FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

NIA ने कई आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए, गोल्डी बराड़, रोहित गोदारा गैंग ने जिम्मेदारी ली, मां-बाप की गिरफ्तारी से बौखलाया गोल्डी बराड़, ऑडियो जारी कर हत्या की जिम्मेदारी ली, 'गुरविंदर मेरे भाई गुरलाल के मर्डर में आरोपी था' | डिजिटल डिवाइस, अहम सबूत भी जब्त किए, केरल में PFI जिहादी साजिश का मामला | 2 बार शराब टेस्ट में फेल हुए थे सुमित-सूत्र, DGCA के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Today Horoscope 29 January: इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

दमदार बैटिंग के साथ घातक गेंदबाजी से टी20 वर्ल्ड कप में कहर बरपा सकता है पाकिस्तान, देखें कैसा है उनका रिकॉर्ड

दमदार बैटिंग के साथ घातक गेंदबाजी से टी20 वर्ल्ड कप में कहर बरपा सकता है पाकिस्तान, देखें कैसा है उनका रिकॉर्ड

ईरान को ट्रंप का अल्टीमेटम, न्यूक्लियर डील पर बात करो, वरना सामने होगा अमेरिकी जंगी बेड़ा

ईरान को ट्रंप का अल्टीमेटम, न्यूक्लियर डील पर बात करो, वरना सामने होगा अमेरिकी जंगी बेड़ा

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
जब Budget के संकेत जूतों से मिलते हैं, जानिए किस देश में निभाई जाती है अनोखी ‘बजट शूज’ परंपरा

जब Budget के संकेत जूतों से मिलते हैं, जानिए किस देश में निभाई जाती है अनोखी ‘बजट शूज’ परंपरा

BBL में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम

BBL में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम

भारत की इकलौती 'रिवर्स फ्लो' नदी, भूगोल के नियमों से उलट इसकी है सबसे अलग धारा

भारत की इकलौती 'रिवर्स फ्लो' नदी, भूगोल के नियमों से उलट इसकी है सबसे अलग धारा

Homeदुनिया

दुनिया

ईरान को ट्रंप का अल्टीमेटम, न्यूक्लियर डील पर बात करो, वरना सामने होगा अमेरिकी जंगी बेड़ा

डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को न्यूक्लियर डील पर बातचीत की सख्त चेतावनी दी है. USS अब्राहम लिंकन के नेतृत्व में अमेरिकी जंगी बेड़ा क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है, जिससे तनाव और बढ़ गया है.

Latest News

राजा राम

Updated : Jan 28, 2026, 08:35 PM IST

ईरान को ट्रंप का अल्टीमेटम, न्यूक्लियर डील पर बात करो, वरना सामने होगा अमेरिकी जंगी बेड़ा

ईरान को ट्रंप का अल्टीमेटम

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को न्यूक्लियर डील पर बातचीत के लिए कड़ी चेतावनी दी है. उन्होंने दावा किया है कि एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन के नेतृत्व में एक बड़ा अमेरिकी जंगी बेड़ा उस क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है और जरूरत पड़ने पर कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार है. ट्रंप ने साफ कहा कि समय तेजी से निकल रहा है और अगर बातचीत नहीं हुई तो हालात और बिगड़ सकते हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सीधे शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा है कि वह अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर जल्द बातचीत की मेज पर आए। ट्रंप का कहना है कि अगर ईरान ने ऐसा नहीं किया तो अमेरिका के पास कड़े कदम उठाने के विकल्प मौजूद हैं. 

जरूरत पड़ने पर बहुत तेजी से कार्रवाई कर सकता है

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि USS अब्राहम लिंकन के नेतृत्व में एक विशाल और ताकतवर अमेरिकी जंगी बेड़ा उस दिशा में बढ़ रहा है. उनके मुताबिक यह बेड़ा पहले वेनेजुएला भेजे गए अमेरिकी बेड़े से भी बड़ा है और तेजी, ताकत और मकसद के साथ आगे बढ़ रहा है. ट्रंप ने यह भी कहा कि यह बेड़ा पूरी तरह तैयार है और जरूरत पड़ने पर बहुत तेजी से कार्रवाई कर सकता है. अमेरिकी राष्ट्रपति ने उम्मीद जताई कि ईरान हालात की गंभीरता को समझेगा और जल्द बातचीत के लिए तैयार होगा. उन्होंने कहा कि अमेरिका एक निष्पक्ष और बराबरी वाला समझौता चाहता है, जिसमें ईरान के पास कोई न्यूक्लियर हथियार न हों और सभी पक्षों के लिए यह समझौता फायदेमंद हो. 

