ईरान को ट्रंप का अल्टीमेटम, न्यूक्लियर डील पर बात करो, वरना सामने होगा अमेरिकी जंगी बेड़ा

डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को न्यूक्लियर डील पर बातचीत की सख्त चेतावनी दी है. USS अब्राहम लिंकन के नेतृत्व में अमेरिकी जंगी बेड़ा क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है, जिससे तनाव और बढ़ गया है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को न्यूक्लियर डील पर बातचीत के लिए कड़ी चेतावनी दी है. उन्होंने दावा किया है कि एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन के नेतृत्व में एक बड़ा अमेरिकी जंगी बेड़ा उस क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है और जरूरत पड़ने पर कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार है. ट्रंप ने साफ कहा कि समय तेजी से निकल रहा है और अगर बातचीत नहीं हुई तो हालात और बिगड़ सकते हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सीधे शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा है कि वह अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर जल्द बातचीत की मेज पर आए। ट्रंप का कहना है कि अगर ईरान ने ऐसा नहीं किया तो अमेरिका के पास कड़े कदम उठाने के विकल्प मौजूद हैं.

जरूरत पड़ने पर बहुत तेजी से कार्रवाई कर सकता है

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि USS अब्राहम लिंकन के नेतृत्व में एक विशाल और ताकतवर अमेरिकी जंगी बेड़ा उस दिशा में बढ़ रहा है. उनके मुताबिक यह बेड़ा पहले वेनेजुएला भेजे गए अमेरिकी बेड़े से भी बड़ा है और तेजी, ताकत और मकसद के साथ आगे बढ़ रहा है. ट्रंप ने यह भी कहा कि यह बेड़ा पूरी तरह तैयार है और जरूरत पड़ने पर बहुत तेजी से कार्रवाई कर सकता है. अमेरिकी राष्ट्रपति ने उम्मीद जताई कि ईरान हालात की गंभीरता को समझेगा और जल्द बातचीत के लिए तैयार होगा. उन्होंने कहा कि अमेरिका एक निष्पक्ष और बराबरी वाला समझौता चाहता है, जिसमें ईरान के पास कोई न्यूक्लियर हथियार न हों और सभी पक्षों के लिए यह समझौता फायदेमंद हो.

यह भी पढ़ें: 'चीन के लिए नहीं बनने दूंगा ड्रॉप ऑफ पोर्ट...', कनाडा पर आखिर क्यों भड़के हैं डोनाल्ड ट्रंप?

ऑपरेशन मिडनाइट हैमर का दिया हवाला

“…Hopefully Iran will quickly “Come to the Table” and negotiate a fair and equitable deal - NO NUCLEAR WEAPONS - one that is good for all parties. Time is running out, it is truly of the essence! As I told Iran once before, MAKE A DEAL…” - President DONALD J. TRUMP pic.twitter.com/H6qLbw3Ndi — The White House (@WhiteHouse) January 28, 2026

अमेरिकी राष्ट्रपति ने पिछले टकराव का जिक्र करते हुए ट्रंप ने लिखा कि पहले भी ईरान को समझौते का मौका दिया गया था, लेकिन बात नहीं बनी और इसके बाद "ऑपरेशन मिडनाइट हैमर" हुआ, जिससे ईरान को भारी नुकसान उठाना पड़ा. उन्होंने चेतावनी दी कि भविष्य में कोई भी टकराव इससे कहीं ज्यादा गंभीर हो सकता है. इसी बीच, अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया है कि वह आने वाले दिनों में कई अहम सैन्य अभ्यास करने जा रहा है. इन अभ्यासों का मकसद क्षेत्र में अमेरिकी सेना की तैयारी को मजबूत करना, सहयोगी देशों के साथ तालमेल बढ़ाना और किसी भी स्थिति में तेजी से जवाब देने की क्षमता को परखना है. बहरहाल, इन घटनाओं से साफ है कि अमेरिका ईरान पर दबाव बढ़ा रहा है और आने वाले दिनों में यह मुद्दा अंतरराष्ट्रीय राजनीति में और गर्म हो सकता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से