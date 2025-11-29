FacebookTwitterYoutubeInstagram
किरण बेदी ने दिल्ली प्रदूषण पर PM मोदी से की बड़ी अपील, जानिए क्या बोलीं देश की पहली महिला IPS

Instant Stress Relief: क्या है बॉक्स ब्रीदिंग एक्सरसाइज? जानें तनाव दूर भगाने का ये आसान तरीका

वेनेजुएला पर हमले की तैयारी कर रहा है अमेरिका? ट्रंप के आदेश के बाद मचा हड़कंप

दुनिया

वेनेजुएला पर हमले की तैयारी कर रहा है अमेरिका? ट्रंप के आदेश के बाद मचा हड़कंप

ट्रंप द्वारा वेनेजुएला के एयरस्पेस को पूरी तरह बंद घोषित करने के बाद इंटरनेशनल उड़ानों पर असर पड़ा है और सैन्य तनाव बढ़ गया है. अमेरिकी फाइटर जेट हाई अलर्ट पर हैं, जिससे संभावित हमले की आशंका तेज हो गई है.

राजा राम

Updated : Nov 29, 2025, 10:30 PM IST

वेनेजुएला पर हमले की तैयारी कर रहा है अमेरिका? ट्रंप के आदेश के बाद मचा हड़कंप

डोनाल्ड ट्रंप

वेनेजुएला और अमेरिका के बीच तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक वेनेजुएला के ऊपर और उसके आसपास के पूरे एयरस्पेस को पूरी तरह बंद घोषित कर दिया है. यह आदेश ऐसे समय में आया है जब कैरेबियन क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं. ट्रंप की इस चेतावनी के बाद इंटरनेशनल एयरलाइंस ने उड़ानें रद्द करनी शुरू कर दी हैं और आशंका जताई जा रही है कि अमेरिका कभी भी वेनेजुएला के खिलाफ सैन्य कार्रवाई शुरू कर सकता है. 

सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी जानकारी 

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए आदेश ने वेनेजुएला समेत पूरे लैटिन अमेरिकी क्षेत्र में खलबली मचा दी है. दरअसल, ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए दावा किया कि वेनेजुएला के ऊपर और उसके आसपास का एयरस्पेस अब 'पूरी तरह लॉक' है. उन्होंने साफ चेतावनी दी कि सभी एयरलाइन, पायलट, ड्रग तस्कर और मानव तस्कर इस इलाके को नो-फ्लाई ज़ोन मानें. 

Donald Trump

यात्रियों में भी अफरा-तफरी

इस आदेश के बाद कई अंतरराष्ट्रीय एयरलाइंस ने फ्लाइटें रद्द कर दी हैं. उड़ान योजना बदलने से यात्रियों में भी अफरा-तफरी मच गई है. माना जा रहा है कि यह कदम वेनेजुएला सरकार पर सीधे दबाव बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा है, खासकर ऐसे समय में जब अमेरिका पहले ही मादुरो सरकार को अवैध शासन करार दे चुका है. सूत्रों के मुताबिक, ट्रंप ने कुछ घंटे पहले ही वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो से फोन पर बातचीत की थी. बातचीत के तुरंत बाद अमेरिकी सैन्य हलकों में हलचल बढ़ गई और खबर है कि फाइटर जेट्स को हाई अलर्ट पर रखा गया है.  कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर ट्रंप आदेश देते हैं तो अमेरिकी लड़ाकू विमान किसी भी समय टेक-ऑफ कर सकते हैं. 

नया सैन्य मोर्चा खुल सकता है

कैरेबियन समुद्र में अमेरिकी नौसेना और वायुसेना की गतिविधियां पहले ही बढ़ी हुई हैं. अमेरिका महीनों से ड्रग तस्करी के खिलाफ इस इलाके में अभियान चला रहा है इसी बीच यह भी रिपोर्ट है कि ट्रंप ने वेनेजुएला में गुप्त सीआईए मिशन को मंजूरी दी है, जिससे तनाव और गहरा गया है. अमेरिकी सेना के कुछ अधिकारियों ने हाल ही में संकेत दिए थे कि वेनेजुएला के ड्रग नेटवर्क को रोकने के लिए ग्राउंड ऑपरेशन भी शुरू किया जा सकता है. हालांकि, वेनेजुएला सरकार की ओर से अभी तक ट्रंप की पोस्ट पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है. फिलहाल स्थिति तेजी से बदल रही है और विशेषज्ञों को डर है कि अगर हालात काबू में नहीं रहे तो अमेरिका-वेनेजुएला टकराव से एक नया सैन्य मोर्चा खुल सकता है. 

