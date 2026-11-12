अमेरिका में H-1B वीजा पर नई आफत, एक्सटेंशन के लिए फिर होगी पूरी जांच, हजारों भारतीय IT प्रोफेशनल्स की बढ़ेगी मुश्किल?

H-1B वीजा एक्सटेंशन के नियमों में अमेरिकी सरकार बड़े फेरबदल की तैयारी में है। 14 अक्टूबर को आए इस प्रस्ताव पर 13 नवंबर 2026 तक सुझाव मांगे गए हैं.

अमेरिका में जमा होने वाले कुल Form I-129 पिटीशन में 75% से ज्यादा हिस्सेदारी H-1B वीजा की होती है (Photo IANS)

अमेरिका में नौकरी कर रहे विदेशी कर्मचारियों और खास तौर पर भारतीय IT प्रोफेशनल्स के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है. अमेरिकी सरकार का होमलैंड सिक्योरिटी विभाग (DHS) वीजा एक्सटेंशन के नियमों में बड़े फेरबदल करने की तैयारी कर रहा है. अमेरिकी नागरिकता और अप्रवासन सेवा (USCIS) को एक नया नियम लागू करने का सुझाव दिया गया है. अगर यह प्रस्ताव पूरी तरह पास हो जाता है तो अमेरिका में काम कर रहे हजारों विदेशी कर्मचारियों को दोबारा वीजा एक्सटेंशन के समय कड़ी जांच प्रक्रिया का सामना करना पड़ सकता है.

H-1B वीजा नियमों में क्या बदलाव संभव?

अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी विभाग (DHS) ने USCIS के पुराने नियम को हटाने का प्रस्ताव रखा है, जिसके तहत वीजा एक्सटेंशन की पिटीशन चेक करते समय पुराने फैसले को प्राथमिकता दी जाती थी. मौजूदा व्यवस्था में जब कोई कंपनी किसी कर्मचारी के लिए उसी पद और उसी जिम्मेदारी के साथ वीजा एक्सटेंशन के लिए कागज जमा करती है तो इमिग्रेशन अफसर पुरानी मंजूरी को सही मानते हुए आसानी से आगे की मंजूरी दे देते हैं. लेकिन नए प्रस्ताव के लागू होने के बाद इमिग्रेशन अफसरों के लिए यह मजबूरी खत्म हो जाएगी.

अब अफसर चाहें तो पुरानी मंजूरी को दरकिनार करके पूरी पिटीशन की शुरुआत से जांच कर सकते हैं. यानी अगर कोई कर्मचारी एक ही कंपनी में और एक ही पद पर सालों से काम कर रहा है, तब भी एक्सटेंशन के वक्त उससे नए सिरे से योग्यता के सबूत मांगे जा सकते हैं.

पुराने नियम में क्या फायदे थे?

अभी के नियम कानून (Section 8 CFR 214.1(c)(5)) के तहत इमिग्रेशन अफसरों को पहले से मंजूर वीजा पिटीशन पर भरोसा करना होता था. अफसर केवल तीन खास स्थितियों में ही पुराने फैसले से अलग हट सकते थे. पहला, अगर पिछले फैसले में कोई बड़ी गलती हुई हो, दूसरा, अगर कंपनी या नौकरी की स्थिति में कोई बड़ा बदलाव आया हो या तीसरा, कोई ऐसी नई जानकारी सामने आई हो जो वीजा की योग्यता को प्रभावित करती हो.

DHS अब इस पूरे पैराग्राफ (Section 8 CFR 214.1(c)(5)) को ही कानून की किताब से हटाने और इसे 'रिजर्व्ड' मार्क करने की तैयारी कर रहा है. अगर यह बदलाव होता है तो अफसरों के लिए पुरानी मंजूरी को मानना जरूरी नहीं रहेगा. वे उन सभी सवालों और शर्तों की दोबारा पड़ताल कर सकेंगे, जिन्हें पहले ही सही मानकर मंजूरी दी जा चुकी थी.

इस फैसले से कितने लोग प्रभावित होंगे?

DHS के आंकड़ों और इमिग्रेशन मामलों की कानूनी फर्म 'रेड्डी न्यूमैन ब्राउन' ने बताया कि इस फैसले से हर साल लगभग 2,08,429 वीजा एक्सटेंशन अर्जियों पर सीधा प्रभाव पड़ेगा. यह खबर H-1B वीजा धारकों के लिए सबसे ज्यादा चिंताजनक है, लेकिन इसके दायरे में सिर्फ H-1B वीजा ही नहीं आएगा.

इस नियम के बदलने से L-1 (कंपनी के आंतरिक तबादले पर आने वाले कर्मचारी), O-1 (विशेष योग्यता वाले लोग), TN (कनाडा और मैक्सिको के पेशेवर) और E वीजा कैटेगरी के तहत अमेरिका में काम कर रहे विदेशी नागरिक भी प्रभावित होंगे.

