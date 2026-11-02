US Plane Crash: 30 हजार फीट/M की स्पीड देख पायलट चिल्लाया- 'MAYDAY, हम जाने वाले', क्रैश से पहले ATC को LAST मैसेज

मियामी एयर ट्रैफिक कंट्रोल की ऑडियो रिकॉर्डिंग से पता चलता है कि प्लेन हर मिनट कई हजार फीट प्लेन नीचे आ रहा था. 8,000 पर मिनट से 10 हजार पर मिनट और फिर 20 हजार पर मिनट से प्लेन जमीन की तरफ बढ़ रहा था.

अमेरिका के फ्लोरिडा में रविवार (1 नवंबर, 2026) को हुए प्लेन क्रैश हादसे का एक ऑडियो सामने आया है. ऑडियो में पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) ऑफिसर के बीच की आखिरी बातें हैं, जो हादसे से ठीक पहले की हैं. जब हर मिनट 30 हजार फीट की रफ्तार से प्लेन जमीन की तरफ बढ़ रहा था, तब प्लेन में मौजूद लोगों की चीख-पुकार एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर की ऑडियो रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड हो गईं. ऑडियो में क्रू मेंबर्स चिल्लाते हुए सुनाई दे रहे हैं कि- हमारे पास समय नहीं बचा है. पायलट की आवाज में भी बहुत हड़बड़ी और घबराहट झलक रही है, वह जोर-जोर से मेडे चिल्लाकर बड़े हादसे का मैसेज एटीसी को दे रहे थे. एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिसर और पायलट के बीच बातचीत का यह आखिरी ऑडियो दिल दहला देने वाला है.

पाम बीच काउंटी में हुआ हादसा

लियरजेट 60 विमान एक बिजनेस जेट था, जो रविवार की दोपहर को रिहायशी इलाके पाम बीच काउंटी के क्रेस्टहेवन इलाके में क्रैश हुआ और यहीं से 14 किलोमीटर की दूरी पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रिसोर्ट मार-ए-लागो भी है. फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) ने बताया कि विमान वे टेक्सास के ऑस्टिन से उड़ान भरी थी. पायलट के ऑडियो से पता चलता है कि विमान हर मिनट हजारों फीट की रफ्तार से नीचे गिर रहा था. पहले 8000, 10000 और फिर सीधे 20,000 और 30,000 फीट पर मिनट की रफ्तार से नीचे आया.

कुछ मिनट पहले ही पायलट ने टर्बुलेंस का मैसेज दिया था

हादसे से कुछ मिनट पहले ही पायलट ने मियामी एयर रूट ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर को बताया था कि प्लेन में टर्बुलेंस है और पंखों पर हल्की बर्फ जम रही है, लेकिन तब तक स्थिति नियंत्रण में थी. तब पायलट ने किसी बड़े खतरे का अंदेशा नहीं जताया था. हालांकि, थोड़ी ही देर बाद स्थिति अचानक से बिगड़ गई और उन्होंने मेडे कॉल जारी की. खतरे की स्थिति में पायलट मेडे कॉल के जरिए ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर को मैसेज देते हैं कि कोई बड़ा हादसा हो सकता है, ताकि समय पर एक्शन लिया जा सके. हालांकि, इस मामले में स्थिति काफी तेजी से बिगड़ी.

क्रैश से पहले की पायलट और ATC की आखिरी बातचीत

न्यूयॉर्क पोस्ट के अनुसार हादसा होने से पहले प्लेन में जो अफरा-तफरी मची थी वह एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेटंर की ऑडियो रिकॉर्डिंग में कैद हो गई. क्रू मेंबर्स के चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं, एक महिला क्रू मेंबर यह कहते हुए सुनाई दे रही थीं कि हमारे पास समय नहीं बचा है. वहीं, पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिसर की हादसे से ठीक पहले की बातचीत का ऑडियो भी सामने आया है, जिसमें पायल कह रहे हैं, 'हम 8,000 फीट की रफ्तार से नीचे जा रहे हैं, मेडे, मेडे- हम 10,000 फीट पर मिनट से नीचे जा रहे हैं.' एक और ऑडियो में पायलट बहुत घबराए हुए और चिल्लाते हुए सुनाई दे रहे हैं- हम ओरस्पीड में हैं, हम 30,000 पर मिनट की स्पीड से नीचे जा रहे हैं. हम क्रैश होने वाले हैं, जमीन से टकराने वाले हैं.'

पायलट के इस ऑडियो में एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिसर की भी आवाज सुनाई दे रही है, जिसमें वह पायलट को हौसला देने की कोशिश कर रहे हैं. उसमें वह उनसे कह रहे हैं- 'नवंबर 1, ब्रावो डेल्टा, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम मुझसे बात करो.'

45,000 लोगों की आबादी वाले शहर में हुआ हादसा

विमान टेक्सास के ऑस्टिन से बहामास जा रहा था. क्रू मेंबर समेत 9 लोग उसमें सवार थे. जिस जगह विमान जमीन से टकराया वह एक रिहायशी इलाका है और यहां 45,000 लोग रहते हैं. यह शहर वेस्ट पाम बीच से दक्षिणपश्चिम में 11 किलोमीटर की दूरी पर है. अमेरिकी परिवहन मंत्री सीन डफी ने बताया कि हादसे में किसी स्थानीय को नुकसान नहीं हुआ है. हालांकि, यहां से 600 लोगों को शिफ्ट कर दिया गया है. प्लेन एक बड़े खाली मैदान में सड़क के किनारे टकराया है, अगर यह थोड़ा भी इधर-उधर गिरता तो और भी बड़ा हादसा हो सकता था क्योंकि आसपास लोगों के घर हैं.

काउंटी कमिश्नर जोएल फ्लोरेस ने बताया कि दो शेल्टर होम में लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है और अमेरिकन रेड क्रॉस भी मदद के लिए मौजूद है. अधिकारियों ने बताया कि यह इलाका फिलहाल कुछ समय के लिए बंद रह सकता है. लियरजेट 60 दो इंजन वाला बिजनेस प्लेन है, जिसे बॉम्बार्डियर ने बनाया है. स्थानीय मीडिया ने विमानन रिकॉर्ड के हवाले से बताया कि दुर्घटनाग्रस्त विमान का रजिस्ट्रेशन नंबर एन722बीडी था. हालांकि, इससे यह नहीं पता चलता है कि विमान का संचालन कौन कर रहा है. नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड (NTSB) जांच करेगा कि दुर्घटना की असली वजह क्या थी.

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