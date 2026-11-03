अमेरिका के मिडटर्म इलेक्शन क्या हैं? क्यों होते हैं, डोनाल्ड ट्रंप पर क्या होगा असर, एक्सपर्ट से जानिए सबकुछ

अमेरिका में इस बार के मिडटर्म इलेक्शन में 36 राज्यों के गवर्नर पद के लिए भी चुनाव हो रहे हैं. इसके अलावा राज्य विधानसभाओं की हजारों सीटों पर भी वोटिंग हो रही है.

अमेरिका में मंगलवार (3 नवंबर 2026) को मिडटर्म इलेक्शन के लिए वोटिंग शुरू हो गई है. इस चुनाव पर पूरी दुनिया भर की नजरें टिकी हैं, क्योंकि इसके नतीजे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार के अगले दो साल का राजनीतिक रास्ता तय कर सकते हैं. दिलचस्प बात ये है कि इस चुनाव में न तो राष्ट्रपति की कुर्सी दांव पर है और न ही सीधे तौर पर ट्रंप का भविष्य तय होना है, लेकिन संसद में उनकी पार्टी की ताकत जरूर प्रभावित हो सकती है. अगर उनकी रिपब्लिकन पार्टी कांग्रेस के किसी सदन में बहुमत गंवा देती है, तो सरकार के लिए अपने फैसले लागू कराना पहले के मुकाबले मुश्किल हो सकता है.

आखिर अमेरिका के मिडटर्म इलेक्शन क्या होते हैं? हर दो साल में ये चुनाव क्यों कराए जाते हैं? इसमें आम अमेरिकी नागरिक कैसे वोट डालते हैं और इसके नतीजों का डोनाल्ड ट्रंप पर क्या असर पड़ेगा? इन सभी सवालों को समझने के लिए हमने डिफेंस और विदेशी मामलों के एक्सपर्ट यूके देवनाथ से बातचीत की. उन्होंने इस चुनाव की पूरी प्रक्रिया और इसके राजनीतिक मायने समझाए.

मिडटर्म इलेक्शन का मतलब क्या होता है?

यूके देवनाथ ने डीएनए हिंदी से बातचीत में बताया कि सबसे पहले मिडटर्म शब्द का मतलब समझ लेते हैं. इसका अर्थ होता है किसी कार्यकाल का बीच का समय. अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल चार साल का होता है. ऐसे में राष्ट्रपति के चुनाव के ठीक दो साल बाद मिडटर्म इलेक्शन कराए जाते हैं. अमेरिका में पिछला राष्ट्रपति चुनाव 2024 में हुआ था, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए. अब 2026 में हो रहे चुनाव इसी कार्यकाल के बीच में कराए जा रहे हैं.

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राष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग नहीं

इस चुनाव में राष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग नहीं होती, बल्कि अमेरिकी संसद यानी कांग्रेस के सदस्यों को चुना जाता है. अमेरिका की कांग्रेस के दो सदन हैं. पहला हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, जिसे निचला सदन कहा जाता है और दूसरा सीनेट, जिसे ऊपरी सदन के नाम से जाना जाता है. इन दोनों सदनों में किस पार्टी का बहुमत रहेगा, ये चुनाव के नतीजों से तय होगा. इसके अलावा कई राज्यों में गवर्नर और दूसरे स्थानीय पदों के लिए भी मतदान होता है.

हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट में कितनी सीटों पर चुनाव?

मिडटर्म इलेक्शन में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की सभी 435 सीटों पर वोटिंग हो रही है. किसी भी पार्टी को यहां बहुमत हासिल करने के लिए कम से कम 218 सीटें जीतनी होती हैं. वहीं, सीनेट में कुल 100 सीटें हैं. यहां हर राज्य से दो सदस्य चुने जाते हैं और एक सीनेटर का कार्यकाल छह साल का होता है. सभी सीटों पर एक साथ चुनाव नहीं होता, बल्कि हर दो साल में लगभग एक तिहाई सीटों पर मतदान कराया जाता है. इस बार सीनेट की 35 सीटों पर चुनाव हो रहा है. जिन 35 सीटों पर वोटिंग हो रही है उनमें से 22 सीटों पर रिपब्लिकन का कब्जा है. इसके अलावा 36 राज्यों में गवर्नर के पद के लिए भी वोटिंग हो रही है.

कौन डाल सकता है वोट, कब आएंगे नतीजे?

अमेरिका में मिडटर्म इलेक्शन में वोट डालने के लिए मतदाता का अमेरिकी नागरिक होना जरूरी है. उसकी उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए. इसके अलावा ज्यादातर राज्यों में वोटर के तौर पर रजिस्ट्रेशन कराना भी जरूरी होता है. हालांकि, वोटिंग से जुड़े नियम हर राज्य में एक जैसे नहीं हैं. रजिस्ट्रेशन की समय सीमा और मतदान के तरीकों में अंतर हो सकता है.