पुराना नियम क्यों हो सकता है खत्म?

होमलैंड सिक्योरिटी विभाग (DHS) का कहना है कि पुरानी मंजूरी को वरीयता देने वाले नियम से साबित करने की जिम्मेदारी अफसरों के सिर पर आ जाती है. अमेरिकी इमिग्रेशन कानून के मुताबिक यह जिम्मेदारी वीजा मांगने वाली कंपनी की होती है कि वह साबित करे कि उसका कर्मचारी उस पद के लिए पूरी तरह योग्य है.

DHS का कहना है कि पुराने नियम के कारण कई बार अफसर अतिरिक्त सबूत मांगने से हिचकिचाते हैं. इससे किसी एक संदिग्ध या गलत फैसले का असर भविष्य की सभी अर्जियों पर पड़ता रहता है. सरकार का मानना है कि इस नियम को खत्म करने से इमिग्रेशन प्रक्रिया में हर पिटीशन की सही से जांच हो सकेगी.

क्या वीजा रद्द होने की दर बढ़ेगी?

रिपोर्ट में लिखा है कि H-1B अर्जियों की संख्या कुल Form I-129 अर्जियों का 75 प्रतिशत से ज्यादा होती है. इसलिए H-1B कर्मचारियों को सबसे ज्यादा कागजी अड़चनों से गुजरना पड़ सकता है. नए नियम से सबसे बड़ा बदलाव यह आएगा कि रूटिन एक्सटेंशन के दौरान भी USCIS की तरफ से 'रिक्वेस्ट फॉर एविडेंस' (RFE) यानी अतिरिक्त सबूत और दस्तावेज मांगने के मामले बढ़ जाएंगे. DHS का अनुमान है कि इस बदलाव के बाद हर साल करीब 6,044 अतिरिक्त RFE जारी हो सकते हैं.

अफसर फिर से यह सवाल उठा सकते हैं कि संबंधित नौकरी वास्तव में 'स्पेशल्टी ऑक्यूपेशन' की श्रेणी में आती है या नहीं. हालांकि, DHS के विश्लेषण में यह भी सामने आया है कि जब अमेरिका में पुरानी मंजूरी को मानने का नियम लागू था और जब यह नियम लागू नहीं था, दोनों अवधियों के दौरान वीजा खारिज होने की दर में कोई बड़ा अंतर नहीं देखा गया था, लेकिन RFE की संख्या बढ़ने से कंपनियों और इमिग्रेशन विभाग का काम बढ़ेगा, जिससे फैसला आने में काफी ज्यादा समय लग सकता है.

कितना मुश्किल भरा होगा यह बदलाव?

अगर यह प्रस्ताव कानून बनता है तो अमेरिका में काम कर रहे विदेशी कर्मचारियों के जीवन में दुविधा बढ़ जाएगी. भले ही कर्मचारी का काम, कंपनी और वेतन सब कुछ पहले जैसा ही रहे, फिर भी एक्सटेंशन के समय फैसले को लेकर डर बना रहेगा. इसके अलावा, कागजात मांगे जाने से मंजूरी में देरी होगी. जिन कर्मचारियों को किसी काम से विदेश यात्रा पर जाना है और जिन्हें वापस अमेरिका आने के लिए नया वीजा स्टैंप चाहिए, उनके लिए देरी काफी भारी पड़ सकती है.

अमेरिकी कानून के अनुसार, अगर एक्सटेंशन पिटीशन समय पर जमा की गई है तो कर्मचारी I-94 की अवधि खत्म होने के बाद भी 240 दिनों तक अमेरिका में काम जारी रख सकते हैं. लेकिन प्रोसेसिंग टाइम लंबा होने से कई मामले इस 240 दिन की सीमा के बिल्कुल करीब पहुंच सकते हैं.

इस नियम का इतिहास क्या रहा है?

अमेरिका में वीजा एक्सटेंशन से जुड़ा यह नियम समय-समय पर बदलता रहा है:

2004: USCIS ने एक मेमो जारी करके पुरानी मंजूरी को तरजीह देने की नीति शुरू की थी.

USCIS ने एक मेमो जारी करके पुरानी मंजूरी को तरजीह देने की नीति शुरू की थी. 2017: इस मेमो को रद्द कर दिया गया था.

इस मेमो को रद्द कर दिया गया था. 2021: इस नीति को फिर से वापस लाया गया.

इस नीति को फिर से वापस लाया गया. 2024: DHS ने H-1B मॉडर्नाइजेशन रूल के तहत इसे बाकायदा कानून में शामिल किया, जो जनवरी 2025 से लागू हुआ था.

मौजूदा स्थिति की बात करें तो 14 अक्टूबर 2026 को यह नया प्रस्ताव जनता के सामने रखा गया था. इस पर 13 नवंबर 2026 तक आम लोगों और कंपनियों से राय मांगी गई है.

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