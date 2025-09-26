Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

बिहार में आज PM मोदी लॉन्च करेंगे Mukhyamantri Mahila Rojgar Yojana, खाते में भेजे जाएंगे 10-10 हजार रुपये

Shardiya Navratri Day 5: गहरे नीले रंग के कपड़े पहनकर करें मां कुष्मांडा की पूजा, प्रसन्न हो जाएंगी माता रानी

Jolly LLB 3 की ₹100 करोड़ क्लब में हुई एंट्री? जानिए अक्षय कुमार की इस फिल्म के 7 दिनों की कमाई का लेखा-जोखा

ISI को सेना के राज लीक करने वाला जासूस राजस्थान से गिरफ्तार, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को दी गोपनीय जानकारी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब 100 प्रतिशत किया टैरिफ, जानें कब से होगा लागू और क्या पड़ेगा प्रभाव

लाडो लक्ष्मी योजना: 'नो डॉक्यूमेंट, नो बेनिफिट..' जानिए क्या कहता है नियम?

मुख्यमंत्री को एक साल में कितनी मिलती हैं छुट्टियां, जानें CL, PL का पूरा गणित

Amazon-Flipkart पर शॉपिंग करते समय न करें ये गलतियां, नहीं तो बैंक अकाउंट हो जाएगा खाली

साल में कई बार मरता-जीता है ये मेढ़क, हफ्तों तक निर्जीव पड़े रहने के बाद अनाचक धड़कने लगता है दिल

बाप रे बाप! नशे में चूर होकर टूथब्रश, चम्मच और पेन खा गया युवक, ऑपरेशन कर डॉक्टरों ने बचाई जान, जानें पूरा मामला

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
बिहार में आज PM मोदी लॉन्च करेंगे Mukhyamantri Mahila Rojgar Yojana, खाते में भेजे जाएंगे 10-10 हजार रुपये

बिहार में आज PM मोदी लॉन्च करेंगे Mukhyamantri Mahila Rojgar Yojana, खाते में भेजे जाएंगे 10-10 हजार रुपये

Shardiya Navratri Day 5: गहरे नीले रंग के कपड़े पहनकर करें मां कुष्मांडा की पूजा, प्रसन्न हो जाएंगी माता रानी

गहरे नीले रंग के कपड़े पहनकर करें मां कुष्मांडा की पूजा, प्रसन्न हो जाएंगी माता रानी

Jolly LLB 3 की ₹100 करोड़ क्लब में हुई एंट्री? जानिए अक्षय कुमार की इस फिल्म के 7 दिनों की कमाई का लेखा-जोखा

Jolly LLB 3 की ₹100 करोड़ क्लब में हुई एंट्री? जानिए अक्षय कुमार की इस फिल्म के 7 दिनों की कमाई का लेखा-जोखा

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
मुख्यमंत्री को एक साल में कितनी मिलती हैं छुट्टियां, जानें CL, PL का पूरा गणित

मुख्यमंत्री को एक साल में कितनी मिलती हैं छुट्टियां, जानें CL, PL का पूरा गणित

Amazon-Flipkart पर शॉपिंग करते समय न करें ये गलतियां, नहीं तो बैंक अकाउंट हो जाएगा खाली

Amazon-Flipkart पर शॉपिंग करते समय न करें ये गलतियां, नहीं तो बैंक अकाउंट हो जाएगा खाली

साल में कई बार मरता-जीता है ये मेढ़क, हफ्तों तक निर्जीव पड़े रहने के बाद अनाचक धड़कने लगता है दिल

साल में कई बार मरता-जीता है ये मेढ़क, हफ्तों तक निर्जीव पड़े रहने के बाद अनाचक धड़कने लगता है दिल

Homeदुनिया

दुनिया

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब 100 प्रतिशत किया टैरिफ, जानें कब से होगा लागू और क्या पड़ेगा प्रभाव

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दवाओं पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया है. इसका सीधा प्रभाव अमेरिका में दवाओं पहुंचाने वाली विदेशी कंपनियों पर पड़ेगा.

Latest News

नितिन शर्मा

Updated : Sep 26, 2025, 07:12 AM IST

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब 100 प्रतिशत किया टैरिफ, जानें कब से होगा लागू और क्या पड़ेगा प्रभाव
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने गुरुवार को एक व्यापक नई व्यापार नीति की घोषणा की. इसमें ट्रंप ने अमेरिका में 1 अक्टूबर से आयातित ब्रांडेड और पेटेंटेड दवा उत्पादों पर 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है. यह कदम स्पष्ट रूप से दवा निर्माण को अमेरिकी बढ़ाने के लिए लिया गया है. वहीं भारतीय दवा कंपनियों से लेकर कई विदेशी दवा कंपनियों पर इसका काफी प्रभाव पड़ेगा. 

