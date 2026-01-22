दावोस में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी को बताया अपना दोस्त, ट्रेड डील के दिए संकेत

भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंध अनिश्चित बने हुए हैं. इसबीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मादी की तारीफ की. उन्होंने मोदी को शानदान नेता बताने के साथ ही एक अच्छा मित्र माना.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को भारत-अमेरिका संबंधों पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए विश्वास जताया कि दोनों देश एक अनुकूल व्यापार समझौते पर पहुंचेंगे. दावोस में विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) के एक कार्यक्रम में बोलते हुए ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खूब प्रशंसा की और उन्हें "शानदार नेता" के साथ ही एक अच्छा "मित्र" बताया.

पीएम मोदी को बताया अपना मित्र

भारत के साथ व्यापारिक संबंधों पर मनीकंट्रोल के एक प्रश्न का जवाब देते हुए ट्रंप ने कहा, "मैं आपके प्रधानमंत्री का बहुत सम्मान करता हूं. वह एक शानदार व्यक्ति होने के साथ ही मेरे मित्र हैं. हम एक अच्छा समझौता करेंगे."ट्रंप की ये टिप्पणियां ऐसे समय में आई हैं जब भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंध अनिश्चित बने हुए हैं. भारत से अमेरिका को निर्यात होने वाले सामान पर टैरिफ को 50 प्रतिशत तक बढ़ाए हुए लगभग पांच महीने बीत चुके हैं. ट्रंप ने इस बढ़ोतरी के आधे हिस्से को भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद से जुड़ा "जुर्माना" बताया था. हालांकि दोनों देशों के अधिकारियों के बीच व्यापारिक वार्ताएं टैरिफ लागू होने से पहले से ही चल रही हैं, लेकिन अंतिम समझौते की घोषणा कब की जाएगी, इस बारे में कोई स्पष्टता नहीं है.

पीएम मोदी ने ट्रंप से नहीं किया संपर्क

हाल के दिनों में, ट्रंप प्रशासन के वरिष्ठ सदस्यों के बयानों ने अनिश्चितता को और बढ़ा दिया है. अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लटनिक ने दावा किया कि संभावित व्यापार समझौता इसलिए विफल हो गया क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने व्यक्तिगत रूप से ट्रंप से संपर्क नहीं किया. एक अन्य सहयोगी ने सुझाव दिया कि ट्रंप ने एक ऐसे प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिससे भारत पर टैरिफ 500 प्रतिशत तक बढ़ सकता है.

व्यापार वार्ता अभी भी है जारी

भारत ने लटनिक की टिप्पणियों को गलत बताते हुए उनका कड़ा खंडन किया। इसके तुरंत बाद, कुछ आशावाद तब लौटा जब भारत में नए अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि वाशिंगटन भारत को एक महत्वपूर्ण साझेदार मानता है और उन्होंने पुष्टि की कि व्यापार वार्ता अभी भी जारी है.

टैरिफ चेतावनी के साथ-साथ प्रशंसा

इस महीने की शुरुआत में, ट्रंप ने संकेत दिया था कि भारत पर टैरिफ और बढ़ाए जा सकते हैं, हालांकि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के बारे में सकारात्मक बातें कहना जारी रखा है. एयर फ़ोर्स वन में मीडिया से बातचीत के बीच, ट्रंप ने मोदी को "एक बहुत अच्छा आदमी" बताया, लेकिन साथ ही कहा कि जरूरत पड़ने पर टैरिफ जल्दी बढ़ाए जा सकते हैं. उन्होंने आगे कहा कि “भारत मुझे खुश करना चाहता था. मोदी बहुत अच्छे आदमी हैं… हम उन पर बहुत जल्दी टैरिफ बढ़ा सकते हैं,”

अमेरिका को बताया दुनिया का आर्थिाक इंजन

दावोस शिखर सम्मेलन में, ट्रम्प ने संयुक्त राज्य अमेरिका के आर्थिक प्रदर्शन पर भी ध्यान दिया. उन्होंने अमेरिका को "ग्रह का आर्थिक इंजन" बताया. उन्होंने कहा कि अमेरिका की आर्थिक तेजी से पूरी दुनिया को फायदा होता है और उन्होंने अपने कार्यकाल के पहले वर्ष के दौरान हासिल की गई प्रमुख उपलब्धियों पर गिनाया. ट्रम्प ने दावा किया कि "अर्थव्यवस्था फल-फूल रही है, विकास में जबरदस्त उछाल आ रहा है. इनकम बढ़ रही है और मुद्रास्फीति पर काबू पाया जा रहा है." उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका अपने इतिहास में सबसे तेजी से हो रहे आर्थिक सुधारों में से एक का गवाह बन रहा है.