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अमेरिका में करीब 21 करोड़ लोग वोट डालने के लिए रजिस्टर्ड हैं. कैलिफोर्निया 2.32 करोड़ मतदाताओं के साथ पहले नंबर पर है. इसके बाद टेक्सास में 1.74 करोड़ और फ्लोरिडा में 1.36 करोड़ पंजीकृत वोटर्स हैं. इन तीनों राज्यों को मिलाकर अमेरिका के कुल पंजीकृत मतदाताओं का लगभग 26 फीसदी हिस्सा बनता है. नतीजों की बात करें तो कुछ राज्यों में भारतीय समय के अनुसार बुधवार सुबह और कुछ राज्यों में उसके बाद तक नतीजे स्पष्ट हो पाएंगे.

किन पार्टियों के बीच मुकाबला?

चुनाव में मुख्य मुकाबला डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी के बीच होता है. डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी से हैं, जबकि उनकी प्रमुख राजनीतिक विरोधी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी है. हालांकि, निर्दलीय और छोटी पार्टियों के उम्मीदवार भी चुनाव लड़ सकते हैं.

ट्रंप की पार्टी के लिए क्यों अहम है ये चुनाव?

मिडटर्म इलेक्शन को राष्ट्रपति के कामकाज पर जनता की प्रतिक्रिया के तौर पर भी देखा जाता है. दो साल के दौरान सरकार ने अर्थव्यवस्था, महंगाई, रोजगार, टैक्स और विदेश नीति जैसे मुद्दों पर कैसा काम किया, इसका असर वोटिंग पर पड़ सकता है. अगर राष्ट्रपति की पार्टी बहुमत खो देती है तो संसद में विपक्ष मजबूत हो जाता है. इससे राष्ट्रपति को नए कानून पास कराने, बजट मंजूर कराने और अपनी नीतियों को आगे बढ़ाने में परेशानी हो सकती है.

यही वजह है कि मिडटर्म इलेक्शन को ट्रंप के लिए भी एक बड़ी राजनीतिक परीक्षा माना जा रहा है. वह राष्ट्रपति बने रहेंगे, लेकिन संसद में उनकी पार्टी की सीटें कम होने पर सरकार के कामकाज पर दबाव बढ़ सकता है. CNN के 'पोल ऑफ पोल्स' के मुताबिक, डेमोक्रेटिक पार्टी को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में बहुमत हासिल करने के लिए 3 और सीनेट में कब्जा जमाने के लिए 4 सीटें जीतनी होंगी. अगर डेमोक्रेट्स दोनों में से किसी एक सदन में भी बहुमत हासिल कर लेते हैं, तो ट्रंप सरकार के लिए नए कानून पास कराना और अपनी नीतियों को लागू करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है.

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ईरान युद्ध और महंगाई से ट्रंप की मुश्किलें बढ़ सकती हैं?

यूके देवनाथ के मुताबिक, इस बार के चुनाव में अमेरिकी मतदाताओं की नाराजगी का असर देखने को मिल सकता है. उन्होंने बताया कि ईरान युद्ध, पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतें और रोजमर्रा की जरूरतों का महंगा होना ऐसे मुद्दे हैं, जिनसे आम अमेरिकी परेशान हैं. उन्होंने कहा कि युद्ध के कारण ऊर्जा की कीमतों पर दबाव पड़ा है. इसके साथ ही किराने का सामान और दूसरी जरूरी चीजें भी महंगी हुई हैं. ऐसे में मतदाताओं का एक वर्ग ट्रंप सरकार के कामकाज से असंतुष्ट नजर आ रहा है.

चुनावी सर्वे क्या कह रहे हैं?

अमेरिका में मिडटर्म चुनाव से पहले सामने आए तीन सर्वे में डेमोक्रेटिक पार्टी आगे नजर आ रही है. जॉन जोग्बी स्ट्रैटेजीज के 1-2 नवंबर के सर्वे में डेमोक्रेट्स को 53% और रिपब्लिकन्स को 47% समर्थन मिला. वहीं, 30 अक्टूबर के YouGov सर्वे में डेमोक्रेट्स 53% और रिपब्लिकन्स 44% पर रहे. PolityIQ के नेशनल पोलिंग औसत में भी डेमोक्रेट्स को 52.7% और रिपब्लिकन्स को 43.2% समर्थन मिला.

There is so much at stake in the midterm elections. If you have already voted: Thank you, and make sure your community is ready. If you haven't voted yet, make sure you have a plan to vote today, Tuesday, November 3. The power is with the people. https://t.co/rw4QjS7hze — Kamala Harris (@KamalaHarris) November 3, 2026

सर्वे भी बताते हैं कि महंगाई और जीवनयापन का खर्च अमेरिकी मतदाताओं के लिए बड़े मुद्दे बने हुए हैं. रॉयटर्स-इप्सोस के 2 नवंबर को जारी सर्वे में ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग 32 फीसदी बताई गई. वहीं, कांग्रेस के चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी को रिपब्लिकन पार्टी पर आठ अंकों की बढ़त दिखाई गई. एक्सपर्ट देवनाथ के आकलन के मुताबिक, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में डेमोक्रेटिक पार्टी को बहुमत मिलने की संभावना है, जबकि सीनेट में रिपब्लिकन पार्टी अपनी स्थिति बनाए रख सकती है. अगर ऐसा होता है तो ट्रंप के सामने संसद के दोनों सदनों में अलग-अलग राजनीतिक समीकरण होंगे.

