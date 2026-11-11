ईरान के 9 नागरिकों को डिपोर्ट कर ला रहा था US प्लेन, पाकिस्तान ने नहीं दी एंट्री! बीच रास्ते से लिया यू-टर्न

ट्रंप प्रशासन का प्लान था कि इन नागरिकों को पाकिस्तान के जरिए ईरान वापस भेजा जाए, लेकिन उड़ान भरने के 30 मिनट बाद ही प्लान चेंज हो गया और प्लेन ने यू-टर्न ले लिया.

ईरानी नागरिकों को डिपोर्ट करके लाए अमेरिकी प्लेन को बीच रास्ते वापस लौटना पड़ा. यूएस का प्लेन डिपोर्ट किए गए ईरानियों को पाकिस्तान लाना चाहता था, लेकिन इस्लामाबाद की ओर से इनकार किए जाने के बाद प्लेन ने यू-टर्न ले लिया.

न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, चार्टर प्लेन ने एरिजोना के मेसा से मंगलवार (10 नवंबर) को पाकिस्तान के लिए उड़ान भरी, जिसमें डिटेन किए गए ईरानी सवार थे.

उड़ान भरते ही 30 मिनट में वापस लौटा प्लेन

ट्रंप प्रशासन का प्लान था कि इन नागरिकों को पाकिस्तान के जरिए ईरान वापस भेजा जाए, लेकिन उड़ान भरने के 30 मिनट बाद ही प्लान चेंज हो गया और प्लेन ने वापस मेसा में लैंडिंग की. अखबार ने एक यूएस अधिकारी और एक हिरासत में लिए गए ईरानी नागरिक के रिलेटिव के हवाले से ये जानकारी दी.

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने नहीं किया कोई कमेंट

रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यूएस प्लेन को एंट्री नहीं देने वाले सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया. ऐसा दूसरी बार हुआ है, जब एरोजिना से उड़ा प्लेन वापस लौटकर आया हो.

PAK को ट्रांजिट रूट बनाना चाहता है यूएस

एनवाईटी के मुताबिक, ट्रंप प्रशासन ईरान और अफगानिस्तान के नागरिकों को वापस भेजना चाहता है. इसके लिए वो पाकिस्तान का ट्रांजिट रूट इस्तेमाल करना चाहता है. अमेरिका के ईरान और अफगानिस्तान के साथ राजनयिक संबंध नहीं हैं.

पाकिस्तान ने पहले संकेत दिए थे कि वो अफगानिस्तान भेजे जाने वाले निर्वासितों के लिए ट्रांजिट रूट बन सकता है. पिछले सप्ताह विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सज्जाद हैदर खान ने कहा था कि बातचीत चल रही है, इस्लामाबाद को उम्मीद है कि सभी पक्ष इस समझौते पर सहमत हो जाएंगे.

ट्रंप प्रशासन का प्लान फिर अटका!

पाकिस्तान की ओर से मंगलवार को इनकार के बाद ट्रंप प्रशासन की योजना एक बार फिर खटाई में पड़ गई है. एरिजोना से ईरानियों को डिपोर्ट किए जाने की अमेरिका की ये पहली योजना नहीं थी. रविवार को कम से कम 8 ईरानी नागरिकों को भरकर मेसा से उड़ान भरने प्लान को जॉर्जिया पहुंचना पड़ा था.

US 100 ईरानी नागरिकों को कर चुका डिपोर्ट

एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक, ईरान से युद्ध शुरू होने से पहले अमेरिका ने गैर-कानूनी रूप से रहने वाले 100 से ज्यादा ईरानियों को तीन बार जहाज में भरकर तेहरान भेजा था. ये कार्रवाई सितंबर 2025 और जनवरी 2026 में हुई थी, लेकिन अब युद्ध शुरू हो चुका है और दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध टूट चुके हैं. ऐसे में यूएस का प्लेन तेहरान में लैंड नहीं कर सकता है. इसीलिए अमेरिका पाकिस्तान के जरिए ईरानी नागरिकों को डिपोर्ट करना चाहता है.

ये भी पढ़ें- Plane Hijack Alert: कोलकाता एयरपोर्ट पर 108 लोगों से भरे प्लेन में हाईजैक का अलर्ट, टॉयलेट में पर्ची पर लिखा था मैसेज