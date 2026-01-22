FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

नोएडा- इंजीनियर मौत मामले में एक और FIR, दोनों बिल्डर के खिलाफ एक और FIR दर्ज | ग्रीनलैंड पर डील का फ्रेमवर्क तैयार- ट्रंप, सिर्फ US ग्रीनलैंड को बचा सकता है- ट्रंप | यूरोपीय देशों पर टैरिफ नहीं लगाएंगे- ट्रंप, 1 फरवरी से लागू होने वाले थे टैरिफ- ट्रंप, यूरोप पर टैरिफ को लेकर ट्रंप का बयान

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
दिल्ली सरकार का बड़ा फेस्टिवल गिफ्ट, होली और दिवाली पर फ्री में मिलेगा गैस सिलेंडर, डायरेक्ट खाते में आएगा पैसा

दिल्ली सरकार का बड़ा फेस्टिवल गिफ्ट, होली और दिवाली पर फ्री में मिलेगा गैस सिलेंडर, डायरेक्ट खाते में आएगा पैसा

दावोस में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी को बताया अपना दोस्त, ट्रेड डील के दिए संकेत

दावोस में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी को बताया अपना दोस्त, ट्रेड डील के दिए संकेत

Weather Update: दिल्ली में आज बढ़ेगा तापमान, यूपी से लेकर बिहार में हवा और बारिश का अलर्ट, IMD से जानें मौसम का हाल 

दिल्ली में आज बढ़ेगा तापमान, यूपी से लेकर बिहार में हवा और बारिश का अलर्ट, IMD से जानें मौसम का हाल

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Basant Panchami 2026: बसंत पंचमी पर कल बनेगा गजकेसरी राजयोग, इन लोगों मां सरस्वती की कृपा से हर काम में मिलेगी सफलता

बसंत पंचमी पर कल बनेगा गजकेसरी राजयोग, इन लोगों मां सरस्वती की कृपा से हर काम में मिलेगी सफलता

Numerology: जन्मतिथि से जानिए कैसी रहेगी आपकी 'लव लाइफ', कैसा मिलेगा जीवनसाथी?

Numerology: जन्मतिथि से जानिए कैसी रहेगी आपकी 'लव लाइफ', कैसा मिलेगा जीवनसाथी?

रातों-रात इंडिया क्रश बनी ये जर्मन लड़की, साड़ी पहन दिखाया दिलकश अंदाज, Photos

रातों-रात इंडिया क्रश बनी ये जर्मन लड़की, साड़ी पहन दिखाया दिलकश अंदाज, Photos

Homeवर्ल्ड

वर्ल्ड

दावोस में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी को बताया अपना दोस्त, ट्रेड डील के दिए संकेत

भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंध अनिश्चित बने हुए हैं. इसबीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मादी की तारीफ की. उन्होंने मोदी को शानदान नेता बताने के साथ ही एक अच्छा मित्र माना.

Latest News

नितिन शर्मा

Updated : Jan 22, 2026, 07:24 AM IST

दावोस में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी को बताया अपना दोस्त, ट्रेड डील के दिए संकेत
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को भारत-अमेरिका संबंधों पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए विश्वास जताया कि दोनों देश एक अनुकूल व्यापार समझौते पर पहुंचेंगे. दावोस में विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) के एक कार्यक्रम में बोलते हुए ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खूब प्रशंसा की और उन्हें "शानदार नेता" के साथ ही एक अच्छा "मित्र" बताया.

पीएम मोदी को बताया अपना मित्र

भारत के साथ व्यापारिक संबंधों पर मनीकंट्रोल के एक प्रश्न का जवाब देते हुए ट्रंप ने कहा, "मैं आपके प्रधानमंत्री का बहुत सम्मान करता हूं. वह एक शानदार व्यक्ति होने के साथ ही मेरे मित्र हैं. हम एक अच्छा समझौता करेंगे."ट्रंप की ये टिप्पणियां ऐसे समय में आई हैं जब भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंध अनिश्चित बने हुए हैं. भारत से अमेरिका को निर्यात होने वाले सामान पर टैरिफ को 50 प्रतिशत तक बढ़ाए हुए लगभग पांच महीने बीत चुके हैं. ट्रंप ने इस बढ़ोतरी के आधे हिस्से को भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद से जुड़ा "जुर्माना" बताया था. हालांकि दोनों देशों के अधिकारियों के बीच व्यापारिक वार्ताएं टैरिफ लागू होने से पहले से ही चल रही हैं, लेकिन अंतिम समझौते की घोषणा कब की जाएगी, इस बारे में कोई स्पष्टता नहीं है.

पीएम मोदी ने ट्रंप से नहीं किया संपर्क

हाल के दिनों में, ट्रंप प्रशासन के वरिष्ठ सदस्यों के बयानों ने अनिश्चितता को और बढ़ा दिया है. अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लटनिक ने दावा किया कि संभावित व्यापार समझौता इसलिए विफल हो गया क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने व्यक्तिगत रूप से ट्रंप से संपर्क नहीं किया. एक अन्य सहयोगी ने सुझाव दिया कि ट्रंप ने एक ऐसे प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिससे भारत पर टैरिफ 500 प्रतिशत तक बढ़ सकता है.

