अमेरिका में 5 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव (US Presidential Election 2024) के लिए वोटिंग होगी. इस बार रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) और डेमोक्रेटिक कमला हैरिस के बीच मुकाबला है. आखिरी समय में दोनों नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है. इस बीच एक कॉमेडियन का जोक डोनाल्ड ट्रंप के लिए गले की फांस बन गया है. इस चुटकले की वजह से ट्रंप को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है.

दरअसल, बीते रविवार डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक रैली की थी. इसमें उनके साथ कॉमेडियन टोनी हिंचक्लिफ (Tony Hinchcliffe) भी मौजूद थे. टोनी ने मजाक में प्यूर्टो रिको को समुद्र में तैरता कूड़े का एक टापू बता दिया. प्यूर्टो रिको कैरेबियाई सागर में क्यूबा के पास एक छोटा सा द्वीप है, जो अमेरिका का 1898 से हिस्सा रहा है. टोनी के इस मजाक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

एक्ट्रेस Jennifer Lopez ने किया विरोध

कॉमेडियन टोनी के इस मजाक के बाद प्यूर्टो रिको के लोग नाराज हो गए हैं. अभिनेत्री जेनिफर लोपेज और गायक रिकी मार्टिन समेत तमाम दिग्गजों ने टोनी के इस चुटकले पर नाराजगी जताई है. टोनी को लोग सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे हैं. वहीं प्यूर्टो रिको के सबसे बड़े अखबार El Nuevo Día ने डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस को समर्थन देने की बात ही है.

Gov. Walz and @AOC react to this clip: “When you have some a-hole calling Puerto Rico ‘floating garbage,’ know that that's what they think about you. It's what they think about anyone who makes less money than them… I want every Puerto Rican in Philadelphia and Reading and… https://t.co/L5GdSvLJWT pic.twitter.com/y9DQTABM0v