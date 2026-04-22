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एक-एक कर खत्म हो रहे वैज्ञानिक! किसके टारगेट पर हैं अमेरिका के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट? क्या ये कोई साइलेंट वॉर

इजरायल की ओर से ईरानी वैज्ञानिकों को निशाना बनाए जाने की खबरें तो अक्सर सुर्खियों में रहती हैं, लेकिन अब एक ऐसी ही डरावनी कहानी दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका से सामने आ रही है.

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Gaurav Barar

Updated : Apr 22, 2026, 12:43 PM IST

एक-एक कर खत्म हो रहे वैज्ञानिक! किसके टारगेट पर हैं अमेरिका के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट? क्या ये कोई साइलेंट वॉर
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इजरायल और ईरान के बीच चल रही जंग में एक बात पूरी दुनिया जानती है कि इजरायल ने पिछले 15 सालों में ईरान के दर्जनों परमाणु वैज्ञानिकों को चुन-चुनकर खत्म किया है. इजरायल का मानना है कि बुनियादी ढांचा तो दोबारा बन सकता है, लेकिन काबिल दिमाग और हुनरमंद वैज्ञानिक इतनी आसानी से नहीं मिलते. लेकिन अब ऐसी ही एक डरावनी कहानी अमेरिका के गलियारों से सुनाई दे रही है.

अमेरिका में कौन कर रहा वैज्ञानिकों का शिकार?

पिछले दो सालों में अमेरिका के करीब 11 टॉप वैज्ञानिक, जो अंतरिक्ष और परमाणु जैसे बेहद संवेदनशील प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे थे, या तो मार दिए गए हैं या रहस्यमयी ढंग से गायब हो गए हैं. ये मामले अब सिर्फ पुलिस की फाइलों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इनकी जांच में FBI, व्हाइट हाउस और पेंटागन जैसी बड़ी एजेंसियां शामिल हो गई हैं.

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इस मामले की गंभीरता को स्वीकार किया है. उन्होंने हाल ही में एक मीटिंग में कहा, "यह काफी गंभीर मामला है. मैं उम्मीद करता हूं कि ये मौतें महज एक इत्तेफाक हों, लेकिन हमें अगले कुछ दिनों में सच का पता चल जाएगा."

कौन थे वो 11 वैज्ञानिक?

गायब होने वाले और मारे गए वैज्ञानिकों में कुछ नाम बेहद चौंकाने वाले हैं. नासा की एरोस्पेस इंजीनियर मोनिका जैसिंटो रेजा जून 2025 में पहाड़ों पर हाइकिंग के दौरान अचानक गायब हो गईं. उनके दोस्त ने बताया कि एक पल पहले उन्होंने हाथ हिलाकर इशारा किया और अगले ही पल वो गायब थीं.

67 साल के दिग्गज खगोलशास्त्री कार्ल ग्रिलमैयर की इस साल उनके घर में ही गोली मारकर हत्या कर दी गई. एमी एस्क्रिज एंटी-ग्रेविटी जैसे जटिल विषयों पर काम कर रही थीं. अपनी मौत से पहले उन्होंने दावा किया था कि उनके साथ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर किया जा रहा है और उन्हें डराया-धमकाया जा रहा है.

एमआईटी के फ्यूजन सेंटर के डायरेक्टर नुनो लौरेइरो की भी उनके घर में गोली मारकर हत्या कर दी गई. जिस पर शक था, उसने भी तीन दिन बाद खुदकुशी कर ली, जिससे मामला और उलझ गया.

क्या कोई विदेशी ताकत इसके पीछे है?

अब FBI इस एंगल से जांच कर रही है कि क्या इन सभी मौतों के बीच कोई गहरा कनेक्शन है. क्या रूस, चीन, उत्तर कोरिया या ईरान जैसा कोई देश अमेरिका के सबसे तेज दिमागों को खत्म करने की किसी बड़ी साजिश पर काम कर रहा है?

अभी तक कोई पुख्ता सबूत तो नहीं मिला है, लेकिन इन सभी 11 लोगों में एक बात कॉमन थी- इनके पास 'हाई सिक्योरिटी क्लीयरेंस' थी और ये देश की सुरक्षा से जुड़े सबसे गुप्त प्रोजेक्ट्स का हिस्सा थे.

वैज्ञानिकों में डर का माहौल

इस खबर के बाहर आने से अमेरिकी वैज्ञानिकों के बीच डर फैल गया है. अक्सर राजनेताओं और सैन्य जनरलों को कड़ी सुरक्षा दी जाती है, लेकिन लैब में काम करने वाले वैज्ञानिक बिना किसी सुरक्षा कवर के रहते हैं.

अगर दुनिया का सबसे ताकतवर देश अपने वैज्ञानिकों को नहीं बचा पा रहा, तो यह उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा पर बड़ा सवालिया निशान है. अगर यह साबित हुआ कि ये मौतें एक सोची-समझी साजिश का हिस्सा हैं, तो यह वैश्विक राजनीति और विज्ञान की दुनिया में एक बड़ा भूकंप ला देगा.

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