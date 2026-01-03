US Strikes Venezuela: अमेरिका की डेल्टा फोर्स के कब्जे में राष्ट्रपति मादुरो, ट्रंप का दावा- ऑपरेशन सफल रहा

US Strikes Venezuela: वेनेजुएला पर स्ट्राइक करने के बाद अमेरिका ने अपने नागरिकों को वेनेजुएला की यात्रा नहीं करने की एडवाइजरी जारी की है. वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को हिरासत में ले लिया गया है.

अमेरिका ने शनिवार तड़के वेनेजुएला की राजधानी काराकास पर बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई की. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर पोस्ट कर इसकी पुष्टि की. ट्रंप ने दावा किया कि CIA और डेल्टा फोर्स ने जॉइंट ऑपरेशन के तहत वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को हिरासत में ले लिया है. ट्रंप ने कहा कि मादुरो के खिलाफ हमारा सैन्य अभियान कामयाब रहा. उनको देश से बाहर निकाल दिया गया है.

ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'वेनेजुएला और उसके नेता निकोलस मादुरो के खिलाफ अमेरिका का सैन्य अभियान कामयाब रहा है. राष्ट्रपति निकोलस और उनकी पत्नी को पकड़ लिया गया है. यह ऑपरेशन यूएस लॉ एनफोर्समेंट के साथ मिलकर किया गया था. जल्द ही इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी.'

अमेरिका के उप विदेश मंत्री ने कहा कि निकोलस मादुरो के खिलाफ यूएस में मुकदमा चलेगा. उनको अपराधों के लिए न्याय का सामना करना पड़ेगा.

ट्रंप काफी समय से वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को हटाने की अपनी रणनीति के तहत वेनेजुएला में ग्राउंड ऑपरेशन की चेतावनी देते आ रहे थे. इन चेतावनियों के बावजूद मादुरो उनके खिलाफ सीना तानकर खड़े थे. उनको चीन और रूस से समर्थन मिलने का भरोसा था. लेकिन ट्रंप ने 3 जनवरी की रात अचानक हमला कर दिया और वेनेजुएला के मुख्य ठिकानों पर बमबारी की.

US Attack on Venezuela: 5 ठिकानों को बनाया गया निशाना

CBS की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका की सीआईए और डेल्टा फोर्स ने वेनेजुएला के काराकस का मेन मिलिट्री बेस ला कार्लोटा, ला गुएरा पोर्ट और इगुएरोटा एयरपोर्ट को निशाना बनाया. कई कुछ घंटे तक वेनेजुएला की राजधानी काराकास के आसमान में हेलीकॉप्टर यूएस हेलिकॉप्टर उड़ते दिखाई दिए.

आपको बता दें कि ट्रंप जिनका अमेरिका-फर्स्ट बेस सरकार बदलने और कभी न खत्म होने वाली लड़ाइयों के खिलाफ है. इससे पहले ट्रप सीरिया, नाइजीरिया, ईरान, यमन और सोमालिया पर बमबारी करा चुके हैं.

