा करनी चाहिए और चीनी नौसेना और पनडुब्बियों की हर गतिविधि पर मिलकर नजर रखनी चाहिए. इसके अलावा, रक्षा, सरकार, व्यापार और शिक्षा क्षेत्र के नए नेताओं के बीच संबंध बनाने के लिए एक भारत-अमेरिका रणनीतिक नेतृत्व विनिमय कार्यक्रम शुरू करने की सिफारिश भी की गई है.

यह भी पढ़ें:- यूरेनियम पर अमेरिका-ईरान में ठनी, ट्रंप ने रखी शर्त, अराघची का दोटूक जवाब... क्या मिडिल ईस्ट में फिर छिड़ेगी जंग?