रिपब्लिकन पार्टी हार गई तो ट्रंप के पास क्या विकल्प होंगे?

इस सवाल पर यूके देवनाथ ने बताया कि अमेरिकी संसद के दोनों सदनों की भूमिका कानून बनाने में बेहद अहम है. हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट के सदस्य नए कानूनों, सरकारी खर्च और नीतियों से जुड़े फैसलों पर काम करते हैं. अगर डेमोक्रेटिक पार्टी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में बहुमत हासिल कर लेती है तो ट्रंप प्रशासन के कई प्रस्तावों को मंजूरी दिलाना मुश्किल हो सकता है.

उदाहरण के तौर पर, अगर राष्ट्रपति रक्षा विभाग के बजट में अतिरिक्त 350 अरब डॉलर देने का प्रस्ताव रखते हैं, तो इसके लिए कांग्रेस की मंजूरी जरूरी होगी. विपक्ष के पास बहुमत होने पर वह प्रस्ताव पर सवाल उठा सकता है या उसे रोक सकता है. सीनेट में रिपब्लिकन पार्टी की स्थिति भी ट्रंप के लिए काफी मायने रखेगी. सीनेट की भूमिका सिर्फ कानून बनाने तक सीमित नहीं है. राष्ट्रपति की ओर से की जाने वाली कई अहम नियुक्तियों और अंतरराष्ट्रीय संधियों की मंजूरी में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है.

VIDEO | Visuals show voters casting their ballots at a polling station in New York City during the US midterm elections. #USMidTermElections2026 #USMidTermPoll2026 #PTIExclusive #PTIVideos (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/LyqhbXFAc9 — Press Trust of India (@PTI_News) November 3, 2026

क्या वीटो पावर से ट्रंप चला पाएंगे सरकार?

यूके देवनाथ ने बातचीत में ट्रंप की वीटो पावर का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस में रिपब्लिकन पार्टी कमजोर पड़ती है तो राष्ट्रपति अपने संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल कर सकते हैं. ट्रंप किसी विधेयक को मंजूरी देने से इनकार कर सकते हैं और उसे वापस कांग्रेस भेज सकते हैं. हालांकि, यहां ये समझना जरूरी है कि राष्ट्रपति की वीटो पावर का मतलब ये नहीं है कि वह संसद की मंजूरी के बिना हर फैसला लागू कर सकते हैं.

अमेरिकी संविधान के मुताबिक, राष्ट्रपति किसी विधेयक को वीटो कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस के दोनों सदन अगर दो-तिहाई बहुमत से उस वीटो को खारिज कर दें तो विधेयक कानून बन सकता है यानी वीटो राष्ट्रपति के पास मौजूद एक अहम अधिकार है, लेकिन ये संसद की भूमिका खत्म नहीं करता. रोजमर्रा के सरकारी कामकाज, पहले से मंजूर बजट और प्रशासनिक फैसलों की प्रक्रिया भी अलग होती है. इसलिए ये कहना सही नहीं होगा कि वीटो पावर के दम पर राष्ट्रपति कांग्रेस की हर रुकावट को पार कर सकते हैं.

"We have indeed MADE America Great Again... America is great now. America is respected all over the world." - President Donald J. Trump on @foxandfriends. 🇺🇸 https://t.co/5CTYIk3MgX — The White House (@WhiteHouse) November 3, 2026

ट्रंप के लिए कितने अहम होंगे अगले दो साल?

मिडटर्म इलेक्शन के नतीजे सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति पद से नहीं हटाएंगे. उनका चार साल का कार्यकाल जनवरी 2029 तक चलेगा. लेकिन इस चुनाव से ये जरूर तय होगा कि अगले दो साल में उन्हें संसद का कितना सहयोग मिलेगा. अगर रिपब्लिकन पार्टी दोनों सदनों में अपना बहुमत बनाए रखती है तो ट्रंप के लिए अपने एजेंडे को आगे बढ़ाना आसान हो सकता है.

दूसरी तरफ, अगर डेमोक्रेट्स किसी एक या दोनों सदनों में बहुमत हासिल कर लेते हैं तो बजट, नए कानूनों और सरकारी नीतियों पर राजनीतिक टकराव बढ़ सकता है. अमेरिका का मिडटर्म इलेक्शन सिर्फ सांसदों को चुनने की प्रक्रिया नहीं है. ये जनता के पास अपनी सरकार के कामकाज पर राय देने का मौका भी है. इस बार महंगाई, ईरान से जुड़ा संघर्ष और विदेश नीति जैसे मुद्दे चुनावी चर्चा के केंद्र में हैं. अब देखना होगा कि अमेरिकी मतदाता अपने वोट के जरिए ट्रंप सरकार को कितना समर्थन देते हैं.

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