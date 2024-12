US President Joe Biden Pardon Son Hunter: अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन जाते - जाते अपने बेटे हंटर बाइडन को आधिकारिक तौर पर माफ कर दिया है. हंटर को दो आपराधिक मामलों जिसमें टैक्स चोरी और ड्रग्स की लत के दौरान हथियार रखने के लिए दोषी ठहराया गया था. इस माफी के साथ, हंटर बाइडन पहले ऐसे व्यक्ति बन गए हैं जो किसी सिटिंग राष्ट्रपति के बेटे होते हुए अपराध के दोषी साबित हुए थे.

न्याय का मजाक

राष्ट्रपति बाइडन ने कहा, 'मैंने पद संभालते समय न्याय विभाग के निर्णयों में हस्तक्षेप न करने का वादा किया था, और मैंने अपना वादा निभाया. लेकिन मैंने यह भी देखा कि मेरे बेटे को चुन-चुनकर निशाना बनाया गया. यह पूरी प्रक्रिया न्याय का मजाक थी.

President Joe Biden signed a pardon for his son Hunter Biden, who faced sentencing this month on gun crime and tax convictions; claims that his son (Hunter Biden) was selectively and unfairly prosecuted pic.twitter.com/mi8kcNDfjC