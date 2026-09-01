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हिंदी न्यूज़दुनिया

दुनिया

अमेरिका की नई मिसाइल ने बढ़ाई चिंता! ईरान में धमाके से 50 मीटर दूर तक मारे गए लोग

अमेरिका ने ईरान के लामेरद शहर पर लॉकहीड मार्टिन की नई प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल (PrSM) से हमला किया था, जिसमें 21 आम नागरिकों की मौत हो गई थी.

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Gaurav Barar

Updated : Sep 01, 2026, 08:27 AM IST

अमेरिका की नई मिसाइल ने बढ़ाई चिंता! ईरान में धमाके से 50 मीटर दूर तक मारे गए लोग

सांकेतिक तस्वीर (Image- lockheedmartin.com)

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लॉकहीड मार्टिन की प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल (PrSM) को लेकर अमेरिकी सेना में गजब का उत्साह है. इस हथियार की जबरदस्त मारक क्षमता, लंबी दूरी और सटीक निशाने को देखते हुए सरकार इस पर पानी की तरह अरबों डॉलर बहा रही है. लेकिन हाल ही में आई एक रिपोर्ट ने इस मिसाइल से होने वाले बड़े खतरों की ओर सबका ध्यान खींचा है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिकी हमले के दौरान इस मिसाइल का पहली बार जंग में इस्तेमाल किया गया था. इस हमले पर नजर रखने वाली संस्था एयरवॉर्स और कुछ रक्षा विशेषज्ञों के हवाले से बताया गया कि इस हथियार से भारी मात्रा में लोहे के छोटे-छोटे छर्रे एक बहुत बड़े इलाके में तेजी से फैले. 

28 फरवरी को इस्तेमाल की गई ये मिसाइल?

एयरवॉर्स की जांच में सामने आया है कि 28 फरवरी को ईरान के लामेरद शहर पर ऐसी ही तीन मिसाइलों से हमला किया गया था. मिसाइल के फटने वाली जगह से 50 मीटर दूर तक मौजूद आम नागरिक इसकी चपेट में आकर मारे गए, जबकि नुकसान का दायरा इससे तीन गुना ज्यादा बड़ा था. ईरान के मुताबिक, इन तीनों धमाकों में कम से कम 21 आम नागरिकों की जान चली गई, जिनमें 7 मासूम बच्चे भी शामिल थे. 

रिहायशी इलाकों के ठीक ऊपर हवा में फटी थीं मिसाइलें

एयरवॉर्स के अनुसार, ये मिसाइलें एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और दो रिहायशी इलाकों के ठीक ऊपर हवा में फटी थीं. हमलों के बाद की तस्वीरों, वीडियो और सैटेलाइट इमेजेस में साफ दिख रहा है कि इमारतें, सड़कें और गाड़ियां छर्रों से बुरी तरह छलनी हो चुकी थीं. विशेषज्ञों का कहना है कि यह तबाही बिल्कुल वैसी ही है जैसा असर PrSM मिसाइल करती है.

इस मामले पर हथियार विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका ने लामेरद पर PrSM मिसाइल से ही हमला किया था. अमेरिकी सेना के पूर्व कानून सलाहकार माइकल मायर ने चिंता जताते हुए कहा कि घनी आबादी वाले इलाकों में इस तरह की खतरनाक मिसाइल का इस्तेमाल करने की कोई जायज वजह नजर नहीं आती. 

लॉकहीड मार्टिन ने कुछ नहीं कहा

हालांकि, मिसाइल बनाने वाली कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने लामेरद में इसके इस्तेमाल या इससे हुए नुकसान पर अब तक कोई बयान नहीं दिया है. लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब 1 मार्च को अमेरिकी सेंट्रल कमान ने एक फोटो शेयर की. जानकारों के मुताबिक, वह तस्वीर ईरान ऑपरेशन के दौरान दागी गई इसी PrSM मिसाइल की थी. इसके तीन दिन बाद अमेरिकी कमान ने खुद माना कि उन्होंने ईरान के खिलाफ पहली बार इस मिसाइल का ऐतिहासिक इस्तेमाल किया है, हालांकि उन्होंने जगह का नाम सार्वजनिक नहीं किया. 

अमेरिका का जिम्मेदारी से साफ इनकार

जब इस हमले के बारे में अमेरिकी सेंट्रल कमान से सीधे सवाल पूछा गया, तो उन्होंने लामेरद में हुई तबाही की जिम्मेदारी से साफ इनकार कर दिया और कहा कि यह सब पुरानी जानकारियों पर आधारित है. वहीं दूसरी ओर, इजराइली सेना ने भी स्पष्ट किया कि उन्होंने युद्ध के पहले दिन लामेरद जैसे दक्षिणी इलाके में कोई हमला नहीं किया था. लेकिन एयरवॉर्स ने जमीनी सबूत पेश करते हुए लामेरद के एक स्कूल का वीडियो खोज निकाला.

यह स्कूल शाहिद नईमी स्पोर्ट्स हॉल के पास था, जहां मिसाइल हवा में फटी थी. लगभग 170 मीटर दूर स्थित इस स्कूल में 7 आम लोगों की मौत हुई. ऐसे ही एक और दर्दनाक हादसे में ताल-ए खंदक इलाके के ऊपर हुए धमाके में अपने घर के बाहर खेल रही 2 साल की मासूम बच्ची अवीना बरजेगर की जान चली गई. 

50 मीटर दूर जाकर लगा मिसाइल का छर्रा

जांच से पता चला कि बच्चे को लगा छर्रा धमाके वाली जगह से 50 मीटर दूर से उड़कर आया था. इन तमाम विवादों और आम नागरिकों की मौतों के बावजूद, पेंटागन ने लॉकहीड मार्टिन के साथ करीब 4 अरब डॉलर से ज्यादा का नया करार किया है ताकि PrSM मिसाइलों के उत्पादन को चार गुना तक बढ़ाया जा सके. 

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