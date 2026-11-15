FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
IND vs NZ Highlights: 20 ओवर 67 रन और 4 विकेट, अर्शदीप-आकिब का कहर, भारत ने जीता आखिरी वनडे; मैच में बने ढेरों रिकॉर्ड्स

IND vs NZ Highlights: 20 ओवर 67 रन और 4 विकेट, अर्शदीप-आकिब का कहर, भारत ने जीता आखिरी वनडे; मैच में बने ढेरों रिकॉर्ड्स

मंच से माइक फेंका, कुर्सी उठाकर मारी और फिर कॉलर पकड़ा...CM के सामने स्टेज पर नहीं बोल पाए तो भड़के कांग्रेस MLA, Video

मंच से माइक फेंका, कुर्सी उठाकर मारी और फिर कॉलर पकड़ा...CM के सामने स्टेज पर नहीं बोल पाए तो भड़के कांग्रेस MLA, Video

'पाकिस्तानी फैंस सहवाग-सहवाग चिल्ला रहे थे...' फाइनल जीतने के बाद आर्यवीर ने पिता से की खास बातचीत, बेटे ने बताया जीत का सीक्रेट

पाकिस्तानी फैंस सहवाग-सहवाग चिल्ला रहे थे... फाइनल जीतने के बाद आर्यवीर ने पिता से की खास बातचीत, बेटे ने बताया जीत का सीक्रेट

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
4 साल की उम्र में हाथ में बल्ला... सचिन तेंदुलकर ने शेयर की बचपन की फोटो, कहा- 49 साल पुराना बैट आज भी मेरे साथ

4 साल की उम्र में हाथ में बल्ला... सचिन तेंदुलकर ने शेयर की बचपन की फोटो, कहा- 49 साल पुराना बैट आज भी मेरे साथ

रेखा गुप्ता से मनोज तिवारी तक, छठी मैया की भक्ति में लीन दिखी बड़ी हस्तियां, तस्वीरें वायरल

रेखा गुप्ता से मनोज तिवारी तक, छठी मैया की भक्ति में लीन दिखी बड़ी हस्तियां, तस्वीरें वायरल

पंजाब का बठिंडा सबसे प्रदूषित, 1381 पहुंचा AQI,गाजीपुर में 800 पार, दिल्ली-नोएडा की हवा में जहर! बिहार-राजस्थान के शहरों का भी बुरा हाल

पंजाब का बठिंडा सबसे प्रदूषित, 1381 पहुंचा AQI,गाजीपुर में 800 पार, दिल्ली-नोएडा की हवा में जहर! बिहार-राजस्थान के शहरों का भी बुरा हाल

हिंदी न्यूज़दुनिया

दुनिया

अमेरिका में विमानों की टक्कर... ATC ऑडियो में कैद हुई पायलट की घबराहट, दो महीने पहले भी मियामी एयरपोर्ट पर हुआ था बड़ा हादसा

अमेरिका के मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर टैक्सीवे पर चल रहे दो विमान आपस में टकरा गए. इस हादसे में दो पैसेंजर्स को चोटें आई हैं. दो महीने पहले भी इसी एयरपोर्ट पर बड़ा विमान हादसा हो चुका है...

Latest News

Jaya Pandey

Updated : Nov 15, 2026, 02:46 PM IST

अमेरिका में विमानों की टक्कर... ATC ऑडियो में कैद हुई पायलट की घबराहट, दो महीने पहले भी मियामी एयरपोर्ट पर हुआ था बड़ा हादसा

अमेरिका के मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर टकरा गए दो विमान. (Image Credit: X@@volkova_ma57183)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Miami Airport Plane Collision: अमेरिका के मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शनिवार (14 नवंबर 2026) की रात एक बड़ा विमान हादसा होते-होते टल गया. यहां टैक्सीवे पर चल रहे दो विमान आपस में टकरा गए. इस घटना में पनामा की एयरलाइन कोपा एयरलाइंस का एक पैसेंजर प्लेन और अमेरिकन कूरियर कंपनी UPS का कार्गो विमान शामिल था. टक्कर इतनी जोरदार थी कि कोपा एयरलाइंस के विमान का बायां विंगटिप क्षतिग्रस्त हो गया. वहीं UPS के विमान के अगले हिस्से को भी नुकसान पहुंचा.

