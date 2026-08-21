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हिंदी न्यूज़दुनिया

दुनिया

तेल से लेकर कारोबार तक... क्यूबा पर अमेरिका ने कसा शिकंजा, क्या अब टूटेगी हवाना की कमर?

ट्रंप प्रशासन ने क्यूबा पर नए कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं. विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कम्युनिस्ट प्रभाव को रोकने और क्यूबा की माइनिंग व कंस्ट्रक्शन कंपनियों को निशाना बनाने की घोषणा की है.

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Aman Upadhyay

Updated : Aug 21, 2026, 04:02 PM IST

तेल से लेकर कारोबार तक... क्यूबा पर अमेरिका ने कसा शिकंजा, क्या अब टूटेगी हवाना की कमर?

अमेरिका ने क्यूबा पर लिया कड़ा एक्शन,  AI Photo

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  • क्यूबा पर अमेरिकी प्रशासन ने कसा शिकंजा.
  • मार्को रूबियो का दावा है कि ICAP में अमेरिका मे एक नेटवर्क चला रहा है.
  • मियामी एयरपोर्ट पर कई अमेरिकी नागरिक हिरासत में.

 

US Cuba Sanctions: डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने क्यूबा के खिलाफ अपने कूटनीति को और तेज करते हुए नए आर्थिक प्रतिबंधों की घोषणा की है. इस बार अमेरिका का निशाना क्यूबा की सरकारी माइनिंग, मेटल और कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं. इसके साथ ही, क्यूबा से लौट रहे अमेरिकी नागरिकों पर भी नजर रखी जा रही है.

हाल ही में क्यूबा के पूर्व दिवंगत कम्युनिस्ट नेता फिदेल कास्त्रो के जन्मशताब्दी समारोह में शामिल होकर लौट रहे कुछ अमेरिकी नागरिकों को मियामी एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया गया और उनके फोन व डिवाइस जब्त कर लिए गए. अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने साफ किया है कि अमेरिका अपनी सीमाओं के भीतर किसी भी कम्युनिस्ट या मार्क्सवादी नेटवर्क को बर्दाश्त नहीं करेगा. 

क्या है पूरा मामला?

अमेरिकी वित्त विभाग और विदेश विभाग ने मिलकर क्यूबा की 9 सरकारी माइनिंग, मेटल और कंस्ट्रक्शन कंपनियों पर नए प्रतिबंध लगाए हैं. इसके अलावा, क्यूबा के एक प्रमुख सरकारी संगठन 'क्यूबन इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेंडशिप विद द पीपल्स' (ICAP) के नेतृत्व को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है.

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो का दावा है कि ICAP अमेरिका में एक विशाल विध्वंसक नेटवर्क चला रहा है. उनका कहना है कि इस नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य अमेरिकी नागरिकों की पहचान करना, उन्हें आकर्षित करना और उनके दिमाग में मार्क्सवादी विचारों को बढ़ावा देना है.

रुबियो के अनुसार, हाल ही में फिदेल कास्त्रो के 100वें जन्मदिन का फायदा उठाकर इस नेटवर्क को फिर से सक्रिय करने की कोशिश की गई थी, जिसके तहत अमेरिकी सहानुभूति रखने वालों को हवाना ले जाया गया था.

अमेरिकी नागरिकों पर कार्रवाई

इस नए तनाव का असर हाल ही में मियामी एयरपोर्ट पर देखने को मिला. क्यूबा में कास्त्रो के जन्मदिन से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर लौट रहे कई अमेरिकी नागरिकों को सुरक्षा अधिकारियों ने एयरपोर्ट पर रोक लिया. जिसके बाद अधिकारियों ने इनमें से कुछ लोगों के सेलफोन, टैबलेट और लैपटॉप जैसी पर्सनल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को जांच के लिए जब्त कर लिया.

हालांकि पूछताछ के बाद इन अमेरिकी नागरिकों को छोड़ दिया गया, लेकिन अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि अगर यह साबित होता है कि उन्होंने अमेरिकी प्रतिबंधों के नियमों का उल्लंघन किया है, तो उन पर मुकदमा चलाया जा सकता है. 

अमेरिकी कानून के अनुसार, अमेरिकी नागरिकों को क्यूबा की किसी भी सरकारी कंपनी, होटल, दुकान या रेस्टोरेंट के साथ किसी भी तरह के आर्थिक लेनदेन करने की सख्त मनाही है.

अमेरिका का एक्शन पर क्यूबा ने क्या बोला?

क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रूनो रोड्रिग्ज ने अमेरिकी प्रतिबंधों का कड़ा विरोध किया है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर लिखा कि अमेरिका और विदेश मंत्री मार्को रुबियो का एकमात्र मकसद क्यूबा की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाना है ताकि वहां के आम लोगों को बुनियादी सुविधाएं भी न मिल सकें. रोड्रिग्ज ने ICAP का बचाव करते हुए कहा कि यह संस्था पिछले छह दशकों से दुनिया भर में दोस्ती, शांति और एकजुटता को बढ़ावा दे रही है.

क्यूबा को लेकर ट्रंप की क्या है मंशा?

ट्रंप प्रशासन ने क्यूबा को आर्थिक रूप से पूरी तरह अलग-थलग करने के लिए एक बड़ी रणनीतिक चाल चली है. बता दें कि वेनेजुएला क्यूबा को रियायती दरों पर कच्चे तेल की सप्लाई करता था. मादुरो के हटने के बाद अमेरिका ने क्यूबा पर तेल नाकाबंदी लगा दी. जिसके बाद तेल की भारी किल्लत ने क्यूबा की बिजली व्यवस्था को पूरी तरह ठप कर दिया है, जिससे देश में लगातार ब्लैकआउट्स हो रहे हैं. 

आम लोगों पर क्या असर पड़ रहा है?

क्यूबा पिछले पांच सालों से गंभीर संकट से गुजर रहा था, लेकिन अमेरिकी तेल नाकेबंदी के बाद वहां के हालात बेकाबू हो चुके हैं. क्यूबा की स्थिति इस समय बेहद नाजुक है.  ईंधन की कमी की वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरह गायब हो चुका है.

अस्पतालों में बुनियादी दवाओं की भारी किल्लत है. क्यूबा के बड़े हिस्से में दिनों-दिन बिजली गुल रहती है. लोगों का जीवन अब बिजली के छोटे-छोटे झटकों के इर्द-गिर्द सिमट गया है.

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