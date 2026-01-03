FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

न्यूजीलैंड वनडे सीरीज के लिए टीम घोषित. शुभमन गिल (कप्तान), श्रेयस (उपकप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली टीम में शामिल, जडेजा, सिराज, हर्षित राणा के अलावा केएल राहुल, वाशिंगटन सुंदर भी शामिल.

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
आधार कार्ड की फोटो: आधार कार्ड पर बचपन की फोटो कैसे बदलें? पूरी प्रक्रिया जानें

आधार कार्ड की फोटो: आधार कार्ड पर बचपन की फोटो कैसे बदलें? पूरी प्रक्रिया जानें

Nicolas Maduro: कौन हैं वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो? क्यों इन्हें सत्ता से हटाने पर आमादा हैं डोनाल्ड ट्रंप

Nicolas Maduro: कौन हैं वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो? क्यों इन्हें सत्ता से हटाने पर आमादा हैं डोनाल्ड ट्रंप

US Strikes Venezuela: अमेरिका की डेल्टा फोर्स के कब्जे में राष्ट्रपति मादुरो, ट्रंप का दावा- ऑपरेशन सफल रहा

US Strikes Venezuela: अमेरिका की डेल्टा फोर्स के कब्जे में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो, ट्रंप का दावा- ऑपरेशन सफल रहा

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
धरती का एकमात्र देश जहां एक भी नदी नहीं बहती, 'पृथ्वी का मंगल' कहलाने वाली इस कंट्री में लोगों को पानी कैसे मिलता है?

धरती का एकमात्र देश जहां एक भी नदी नहीं बहती, 'पृथ्वी का मंगल' कहलाने वाली इस कंट्री में लोगों को पानी कैसे मिलता है?

Numerology: जन्मतिथि से जानिए क्या है आपका Money Mindset, जानें बचत करने वाले या खर्चीले हैं आप

Numerology: जन्मतिथि से जानिए क्या है आपका Money Mindset, जानें बचत करने वाले या खर्चीले हैं आप

नेपाल के 5 सबसे खतरनाक एयरपोर्ट, इस हवाईअड्डे पर तो अपने आप बंद हो जाता है प्लेन का इंजन

नेपाल के 5 सबसे खतरनाक एयरपोर्ट, इस हवाईअड्डे पर तो अपने आप बंद हो जाता है प्लेन का इंजन

Homeदुनिया

दुनिया

US Strikes Venezuela: अमेरिका की डेल्टा फोर्स के कब्जे में राष्ट्रपति मादुरो, ट्रंप का दावा- ऑपरेशन सफल रहा

US Strikes Venezuela: वेनेजुएला पर स्ट्राइक करने के बाद अमेरिका ने अपने नागरिकों को वेनेजुएला की यात्रा नहीं करने की एडवाइजरी जारी की है. वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को हिरासत में ले लिया गया है.

Latest News

रईश खान

Updated : Jan 03, 2026, 04:47 PM IST

US Strikes Venezuela: अमेरिका की डेल्टा फोर्स के कब्जे में राष्ट्रपति मादुरो, ट्रंप का दावा- ऑपरेशन सफल रहा

Nicolas Maduro

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

अमेरिका ने शनिवार तड़के वेनेजुएला की राजधानी काराकास पर बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई की. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर पोस्ट कर इसकी पुष्टि की. ट्रंप ने दावा किया कि CIA और डेल्टा फोर्स ने जॉइंट ऑपरेशन के तहत वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को हिरासत में ले लिया है. ट्रंप ने कहा कि मादुरो के खिलाफ हमारा सैन्य अभियान कामयाब रहा. उनको देश से बाहर निकाल दिया गया है.

ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'वेनेजुएला और उसके नेता निकोलस मादुरो के खिलाफ अमेरिका का सैन्य अभियान कामयाब रहा है. राष्ट्रपति निकोलस और उनकी पत्नी को पकड़ लिया गया है. यह ऑपरेशन यूएस लॉ एनफोर्समेंट के साथ मिलकर किया गया था. जल्द ही इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी.'

अमेरिका के उप विदेश मंत्री ने कहा कि निकोलस मादुरो के खिलाफ यूएस में मुकदमा चलेगा. उनको अपराधों के लिए न्याय का सामना करना पड़ेगा.