एयरपोर्ट अधिकारियों के मुताबिक, घटना के बाद विमानों को दूसरे टैक्सीवे से गुजारा गया और एयरपोर्ट का ऑपरेशन सामान्य रूप से जारी रहा. यह घटना ऐसे समय में हुई है, जब अमेरिका के एयरपोर्ट पहले से ही बड़े फ्लाइट संकट से जूझ रहे हैं. एक दिन पहले ही तकनीकी खराबी की वजह से फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) को पूरे देश में सभी फ्लाइट्स की उड़ानें रोकनी पड़ी थीं.

कैसे हुई दो विमानों की टक्कर?

दो विमानों के टक्कर की यह घटना शनिवार 14 नवंबर की रात करीब 9:15 बजे मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुई. जानकारी के मुताबिक, कोपा एयरलाइंस का बोइंग 737 विमान फ्लाइट CM427 पनामा सिटी से मियामी पहुंचा था. इसमें 166 यात्री और 6 क्रू मेंबर सवार थे. लैंडिंग के बाद विमान टैक्सीवे से होते हुए टर्मिनल की ओर बढ़ रहा था. इसी दौरान UPS का बोइंग 767 कार्गो विमान फ्लाइट 358 भी टैक्सीवे पर मौजूद था. यह विमान मियामी से कोलंबिया की राजधानी बोगोटा के लिए रवाना होने की तैयारी कर रहा था. दोनों विमान जब एयरपोर्ट के दो टैक्सीवे के इंटरसेक्शन के पास पहुंचे, तभी कोपा एयरलाइंस के विमान का विंगटिप UPS के विमान के अगले हिस्से से टकरा गया.

FAA के मुताबिक, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स ने UPS के क्रू को कोपा एयरलाइंस के विमान को रास्ता देने का निर्देश दिया था. इसके बावजूद दोनों विमानों के बीच टक्कर हो गई. फिलहाल FAA ने घटना की जांच शुरू कर दी है. 

'किसी ने हमें टक्कर मार दी...' पायलट की आवाज हुई रिकॉर्ड

दोनों विमानों की टक्कर के बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) और पायलटों के बीच हुई बातचीत का ऑडियो भी सामने आया है. इस ऑडियो में कोपा एयरलाइंस के पायलट को कंट्रोल टावर को घटना की जानकारी देते हुए सुना जा सकता है. पायलट ने कहा, 'किसी ने हमें टक्कर मार दी.' इसके बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने UPS विमान के क्रू से पूछा कि क्या उनके विमान का दूसरे एयरक्राफ्ट से कॉन्टैक्ट हुआ है. इस पर UPS के पायलट ने जवाब दिया, 'हां, हम काफी आगे निकल गए थे और फिर उसने हमें अपने विंग से टक्कर मार दी.' कोपा एयरलाइंस के पायलट ने बाद में कंट्रोल टावर को बताया कि ऐसा लग रहा है कि उनके विमान का बायां विंगटिप गायब हो गया है. 

'टक्कर के बाद अचानक एक तरफ झटका खा गया विमान'

कोपा एयरलाइंस के पैसेंजर सीजर फरेरा ने CNN को बताया कि उनका विमान नॉर्मल तरीके से लैंड करने के बाद टैक्सी कर रहा था. तभी अचानक केबिन में हलचल बढ़ गई और यात्रियों की चीखने की आवाजें आने लगीं. फरेरा के मुताबिक, उन्हें पहले आसपास के लोगों की आवाजें तेज सुनाई दीं और फिर अचानक दूसरे विमान के टकराने का असर महसूस हुआ. उन्होंने बताया, 'केबिन के अंदर हमें लगा कि विमान अचानक एक तरफ झटका खा गया. शुरुआत में कुछ यात्री घबरा गए थे लेकिन कोपा एयरलाइंस के क्रू ने तुरंत स्थिति संभाली और सभी को अपनी सीटों पर बैठने के लिए कहा.'

