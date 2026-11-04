US Midterm: 'अमेरिका पर ऐतबार नहीं...', ट्रंप की कुर्सी हिलते ही पाकिस्तान ने बदला स्टैंड? US के साथ भविष्य पर PAK एक्सपर्ट की राय

36 अमेरिकी राज्यों में गवर्नर के भी चुनाव हुए हैं, जिनमें से 28 पर डेमोक्रेटिक और 20 पर रिपब्लिकन की जीत हुई है.

हाउस और सीनेट में डेमोक्रेट्स का कब्जा

एक्सपर्ट का दावा- ट्रंप के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी

पाक एक्सपर्ट ने कहा- अमेरिका के साथ अब रिश्ते ठंडे

हाउस की 435 में से 220 सीटें डेमोक्रेट्स ने जीतीं

दो साल से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम की माला जप रहे पाकिस्तान ने मिडटर्म चुनाव के नतीजे आते ही स्टैंड बदल लिया है. हर इंटरनेशनल इवेंट में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर ट्रंप और उनके मंत्रियों के साथ ही नजर आते थे. बुधवार (4 नवंबर, 2026) को अमेरिकी मिडटर्म चुनाव में डेमोक्रेट पार्टी बहुमत के आंकड़े से भी आगे निकल गई है, जबकि ट्रंप की रिपब्लिकन को करारा झटका लगा है. अमेरिका में बढ़ते राजनीतिक समीकरणों को लेकर पाकिस्तानी एक्सपर्ट कमर चीमा ने कहा कि 3-4 महीने से तो यूएस और पाक के रिलेशन ठंडे ही पड़े हैं, अमेरिका के साथ कब रिश्ते अच्छे रहेंगे ये हमारे लिए तुक्के की बात है क्योंकि ट्रंप कल क्या करेंगे कोई नहीं जानता.

'3-4 महीने से यूएस-पाक के रिश्ते ठंडे', बोले PAK एक्सपर्ट

कमर चीमा ने यूट्यूब चैनल पर अपने शो में कहा, 'हमारी अमेरिका के अंदर कोई लंबी-चौड़ी पेनिट्रेशन नहीं है. हमारा जब भी लगता है, तुक्का ही लगता है. दूसरा हमारे मिलिट्री ताल्लुकात अच्छे हैं. अगर पॉलिटिकल सिचुएशन बदलती भी है तो सिक्योरिटी को लेकर अलग एंगल में चीजें होंगी. पिछले 3-4 महीने से पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात ठंडे हैं. कोई गर्मजोशी नहीं, यूनाइटेड नेशंस में कोई मुलाकातें नहीं. अमेरिका भी पाकिस्तान का ज्यादा जिक्र नहीं कर रहा है. अमेरिका को ये है कि क्या पाकिस्तान ईरान के हवाले से हमें कोई रियायत दिलवा सकता है. दूसरा हम सऊदी अरब के लिए रियायत मांग रहे हैं क्योंकि अमेरिका पर ऐतबार नहीं किया जा सकता है, वहां पर ट्रंप हैं पता नहीं कल क्या करें, परसों क्या करें.'

ट्रंप के खिलाफ महाभियोग लाएंगे डेमोक्रेट्स, बोले एक्सपर्ट

कमर चीमा के शो में डेलावेयर यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल अफेयर्स के प्रोफेसर डॉक्टर मुक्तेदार खान ने कहा कि डेमोक्रेट्स डोनाल्ड ट्रंप को हाउस में इंपीच भी करेंगे. वह अमेरिका के इतिहास में अकेले ऐसे राष्ट्रपति होंगे, जिनके खिलाफ तीन बार महाभियोग लाया जाएगा.

यूएस प्रेजीडेंट डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ साल 2019 में सत्ता के दुरुपयोग के आरोप में महाभियोग लाया गया था. हालांकि, सीनेट ने उन्हें बरी कर दिया था.

6 जनवरी, 2021 को कैपिटल हिल में विद्रोह भड़काने के आरोप में अमेरिकी कांग्रेस के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव पारित किया गया था. इसमें 10 रिपब्लिकन सांसदों ने उनके खिलाफ वोट दिया था, जबकि सीनेट में 7 रिपब्लिकन ने वोट किया.

ट्रंप के 'दोस्त' देशों के लिए मुसीबत

पिछले दो सालों में पाकिस्तान के साथ ट्रंप के जो दोस्ताना ताल्लुकात रहे हैं, उसको लेकर डॉ. मुक्तेदार खान ने कमर चीमा को अलर्ट किया और कहा कि पाकिस्तान के लिए परेशानी शुरू होने वाली है. उन्होंने कहा कि डेमोक्रेट्स दोनों हाउस में बहुमत से जीतने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने दो साल में जो-जो काम किए उनकी इन्वेस्टिगेशन भी होंगे. उन्होंने कहा, 'आपके लिए तो दिक्कतें होने वाली हैं क्योंकि जहां-जहां ट्रंप ने करप्ट चीजें की हैं, उन सब पर डेमोक्रेट इंक्वायरी बिठाएंगे. जिन देशों के ताल्लुकात सिर्फ ट्रंप से अच्छे थे, उन सबको दिक्कत होने वाली है क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी उनको छोड़ेगी नहीं. डेमोक्रेट्स इन्हें जेल भेजने के मूड में हैं और ट्रंप ने बहुत सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज की हैं.'

सीनेट और हाउस में डेमोक्रेट्स का कब्जा

अमेरिका के मिडटर्म चुनाव में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को हार मिली है. हालांकि, काउंटिंग अभी जारी है, लेकिन ज्यादातर जगह नतीजे आ चुके हैं. डेमोक्रेटिक पार्टी ने सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स दोनों सदनों में बहुमत हासिल कर लिया है. निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की 435 सीटों में से सिर्फ 136 पर ही रिपब्लिकन पार्टी जीती है, जबकि 220 पर डेमोक्रेटिक पार्टी को जीत मिली. अपर हाउस सीनेट की 100 में से 35 सीटों पर चुनाव हुए हैं, 33 के नतीजे आ चुके हैं. 20 पर डेमोक्रेटिक और 13 पर रिपब्लिकन को जीत मिली है. इस आंकड़े के साथ सीनेट की 100 में से 54 सीटों पर डेमोक्रेट्स का कब्जा है, जबकि 44 पर रिपब्लिकन है. 36 अमेरिकी राज्यों में गवर्नर के भी चुनाव हुए हैं, जिनमें से 28 पर डेमोक्रेटिक और 20 पर रिपब्लिकन पार्टी की जीत हुई है.



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