टैरिफ को लेकर लगातार सुर्खियों में हैं ट्रंप

भारत समेत दूसरे देशों पर टैरिफ बढ़ाने को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं. एक्सपर्ट्स की मानें तो ट्रंप का टैरिफ एक तरह का दबाव है, जो दूसरे देशों पर डालकर अपने देश ही लेनदेन कर बाधाति करना चाहते हैं. 

इस स्थिति में नहीं लगेगा टै​रिफ

डोनाल्ड ट्रंप ने दवाओं के निर्यात पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने के साथ ही यह भी स्पष्ट किया है कि अगर कोई दवा कंपनी अमेरिका में प्लांट लगाकर दवाओं का निर्माण करती है तो उन पर किसी तरह का टैरिफ नहीं लगेगा. 

सोशल मीडिया ट्रुथ पर किया पोस्ट

डोनाल्ड ट्रम्प ने आयातित दवाओं पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर किया. वहीं अगर टैरिफ की लागत उपभोक्ताओं पर डाल दी जाए तो अमेरिका में आयातित दवाओं की कीमत लगभग दोगुनी हो जाएंगी. यह एक ऐसा फैसला है, जिसका ऑस्ट्रेलिया पर भी संभावित रूप से बड़ा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका को सबसे बड़े निर्यातों में ऑस्ट्रेलिया अहम है. 2024 में, ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका को लगभग 2.07 बिलियन डॉलर मूल्य के दवा उत्पादों का निर्यात किया.

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगलफ़ेसबुकट्विटर और इंस्टाग्राम पर.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
SSC JE Answer Key 2024: SSC ने जारी किया जूनियर इंजीनियर टियर 2 का आंसर की, इस लिंक से कर सकते हैं ऑब्जेक्शन
SSC ने जारी किया जूनियर इंजीनियर टियर 2 का आंसर की, यूं करें ऑब्जेक्शन
UP News: बुर्के में दो महिलाओं ने बच्ची को उठाया, भीख मंगवाने के लिए किया मासूम को किडनैप
UP News: बुर्के में दो महिलाओं ने बच्ची को उठाया, भीख मंगवाने के लिए किया मासूम को किडनैप
UP: मेरठ में 14 साल की छात्रा के साथ रेप, पुलिस ने मदरसा मैनेजर और मौलवी को किया गिरफ्तार  
मेरठ में 14 साल की छात्रा के साथ रेप, पुलिस ने मदरसा मैनेजर और मौलवी को किया गिरफ्तार
पसंद है अकेलापन, लोगों से मिलने में कतराते हैं तो ये हो सकती है Social Anxiety, ऐसे करें दूर
पसंद है अकेलापन, लोगों से मिलने में कतराते हैं तो ये हो सकती है Social Anxiety, ऐसे करें दूर
Uric Acid Remedy: पानी में मिलाकर पीएं ये 2 चीजें, पेशाब के जरिए शरीर का सारा यूरिक एसिड निकल जाएगा
पानी में मिलाकर पीएं ये चीजें, पेशाब के जरिए शरीर का सारा यूरिक एसिड निकल जाएगा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
मुख्यमंत्री को एक साल में कितनी मिलती हैं छुट्टियां, जानें CL, PL का पूरा गणित
मुख्यमंत्री को एक साल में कितनी मिलती हैं छुट्टियां, जानें CL, PL का पूरा गणित
Amazon-Flipkart पर शॉपिंग करते समय न करें ये गलतियां, नहीं तो बैंक अकाउंट हो जाएगा खाली
Amazon-Flipkart पर शॉपिंग करते समय न करें ये गलतियां, नहीं तो बैंक अकाउंट हो जाएगा खाली
साल में कई बार मरता-जीता है ये मेढ़क, हफ्तों तक निर्जीव पड़े रहने के बाद अनाचक धड़कने लगता है दिल
साल में कई बार मरता-जीता है ये मेढ़क, हफ्तों तक निर्जीव पड़े रहने के बाद अनाचक धड़कने लगता है दिल
लेह या लद्दाख कहां रहते हैं ज्यादा मुस्लिम? कितनी है हिंदू आबादी
लेह या लद्दाख कहां रहते हैं ज्यादा मुस्लिम? कितनी है हिंदू आबादी
Numerology: शादी करते ही नौकरी और बिजनेस में आसमान छूती हैं इस मूलांक की लड़कियां, चमका देती हैं पति की किस्मत
Numerology: शादी करते ही नौकरी और बिजनेस में आसमान छूती हैं इस मूलांक की लड़कियां, चमका देती हैं पति की किस्मत
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE