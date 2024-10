US Elections 2024: अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी आवास व्हाइट हाउस में दिवाली का भव्य आयोजन किया. इस त्योहार को मनाने वहां करीब 500 से भी ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया. इस महत्वपूर्ण समारोह में भारतीय मूल के प्रमुख नागरिकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई. इनमें कांग्रेस के सदस्य श्री थानेदार, अमेरिकी सर्जन जनरल वाइस एडमिरल विवेक एच. मूर्ति, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर गीता गोपीनाथ जैसे नामचीन चेहरे शामिल थे.

व्हाइट हाउस में दिवाली की परंपरा को बढ़ावा

राष्ट्रपति बाइडेन ने इस मौके पर कहा कि उन्हें गर्व महसूस हो रहा है कि वह व्हाइट हाउस में दिवाली की मेजबानी कर रहे हैं. उन्होंने इस परंपरा को जारी रखने का संकल्प लेते हुए कहा, 'मेरे लिए यह गर्व की बात है कि राष्ट्रपति के रूप में मुझे इस पावन पर्व को यहां मनाने का अवसर मिला.' उन्होंने अपनी सरकार की विविधता को भी सराहा और कहा कि यह विविधता अमेरिका की ताकत है.

कमला हैरिस और जिल बाइडेन की अनुपस्थिति

हालांकि, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन इस कार्यक्रम में किसी कारण उपस्थित नहीं हो सकीं. राष्ट्रपति बाइडेन ने कमला हैरिस को लेकर बताया कि वह कैंपेन में व्यस्त थीं. उन्होंने आगे कहा, कमला स्मार्ट हैं और उन पर भरोसा किया जा सकता है. यही कारण है कि मैंने उन्हें अपने साथी के रूप में चुना.

हिंदू वोट बैंक साधने का प्रयास

दरअसल, व्हाइट हाउस में दिवाली मनाने की परंपरा तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने शुरू की थी, जिसके बाद से यह परंपरा लगातार चली आ रही है हालांकि, अमेरिका में 5 नवंबर को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने जा रहे हैं, जिसे देखते हुए इस कार्यक्रम को हिंदू वोटों को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास माना जा रहा है. हालांकि, यह सालों से चली आ रही परंपरा है. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस अवसर पर भारतीय-अमेरिकी समुदाय की सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर को सराहा, जो आगामी चुनावों के मद्देनज़र राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है. हिंदू वोट बैंक, खासकर स्विंग स्टेट्स में, चुनावी समीकरण बदलने की क्षमता रखता है. बाइडन प्रशासन भारतीय-अमेरिकियों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए उनके मुद्दों को संबोधित करने की कोशिश कर रहा है, जिससे उनके समर्थन को चुनावों में भुनाया जा सके.