व्यापार वार्ता अभी भी है जारी

भारत ने लटनिक की टिप्पणियों को गलत बताते हुए उनका कड़ा खंडन किया। इसके तुरंत बाद, कुछ आशावाद तब लौटा जब भारत में नए अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि वाशिंगटन भारत को एक महत्वपूर्ण साझेदार मानता है और उन्होंने पुष्टि की कि व्यापार वार्ता अभी भी जारी है.

टैरिफ चेतावनी के साथ-साथ प्रशंसा

इस महीने की शुरुआत में, ट्रंप ने संकेत दिया था कि भारत पर टैरिफ और बढ़ाए जा सकते हैं, हालांकि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के बारे में सकारात्मक बातें कहना जारी रखा है. एयर फ़ोर्स वन में मीडिया से बातचीत के बीच, ट्रंप ने मोदी को "एक बहुत अच्छा आदमी" बताया, लेकिन साथ ही कहा कि जरूरत पड़ने पर टैरिफ जल्दी बढ़ाए जा सकते हैं. उन्होंने आगे कहा कि “भारत मुझे खुश करना चाहता था. मोदी बहुत अच्छे आदमी हैं… हम उन पर बहुत जल्दी टैरिफ बढ़ा सकते हैं,”

अमेरिका को बताया दुनिया का आर्थिाक इंजन

दावोस शिखर सम्मेलन में, ट्रम्प ने संयुक्त राज्य अमेरिका के आर्थिक प्रदर्शन पर भी ध्यान दिया. उन्होंने अमेरिका को "ग्रह का आर्थिक इंजन" बताया. उन्होंने कहा कि अमेरिका की आर्थिक तेजी से पूरी दुनिया को फायदा होता है और उन्होंने अपने कार्यकाल के पहले वर्ष के दौरान हासिल की गई प्रमुख उपलब्धियों पर गिनाया. ट्रम्प ने दावा किया कि "अर्थव्यवस्था फल-फूल रही है, विकास में जबरदस्त उछाल आ रहा है. इनकम बढ़ रही है और मुद्रास्फीति पर काबू पाया जा रहा है." उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका अपने इतिहास में सबसे तेजी से हो रहे आर्थिक सुधारों में से एक का गवाह बन रहा है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Basant Panchami 2026: बसंत पंचमी पर कल बनेगा गजकेसरी राजयोग, इन लोगों मां सरस्वती की कृपा से हर काम में मिलेगी सफलता
बसंत पंचमी पर कल बनेगा गजकेसरी राजयोग, इन लोगों मां सरस्वती की कृपा से हर काम में मिलेगी सफलता
Numerology: जन्मतिथि से जानिए कैसी रहेगी आपकी 'लव लाइफ', कैसा मिलेगा जीवनसाथी?
Numerology: जन्मतिथि से जानिए कैसी रहेगी आपकी 'लव लाइफ', कैसा मिलेगा जीवनसाथी?
रातों-रात इंडिया क्रश बनी ये जर्मन लड़की, साड़ी पहन दिखाया दिलकश अंदाज, Photos
रातों-रात इंडिया क्रश बनी ये जर्मन लड़की, साड़ी पहन दिखाया दिलकश अंदाज, Photos
ICC वनडे रैंकिंग में नंबर-1 बनने वाले भारतीय खिलाड़ी, देखें विराट-रोहित के अलावा किन प्लेयर्स का नाम
ICC वनडे रैंकिंग में नंबर-1 बनने वाले भारतीय खिलाड़ी, देखें विराट-रोहित के अलावा किन प्लेयर्स का नाम
Financial Habits: कम इनकम में भी इन स्मार्ट आदतों से बनती है दौलत, कभी हाथ से जाने न दें ये मौका
Financial Habits: कम इनकम में भी इन स्मार्ट आदतों से बनती है दौलत, कभी हाथ से जाने न दें ये मौका
MORE
Advertisement
धर्म
Today Horoscope 21 January: आज इन लोगों के बनेंगे सभी काम, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
आज इन लोगों के बनेंगे सभी काम, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Mahashivratri 2026 Date: इस साल किस दिन मनाई जाएगी महाशिवरात्रि, जानिए सही तारीख, पूजा का विधि और शुभ मुहूर्त
इस साल किस दिन मनाई जाएगी महाशिवरात्रि, जानिए सही तारीख, पूजा का विधि और शुभ मुहूर्त
Numerology: अपने पार्टनर को पलकों पर बिठाकर रखते हैं इन मूलांक के लोग, इन पर नहीं आने देते एक भी आंच
अपने पार्टनर को पलकों पर बिठाकर रखते हैं इन मूलांक के लोग, इन पर नहीं आने देते एक भी आंच
Jaya Ekadashi 2026: इस बार कब है जया एकादशी, जानें सही तारीख से लेकर पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व
इस बार कब है जया एकादशी, जानें सही तारीख से लेकर पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व
धरती से चांद बना रहा दूरी, मन- मस्तिष्क पर इसका क्या होगा असर और कहीं ये कलयुग के अंत का संकते तो नहीं?
धरती से चांद बना रहा दूरी, मन- मस्तिष्क पर इसका क्या होगा असर और कहीं ये कलयुग के अंत का संकते तो नहीं?
MORE
Advertisement