Pilot dies in crash: अमेरिका के कैलिफोर्निया में अचानक एक प्लेन क्रैश हो गया. इस घटना में पायलट की जान चली गई. वहीं, विमान दो घरों की छत पर गिर गया, जिससे घरों में आग लग गई. इस आग को बुझाने फायरब्रिगेड के 40 से ज्यादा कर्मचारी मौके पर पहुंचे. कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. जानकारी के मुताबिक, प्लेन गिरने के कारण घरों के एक बड़े हिस्से को नुकसान हुआ है.

जानकारी के मुताबिक, शनिवार को अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक सिंगल सीटर प्लेन क्रैश हुआ, जिससे एक पायलट की मौके पर मौत हो गई. यह हादसा रिहायशी इलाके में हुआ, जिसकी वजह से दो घरों को नुकसान पहुंचा. फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक, हादसे के वक्त लोग घरों में मौजूद थे, लेकिन उन्हें सुरक्षित निकाल लिया गया. किसी के घायल होने की खबर फिलहाल नहीं है.

✈️🔥🚨 Deadly plane crash rocks California neighborhood. Single-engine Van’s RV-10 crashed into 2 homes in Simi Valley, killing pilot & sparking massive fire. 40 firefighters battled the flames as residents miraculously escaped unharmed. Plane was en route to Camarillo Airport… pic.twitter.com/ToqugsZkra