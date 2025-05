दो परमाणु संपन्न देशों के बीच तनाव के बढ़ते हालातों के बीच अमेरिका की ओर से एक अहम भूमिका निभाई गई. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को दावा किया कि उनकी प्रशासन की मदद से भारत और पाकिस्तान के बीच एक तत्काल युद्धविराम स्थापित हुआ है. ट्रंप के अनुसार, यह युद्धविराम न केवल तत्काल प्रभाव से लागू हुआ बल्कि संभवतः स्थायी शांति की ओर भी संकेत करता है.

#WATCH | On India-Pakistan understanding, US President Donald Trump says, "...We stopped a nuclear conflict. I think it could have been a bad nuclear war. Millions of people could have been killed. I also want to thank VP JD Vance and Secretary of State, Marco Rubio, for their… pic.twitter.com/9upYIqKzd1

राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के नेतृत्व को 'मजबूत और समझदार' बताते हुए कहा कि दोनों देशों ने गंभीरता से स्थिति को समझा और सही निर्णय लिया. उन्होंने कहा, 'मैं बहुत गर्व से कह सकता हूं कि दोनों देशों के नेताओं ने इस तनावपूर्ण समय में परिपक्वता दिखाई. उन्होंने मजबूती और समझदारी के साथ यह निर्णय लिया कि अब युद्ध नहीं, संवाद की राह पर चलना है.'

ट्रंप ने यह भी बताया कि अमेरिका ने इस तनाव को कम करने के लिए व्यापार को एक प्रभावी हथियार की तरह इस्तेमाल किया. उन्होंने कहा, 'मैंने स्पष्ट रूप से कहा, अगर युद्ध रोका गया तो व्यापार करेंगे, वरना नहीं. किसी ने कभी व्यापार का इस्तेमाल इस तरह नहीं किया जैसे मैंने किया. ट्रंप के अनुसार, इसी व्यापारिक दबाव ने दोनों देशों को बातचीत की मेज पर लाने में मदद की.

#WATCH | US President Donald Trump says, "...I'm very proud to let you know that the leadership of Indian and Pakistan was unwavering and powerful, but unwavering in both cases - they really were from the standpoint of having the strength and the wisdom and fortitude to fully… pic.twitter.com/rFbznHMJDF