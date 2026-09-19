क्या यूरोप से सेना वापस बुलाएगा अमेरिका? पेंटागन की नई योजना से क्यों मची हलचल

ईरान युद्ध के दौरान एयरबेस का इस्तेमाल न मिलने और यूरोपीय सहयोगियों से ट्रम्प प्रशासन नाराज चल रहा है. जिसके बाद अमेरिका यूरोप से अपनी एक-तिहाई सेना वापस बुलाने के प्रस्तावों पर विचार कर रहा है.

अमेरिका यूरोप से एक-तिहाई सैनिकों को वापस बुलाने के प्रस्तावों पर विचार कर रहा है.

यूरोपीय देशों द्वारा ईरान के खिलाफ युद्ध में हवाई ठिकानों के उपयोग की अनुमति देने से इनकार करने के बाद यह समीक्षा शुरू की गई.

जर्मनी से 5,000 अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने की प्रक्रिया जारी है, जबकि रोमानिया में तैनात 2,000 में से लगभग आधे सैनिक पिछले साल ही हट चुके हैं.



US Troop Withdrawal Europe: अमेरिकी रक्षा मंत्रालय (पेंटागन) यूरोप में अपनी सैन्य उपस्थिति को कम करने और वहां से लगभग एक-तिहाई सैनिकों को वापस बुलाने के प्रस्तावों पर विचार कर रहा है. अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पेंटागन के वरिष्ठ कमांडर आने वाले दिनों में अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ को इस संबंध में जल्द ही विस्तृत प्लान सौंपने वाले हैं.

अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगियों के बीच विवाद तब बहुत बढ़ गया जब यूरोप के देशों ने वाशिंगटन को ईरान के खिलाफ जंग के लिए अपने एयरबेस का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी. इसी के जवाब में, ब्रसेल्स में हुई नाटो की बैठक में अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने साफ संकेत दिया कि अमेरिका अब यूरोप में अपनी सैन्य मौजूदगी की समीक्षा कर रहा है, उन्होंने सहयोगियों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इन नए बदलावों का असली मकसद यह तय करना है कि यूरोप अपनी सुरक्षा की पहली और मुख्य जिम्मेदारी अब खुद उठाए.

अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने क्या कहा?

ईरान पर हमलों के लिए यूरोपीय देशों द्वारा अपने हवाई ठिकानों, एयरबेस और हवाई क्षेत्र का उपयोग न करने देने के फैसले पर अमेरिकी प्रशासन ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की है. अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने यूरोप के इस कदम को 'शर्मनाक' बताते हुए कहा कि इससे अमेरिकी सैनिकों की जान खतरे में पड़ी है, जबकि सहयोगियों को बिना किसी सवाल के अपने सैन्य ठिकाने अमेरिका को सौंप देने चाहिए थे. इस बीच स्पेन और इटली जैसे बड़े नाटो देशों ने वाशिंगटन की ईरान जंग का खुलकर विरोध किया है, जिसने अमेरिका और यूरोप के कूटनीतिक रिश्तों में एक बड़ी दरार पैदा कर दी है.

जर्मनी और रोमानिया से अमेरिकी सैनिकों की वापसी की मौजूदा स्थिति क्या है?

अमेरिका ने इस बड़े फैसले से पहले ही यूरोप के कुछ हिस्सों से अपने सैनिकों को वापस बुलाना शुरू कर दिया है. रोमानिया में तैनात 2,000 अमेरिकी सैनिकों में से लगभग आधे सैनिक पिछले साल ही वहां से रवाना हो चुके हैं. इसके अलावा, जर्मनी से लगभग 5,000 अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने की प्रक्रिया जारी है, जहां यूरोप में तैनात कुल अमेरिकी सैन्य टुकड़ी का आधे से अधिक हिस्सा मौजूद है.

मई में जर्मनी से सेना वापसी की घोषणा तब की गई थी जब जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने ईरान पर अमेरिका के युद्ध की आलोचना की थी. हालांकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने और भी ज्यादा सैनिकों को वापस बुलाने की धमकी दी थी, लेकिन उस समय अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने 25,000 सैनिकों की इस अचानक होने वाली वापसी पर रोक लगा दी थी ताकि स्थिति और न बिगड़े.

रक्षा बजट और टैरिफ से अमेरिका-यूरोप संबंधों पर क्या असर पड़ा है?

सैन्य मतभेदों के अलावा व्यापार और रक्षा बजट को लेकर भी अमेरिका और यूरोपीय देशों के बीच तनाव चरम पर है. नाटो सदस्यों ने 2035 तक अपने रक्षा खर्च को सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 3.5 प्रतिशत तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है. इसके बावजूद, राष्ट्रपति ट्रम्प इस बात से नाराज हैं कि यूरोपीय देश अमेरिका-इजराइल के ईरान युद्ध में उनका साथ नहीं दे रहे हैं.

इसके साथ ही, पिछले साल जारी व्यापार युद्ध के तहत ट्रम्प प्रशासन ने यूरोपीय संघ (EU) से अमेरिका आने वाले सामानों पर 15 प्रतिशत का टैरिफ लगा दिया था, जिससे आर्थिक मोर्चे पर भी दोनों पक्षों में कड़वाहट बढ़ी है.

ताइवान की सुरक्षा पर इस फैसले का क्या प्रभाव पड़ रहा है?

ईरान युद्ध के लंबा खिंचने के कारण अमेरिका को प्रशांत महासागर क्षेत्र से अपने सैन्य जहाजों को हटाकर मिडिल ईस्ट भेजने के लिए मजबूर होना पड़ा है, जिसके तहत हाल ही में ट्रंप प्रशासन ने प्रशांत क्षेत्र में तैनात अपने आखिरी एयरक्राफ्ट कैरियर को भी खाड़ी देश रवाना कर दिया ताकि महीनों से तैनात यूएसएस अब्राहम लिंकन को राहत दी जा सके.

इस बदलाव से प्रशांत महासागर में अमेरिकी ताकत कम होने के कारण ताइवान की सुरक्षा को लेकर दुनिया भर में चिंताएं बढ़ गई हैं. वहीं दूसरी ओर, इस युद्ध में खाड़ी देशों में बने अमेरिकी ठिकानों पर ईरानी हमलों से अमेरिका के साथी देशों के तेल और सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा है, फिर भी अमेरिका सऊदी अरब की यमन के हूती विद्रोहियों के खिलाफ मदद करने में आनाकानी कर रहा है.