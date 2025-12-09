भारत को लेकर ट्रंप फिर ले सकते हैं बड़ा फैसला, भारतीय चावल पर नए टैरिफ लगाने के दिए संकेत

Donald Trump: डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि अमेरिका भारतीय चावल और कनाडा की खाद पर नए टैरिफ लगा सकता है. उनका कहना है कि विदेशी आयात से अमेरिकी किसानों को नुकसान हो रहा है और सरकार अब सख्त कदम उठाएगी.

Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत और कनाडा को लेकर कड़े कदम उठाने के संकेत दिए हैं. व्हाइट हाउस में किसानों के लिए 12 अरब डॉलर की नई सहायता योजना का ऐलान करते हुए उन्होंने साफ कहा कि विदेशी आयात ने अमेरिकी किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. ट्रंप का आरोप है कि भारत समेत कई देश अमेरिका में चावल बहुत सस्ते दाम पर बेच रहे हैं, जिससे स्थानीय बाजार पर सीधा असर पड़ रहा है. इसी वजह से अब नए टैरिफ की आशंका बढ़ गई है.

अमेरिका अब इस डंपिंग को नजरअंदाज नहीं करेगा

ट्रंप ने कहा कि भारत, वियतनाम और थाईलैंड से आने वाला सस्ता चावल अमेरिकी किसानों को भारी नुकसान पहुंचा रहा है. उनके अनुसार, विदेशी चावल लगातार कम दाम पर बेचा जा रहा है, जिससे अमेरिकी उत्पादकों की कमाई पर असर पड़ रहा है. ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा कि अमेरिका अब इस डंपिंग को नजरअंदाज नहीं करेगा और जरूरत पड़ी तो सख्त कार्रवाई की जाएगी. यह पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने भारत को लेकर कड़े व्यापारिक कदम उठाने की बात कही हो. साल की शुरुआत में ही ट्रंप सरकार कई भारतीय सामानों पर 50% तक टैरिफ बढ़ा चुकी है. तब कारण बताया गया था कि भारत अमेरिकी उत्पादों पर ज्यादा टैरिफ लगाता है और रूस से तेल खरीदता है. अब चावल पर भी नई टैरिफ दरें लागू होने की आशंका तेजी से बढ़ रही है.

कनाडा भी इस बार ट्रंप के निशाने पर

कनाडा भी इस बार ट्रंप के निशाने पर है. उन्होंने कहा कि अमेरिका में इस्तेमाल होने वाली काफी खाद कनाडा से आती है, और यदि जरूरी हुआ तो उस पर भी भारी टैरिफ लगाया जाएगा. उनका मानना है कि इससे अमेरिकी बाजार में घरेलू खाद उत्पादन बढ़ेगा और किसानों को राहत मिलेगी. इसी बीच अमेरिका की भारत और कनाडा दोनों से व्यापारिक बातचीत जारी है, लेकिन अभी कोई बड़ी सफलता नहीं मिली है. अमेरिकी किसानों को राहत देने के लिए घोषित 12 अरब डॉलर की नई मदद ट्रंप के लिए भी राजनीतिक रूप से अहम मानी जा रही है, क्योंकि किसान उनका बड़ा सपोर्ट बेस रहे हैं.