Trump Post

ट्रंप काफी समय से वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को हटाने की अपनी रणनीति के तहत वेनेजुएला में ग्राउंड ऑपरेशन की चेतावनी देते आ रहे थे. इन चेतावनियों के बावजूद मादुरो उनके खिलाफ सीना तानकर खड़े थे. उनको चीन और रूस से समर्थन मिलने का भरोसा था. लेकिन ट्रंप ने 3 जनवरी की रात अचानक हमला कर दिया और वेनेजुएला के मुख्य ठिकानों पर बमबारी की.

US Attack on Venezuela: 5 ठिकानों को बनाया गया निशाना

CBS की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका की सीआईए और डेल्टा फोर्स ने वेनेजुएला के काराकस का मेन मिलिट्री बेस ला कार्लोटा, ला गुएरा पोर्ट और इगुएरोटा एयरपोर्ट को निशाना बनाया. कई कुछ घंटे तक वेनेजुएला की राजधानी काराकास के आसमान में हेलीकॉप्टर यूएस हेलिकॉप्टर उड़ते दिखाई दिए.

आपको बता दें कि ट्रंप जिनका अमेरिका-फर्स्ट बेस सरकार बदलने और कभी न खत्म होने वाली लड़ाइयों के खिलाफ है. इससे पहले ट्रप सीरिया, नाइजीरिया, ईरान, यमन और सोमालिया पर बमबारी करा चुके हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
धरती का एकमात्र देश जहां एक भी नदी नहीं बहती, 'पृथ्वी का मंगल' कहलाने वाली इस कंट्री में लोगों को पानी कैसे मिलता है?
धरती का एकमात्र देश जहां एक भी नदी नहीं बहती, 'पृथ्वी का मंगल' कहलाने वाली इस कंट्री में लोगों को पानी कैसे मिलता है?
Numerology: जन्मतिथि से जानिए क्या है आपका Money Mindset, जानें बचत करने वाले या खर्चीले हैं आप
Numerology: जन्मतिथि से जानिए क्या है आपका Money Mindset, जानें बचत करने वाले या खर्चीले हैं आप
नेपाल के 5 सबसे खतरनाक एयरपोर्ट, इस हवाईअड्डे पर तो अपने आप बंद हो जाता है प्लेन का इंजन
नेपाल के 5 सबसे खतरनाक एयरपोर्ट, इस हवाईअड्डे पर तो अपने आप बंद हो जाता है प्लेन का इंजन
Ikkis Star Cast Fees: धर्मेंद्र से लेकर अगस्त्य नंदा और जयदीप अहलावत तक, जानें इक्कीस के लिए किसके खाते में आए कितने करोड़?
धर्मेंद्र से लेकर अगस्त्य नंदा और जयदीप अहलावत तक, जानें इक्कीस के लिए किसके खाते में आए कितने करोड़?
Expensive Healthcare: दुनिया के वो 10 देश, जहां आसमान छू रही हैं दवाओं की कीमत, महंगा पड़ता है इलाज
Expensive Healthcare: दुनिया के वो 10 देश, जहां आसमान छू रही हैं दवाओं की कीमत, महंगा पड़ता है इलाज
MORE
Advertisement
धर्म
Paush Purnima Grah Upay: पौष पूर्णिमा पर ग्रहों की शांति के लिए आजमाएं ये उपाय, खत्म हो जाएंगी जीवन की परेशानियां
पौष पूर्णिमा पर ग्रहों की शांति के लिए आजमाएं ये उपाय, खत्म हो जाएंगी जीवन की परेशानियां
Paush Purnima 2026: कल है साल की पहली पूर्णिमा, जानें इसका शुभ मुहूर्त से लेकर स्नान दान का समय और महत्व
कल है साल की पहली पूर्णिमा, जानें इसका शुभ मुहूर्त से लेकर स्नान दान का समय और महत्व
Rashifal 2 January 2026: मिथुन और कन्या वालों को निवेश में मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
मिथुन और कन्या वालों को निवेश में मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology 2026: 2026 में पाना चाहते हैं खुशियां और समृद्धि तो अपनी जन्मतिथि के अनुसार करें ये बदलाव, जरूर मिलेगी सफलता
Numerology 2026: 2026 में पाना चाहते हैं खुशियां और समृद्धि तो अपनी जन्मतिथि के अनुसार करें ये बदलाव, जरूर मिलेगी सफलता
Numerology: 9 आदतें, जिनसे दूरी बनाकर रखें इन तारीखों पर जन्मे लोग, बदल जाएगी लाइफ
Numerology: 9 आदतें, जिनसे दूरी बनाकर रखें इन तारीखों पर जन्मे लोग, बदल जाएगी लाइफ
MORE
Advertisement