यह भी पढ़ें: 'चीन के लिए नहीं बनने दूंगा ड्रॉप ऑफ पोर्ट...', कनाडा पर आखिर क्यों भड़के हैं डोनाल्ड ट्रंप?

ऑपरेशन मिडनाइट हैमर का दिया हवाला 

अमेरिकी राष्ट्रपति ने पिछले टकराव का जिक्र करते हुए ट्रंप ने लिखा कि पहले भी ईरान को समझौते का मौका दिया गया था, लेकिन बात नहीं बनी और इसके बाद "ऑपरेशन मिडनाइट हैमर" हुआ, जिससे ईरान को भारी नुकसान उठाना पड़ा. उन्होंने चेतावनी दी कि भविष्य में कोई भी टकराव इससे कहीं ज्यादा गंभीर हो सकता है. इसी बीच, अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया है कि वह आने वाले दिनों में कई अहम सैन्य अभ्यास करने जा रहा है. इन अभ्यासों का मकसद क्षेत्र में अमेरिकी सेना की तैयारी को मजबूत करना, सहयोगी देशों के साथ तालमेल बढ़ाना और किसी भी स्थिति में तेजी से जवाब देने की क्षमता को परखना है. बहरहाल, इन घटनाओं से साफ है कि अमेरिका ईरान पर दबाव बढ़ा रहा है और आने वाले दिनों में यह मुद्दा अंतरराष्ट्रीय राजनीति में और गर्म हो सकता है. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
जब Budget के संकेत जूतों से मिलते हैं, जानिए किस देश में निभाई जाती है अनोखी ‘बजट शूज’ परंपरा
जब Budget के संकेत जूतों से मिलते हैं, जानिए किस देश में निभाई जाती है अनोखी ‘बजट शूज’ परंपरा
BBL में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम
BBL में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम
भारत की इकलौती 'रिवर्स फ्लो' नदी, भूगोल के नियमों से उलट इसकी है सबसे अलग धारा
भारत की इकलौती 'रिवर्स फ्लो' नदी, भूगोल के नियमों से उलट इसकी है सबसे अलग धारा
प्रकृति का चमत्कार है ये Jesus Christ छिपकली, पानी पर दौड़ लगाकर ग्रेविटी को भी देती है चुनौती
प्रकृति का चमत्कार है ये Jesus Christ छिपकली, पानी पर दौड़ लगाकर ग्रेविटी को भी देती है चुनौती
Cricketers on Ajit Pawar Death: डिप्टी सीएम अजित पवार की मौत पर शोक में डूबे क्रिकेटर्स, जानें किसने क्या कहा
Cricketers on Ajit Pawar Death: डिप्टी सीएम अजित पवार की मौत पर शोक में डूबे क्रिकेटर्स, जानें किसने क्या कहा
MORE
Advertisement
धर्म
Zodiac Sign: ये 3 राशियां प्यार में सबसे ज्यादा धोखा खाती हैं, ये आदतें इनको बनाती है दूसरों के आगे कमजोर
ये 3 राशियां प्यार में सबसे ज्यादा धोखा खाती हैं, ये आदतें इनको बनाती है दूसरों के आगे कमजोर
Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रि पर इन 3 राशियों पर बरसेगी महादेव की कृपा, खूब मिलेगी धन संपत्ति और लाभ
महाशिवरात्रि पर इन 3 राशियों पर बरसेगी महादेव की कृपा, खूब मिलेगी धन संपत्ति और लाभ
अंडे या सोयाबीन किसे खाने से शरीर को मिलेगा ज्यादा प्रोटीन? कंफ्यूजन हैं तो ऐसे करें दूर
अंडे या सोयाबीन किसे खाने से शरीर को मिलेगा ज्यादा प्रोटीन? कंफ्यूजन हैं तो ऐसे करें दूर
Falgun Month 2026:कब से शुरू हो रहा है फाल्गुन माह, जानें इस महीने में का महत्व से लेकर नियम और व्रत त्योहार की पूरी लिस्ट
कब से शुरू हो रहा है फाल्गुन माह, जानें इस महीने में का महत्व से लेकर नियम और व्रत त्योहार की पूरी लिस्ट
Zodiac Sign: ये 5 राशियों वाले होते हैं बेहद स्वार्थी, मीठी-मीठी बातें कर निकलवा लेते हैं बड़े से बड़ा काम
ये 5 राशियों वाले होते हैं बेहद स्वार्थी, मीठी-मीठी बातें कर निकलवा लेते हैं बड़े से बड़ा काम
MORE
Advertisement