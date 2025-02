US Gold Card Visa Scheme: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump)ने एक नई नागरिकता योजना की घोषणा की है, जिसे 'गोल्ड कार्ड' (Gold Card) योजना नाम दिया गया है. इस योजना के तहत, यदि कोई व्यक्ति 50 लाख डॉलर (लगभग 43.55 करोड़ रुपये) खर्च करता है, तो उसे न सिर्फ ग्रीन कार्ड बल्कि उससे ज्यादा विशेष अधिकार मिलेंगे. इस योजना का उद्देश्य दुनिया भर के अमीर निवेशकों को अमेरिका की ओर आकर्षित करना है, जिससे देश में आर्थिक वृद्धि और रोजगार के नए अवसर पैदा हों.

क्या है 'गोल्ड कार्ड' योजना?

ट्रंप प्रशासन के अनुसार, 'गोल्ड कार्ड' ग्रीन कार्ड का प्रीमियम वर्जन होगा, जो धारक को अमेरिकी नागरिकता की ओर तेजी से बढ़ने का अवसर देगा. यह योजना उन अमीर लोगों के लिए बनाई गई है जो अमेरिका में आकर निवेश करना चाहते हैं और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बना सकते हैं.

ओवल ऑफिस में वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक की उपस्थिति में कार्यकारी आदेशों पर साइन करते हुए ट्रंप ने कहा, 'हम एक गोल्ड कार्ड बेचने जा रहे हैं. इसकी कीमत लगभग 5 मिलियन डॉलर होगी और यह ग्रीन कार्ड से ज्यादा विशेष अधिकार देगा.'

ईबी-5 के बदले 'गोल्ड कार्ड'

हॉवर्ड लुटनिक ने बताया कि ईबी-5 वीज़ा कार्यक्रम जिसमें निवेश के बदले ग्रीन कार्ड दिया जाता था, अब बंद कर दिया जाएगा. उन्होंने कहा, 'ईबी-5 कार्यक्रम पूरी तरह से बकवास, दिखावटी और धोखाधड़ी से भरा हुआ था. इसी वजह से राष्ट्रपति ने इसे खत्म कर 'गोल्ड कार्ड' योजना लाने का फैसला किया है.'

किन्हें मिलेगा इस योजना का लाभ?

