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'बातचीत होगी लेकिन युद्धविराम खत्म', डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर किया बड़ा ऐलान, क्या है इसका मतलब?

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हिंदी न्यूज़दुनिया

दुनिया

'बातचीत होगी लेकिन युद्धविराम खत्म', डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर किया बड़ा ऐलान, क्या है इसका मतलब?

पश्चिम एशिया में जंग एक बार फिर भड़क सकती है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ बात होगी लेकिन युद्धविराम खत्म हो गया है. ट्रंप ने कहा है कि हम ईरान के अनुरोध पर 'बातचीत' जारी रखने के तैयार हुए हैं.

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Shivendra Rai

Updated : Jul 10, 2026, 09:39 PM IST

'बातचीत होगी लेकिन युद्धविराम खत्म', डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर किया बड़ा ऐलान, क्या है इसका मतलब?

अमेरिका ईरान में फिर बढ़ा तनाव. (फोटो- IANS)

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  • ईरान से बातचीत होगी लेकिन युद्धविराम खत्म हो गया- डोनाल्ड ट्रंप
  • ईरान ने बातचीत के लिए अनुरोध किया था- डोनाल्ड ट्रंप
  • डोनाल्ड ट्रंप ने 'ट्रुथ सोशल' पर पोस्ट कर दी जानकारी. 

America-Iran War: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर एक बार फिर बड़ा बयान दिया है. डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इस्लामिक रिपब्लिक के अनुरोध के बाद अमेरिका ईरान के साथ बातचीत जारी रखने पर सहमत हो गया है. लेकिन ट्रंप ने ये कहकर सबको चौंका दिया कि युद्धविराम खत्म हो गया है. ट्रंप ने 'ट्रुथ सोशल' पर एक पोस्ट में कहा है कि ईरान ने हमसे 'बातचीत' जारी रखने के लिए कहा है. हम ऐसा करने के लिए सहमत हो गए हैं, लेकिन अमेरिका ने उन्हें साफ बता दिया है कि अब सीज फायर नहीं है. 

अमेरिका ईरान में फिर बढ़ा तनाव

अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने हाल ही में ईरान में कई जगहों पर हमले किए हैं. इसके जवाब में ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है. ईरान ने कहा है कि उसने कुवैत में अमेरिकी पैट्रियट मिसाइल सिस्टम, कतर में एक अर्ली-वॉर्निंग साइट और बहरीन में अमेरिकी सेना के फ्यूल डिपो पर हमला किया. इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने कहा है कि उसने जॉर्डन के अजराक सैन्य अड्डे पर भी 10 बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं, जिसका इस्तेमाल अमेरिकी सेना करती है. 

ट्रंप के बयान का मतलब क्या है?

सामरिक मामलों के विशेषज्ञ ब्रह्म चेलानी कहते हैं कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन एक बार फिर ग्लोबल इकॉनमी को बंधक बना रहा है. उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि पिछले महीने, U.S. नेवी ने कमर्शियल जहाजों पर हमला किया, जिसमें तीन भारतीय नाविक मारे गए. अब, ईरान पर उसी जुर्म का आरोप लगाते हुए हमला करना इस बात का संकेत है कि अमेरिका ईरान के साथ अपने MOU को खत्म कर रहा है. इसमें ईरानी तेल एक्सपोर्ट को मंज़ूरी देने वाले जनरल लाइसेंस को रद्द करना भी शामिल है. इसके जवाब में तेल की कीमतें पहले ही बढ़ गई हैं. 

पटरी से कैसे उतर गई पीस डील? 

जून महीने में अमेरिका और ईरान के बीच एक अंतरिम समझौता हुआ था. इस समझौते ने लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष पर विराम लगा दिया था. लेकिन हाल ही में यह शांति समझौता टूट गया. तनाव की शुरुआत होर्मुज जलडमरूमध्य में  तीन वाणिज्यिक जहाजों पर ईरानी हमलों के बाद हुई. इसके जवाब में अमेरिका ने ईरान के दक्षिणी तटीय और पूर्वी प्रांतों में स्थित कई ठिकानों पर हवाई हमले किए. अमेरिकी हमलों के जवाब में, ईरानी सशस्त्र बलों ने खाड़ी देशों बहरीन, कुवैत, कतर और जॉर्डन में स्थित अमेरिकी सैन्य बुनियादी ढांचों और ठिकानों पर मिसाइलें दागीं. 

अब आगे क्या होगा?

ट्रंप ने साफ कर दिया है कि बातचीत होती रहेगी लेकिन युद्धविराम खत्म हो चुका है. इसका मतलब है कि अगर ईरान ने होर्मुज से किसी जहाज के निकलने से रोका तो अमेरिका हमले करेगा. ऐसा हुआ तो ईरान भी पलटवार में खाड़ी देशों को निशाना बनाएगा. यानी वही पुराना चक्र एक बार फिर शुरू होने वाला है. इस बीच स्थिति को काबू में करने और तनाव को कम करने के लिए मध्यस्थ देश कतर का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार, 10 जुलाई 2026 को ईरान की राजधानी तेहरान पहुंचा है. कतर का मुख्य उद्देश्य दोनों पक्षों को बड़ी जंग से रोकना और व्यापक बातचीत के लिए जमीन तैयार करना है. 
 

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