एयरलाइन्स ने बताया कि सभी पैसेंजर्स को सुरक्षित विमान से उतार लिया गया. दो यात्रियों को एयरपोर्ट पैरामेडिक्स ने शुरुआती इलाज दिया. बाकी यात्री और सभी छह क्रू मेंबर सुरक्षित हैं. कोपा एयरलाइंस ने इस घटना पर अफसोस जताते हुए कहा कि वह जांच में संबंधित अधिकारियों का पूरा सहयोग करेगी. 

दो महीने पहले भी मियामी एयरपोर्ट पर हुआ था बड़ा विमान हादसा

मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दो महीने पहले एक गंभीर विमान हादसा हुआ था. 6 सितंबर 2026 को 21 एयर का एक बोइंग 767 कार्गो विमान लैंडिंग के दौरान रनवे से आगे निकल गया था. यह विमान अमेजन की ओर से कार्गो ऑपरेशन कर रहा था और प्यूर्टो रिको के सैन जुआन से मियामी पहुंचा था.

अमेरिका के नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड (NTSB) की शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक, 21 एयर की फ्लाइट 7598 दोपहर करीब 1:53 बजे मियामी एयरपोर्ट पर रनवे 30 पर लैंड करने के बाद रनवे से आगे निकल गई. इसके बाद विमान एयरपोर्ट की बाउंड्री फेंस तोड़ते हुए जमीन पर मौजूद दो यात्री वाहनों से टकरा गया. टक्कर के बाद विमान के दाहिने विंग में आग लग गई.

हादसे में जमीन पर मौजूद पांच लोगों की मौत हो गई थी जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हुए थी. वहीं, विमान में सवार दोनों क्रू मेंबर को मामूली चोटें आई थीं. NTSB ने इस मामले की जांच शुरू की थी. 

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
4 साल की उम्र में हाथ में बल्ला... सचिन तेंदुलकर ने शेयर की बचपन की फोटो, कहा- 49 साल पुराना बैट आज भी मेरे साथ
4 साल की उम्र में हाथ में बल्ला... सचिन तेंदुलकर ने शेयर की बचपन की फोटो, कहा- 49 साल पुराना बैट आज भी मेरे साथ
रेखा गुप्ता से मनोज तिवारी तक, छठी मैया की भक्ति में लीन दिखी बड़ी हस्तियां, तस्वीरें वायरल
रेखा गुप्ता से मनोज तिवारी तक, छठी मैया की भक्ति में लीन दिखी बड़ी हस्तियां, तस्वीरें वायरल
पंजाब का बठिंडा सबसे प्रदूषित, 1381 पहुंचा AQI,गाजीपुर में 800 पार, दिल्ली-नोएडा की हवा में जहर! बिहार-राजस्थान के शहरों का भी बुरा हाल
पंजाब का बठिंडा सबसे प्रदूषित, 1381 पहुंचा AQI,गाजीपुर में 800 पार, दिल्ली-नोएडा की हवा में जहर! बिहार-राजस्थान के शहरों का भी बुरा हाल
U19 Asia Cup Winners List: 13 फाइनल में सिर्फ 3 बार चेज हुआ टारगेट, भारत ने जीती सबसे ज्यादा ट्रॉफी; देखें विनर लिस्ट
U19 Asia Cup Winners List: 13 फाइनल में सिर्फ 3 बार चेज हुआ टारगेट, भारत ने जीती सबसे ज्यादा ट्रॉफी; देखें विनर लिस्ट
दिल्ली में 428 तक पहुंचा AQI, गुरुग्राम-गाजियाबाद में 300 के पार, इन 10 शहरों की हवा में सांस लेना खतरनाक!
दिल्ली में 428 तक पहुंचा AQI, गुरुग्राम-गाजियाबाद में 300 के पार, इन 10 शहरों की हवा में सांस लेना खतरनाक!
MORE
Advertisement
Advertisement