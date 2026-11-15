अमेरिका में विमानों की टक्कर... ATC ऑडियो में कैद हुई पायलट की घबराहट, दो महीने पहले भी मियामी एयरपोर्ट पर हुआ था बड़ा हादसा

अमेरिका के मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर टैक्सीवे पर चल रहे दो विमान आपस में टकरा गए. इस हादसे में दो पैसेंजर्स को चोटें आई हैं. दो महीने पहले भी इसी एयरपोर्ट पर बड़ा विमान हादसा हो चुका है...

Miami Airport Plane Collision: अमेरिका के मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शनिवार (14 नवंबर 2026) की रात एक बड़ा विमान हादसा होते-होते टल गया. यहां टैक्सीवे पर चल रहे दो विमान आपस में टकरा गए. इस घटना में पनामा की एयरलाइन कोपा एयरलाइंस का एक पैसेंजर प्लेन और अमेरिकन कूरियर कंपनी UPS का कार्गो विमान शामिल था. टक्कर इतनी जोरदार थी कि कोपा एयरलाइंस के विमान का बायां विंगटिप क्षतिग्रस्त हो गया. वहीं UPS के विमान के अगले हिस्से को भी नुकसान पहुंचा.

एयरपोर्ट अधिकारियों के मुताबिक, घटना के बाद विमानों को दूसरे टैक्सीवे से गुजारा गया और एयरपोर्ट का ऑपरेशन सामान्य रूप से जारी रहा. यह घटना ऐसे समय में हुई है, जब अमेरिका के एयरपोर्ट पहले से ही बड़े फ्लाइट संकट से जूझ रहे हैं. एक दिन पहले ही तकनीकी खराबी की वजह से फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) को पूरे देश में सभी फ्लाइट्स की उड़ानें रोकनी पड़ी थीं.

कैसे हुई दो विमानों की टक्कर?

दो विमानों के टक्कर की यह घटना शनिवार 14 नवंबर की रात करीब 9:15 बजे मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुई. जानकारी के मुताबिक, कोपा एयरलाइंस का बोइंग 737 विमान फ्लाइट CM427 पनामा सिटी से मियामी पहुंचा था. इसमें 166 यात्री और 6 क्रू मेंबर सवार थे. लैंडिंग के बाद विमान टैक्सीवे से होते हुए टर्मिनल की ओर बढ़ रहा था. इसी दौरान UPS का बोइंग 767 कार्गो विमान फ्लाइट 358 भी टैक्सीवे पर मौजूद था. यह विमान मियामी से कोलंबिया की राजधानी बोगोटा के लिए रवाना होने की तैयारी कर रहा था. दोनों विमान जब एयरपोर्ट के दो टैक्सीवे के इंटरसेक्शन के पास पहुंचे, तभी कोपा एयरलाइंस के विमान का विंगटिप UPS के विमान के अगले हिस्से से टकरा गया.

FAA के मुताबिक, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स ने UPS के क्रू को कोपा एयरलाइंस के विमान को रास्ता देने का निर्देश दिया था. इसके बावजूद दोनों विमानों के बीच टक्कर हो गई. फिलहाल FAA ने घटना की जांच शुरू कर दी है.

'किसी ने हमें टक्कर मार दी...' पायलट की आवाज हुई रिकॉर्ड

दोनों विमानों की टक्कर के बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) और पायलटों के बीच हुई बातचीत का ऑडियो भी सामने आया है. इस ऑडियो में कोपा एयरलाइंस के पायलट को कंट्रोल टावर को घटना की जानकारी देते हुए सुना जा सकता है. पायलट ने कहा, 'किसी ने हमें टक्कर मार दी.' इसके बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने UPS विमान के क्रू से पूछा कि क्या उनके विमान का दूसरे एयरक्राफ्ट से कॉन्टैक्ट हुआ है. इस पर UPS के पायलट ने जवाब दिया, 'हां, हम काफी आगे निकल गए थे और फिर उसने हमें अपने विंग से टक्कर मार दी.' कोपा एयरलाइंस के पायलट ने बाद में कंट्रोल टावर को बताया कि ऐसा लग रहा है कि उनके विमान का बायां विंगटिप गायब हो गया है.

🚨 PLANES COLLIDE IN MIAMI: A UPS Boeing 767 and a Copa Airlines 737 made contact on the ground at Miami International tonight, according to air traffic control audio. The Copa pilot radios in: "Somebody hit us." Ground control fires back at UPS: "You're supposed to give way to the 73 there... did you hit that aircraft?" UPS: "Yeah, we went too far." Friday the whole country was grounded. Tonight Love Field shut down over a reported bomb threat and two jets traded paint in Miami. What a weekend to fly. https://t.co/s9sz7ACSvE — Gunther Eagleman™ (@GuntherEagleman) November 15, 2026

'टक्कर के बाद अचानक एक तरफ झटका खा गया विमान'

कोपा एयरलाइंस के पैसेंजर सीजर फरेरा ने CNN को बताया कि उनका विमान नॉर्मल तरीके से लैंड करने के बाद टैक्सी कर रहा था. तभी अचानक केबिन में हलचल बढ़ गई और यात्रियों की चीखने की आवाजें आने लगीं. फरेरा के मुताबिक, उन्हें पहले आसपास के लोगों की आवाजें तेज सुनाई दीं और फिर अचानक दूसरे विमान के टकराने का असर महसूस हुआ. उन्होंने बताया, 'केबिन के अंदर हमें लगा कि विमान अचानक एक तरफ झटका खा गया. शुरुआत में कुछ यात्री घबरा गए थे लेकिन कोपा एयरलाइंस के क्रू ने तुरंत स्थिति संभाली और सभी को अपनी सीटों पर बैठने के लिए कहा.'

एयरलाइन्स ने बताया कि सभी पैसेंजर्स को सुरक्षित विमान से उतार लिया गया. दो यात्रियों को एयरपोर्ट पैरामेडिक्स ने शुरुआती इलाज दिया. बाकी यात्री और सभी छह क्रू मेंबर सुरक्षित हैं. कोपा एयरलाइंस ने इस घटना पर अफसोस जताते हुए कहा कि वह जांच में संबंधित अधिकारियों का पूरा सहयोग करेगी.

दो महीने पहले भी मियामी एयरपोर्ट पर हुआ था बड़ा विमान हादसा

मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दो महीने पहले एक गंभीर विमान हादसा हुआ था. 6 सितंबर 2026 को 21 एयर का एक बोइंग 767 कार्गो विमान लैंडिंग के दौरान रनवे से आगे निकल गया था. यह विमान अमेजन की ओर से कार्गो ऑपरेशन कर रहा था और प्यूर्टो रिको के सैन जुआन से मियामी पहुंचा था.

अमेरिका के नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड (NTSB) की शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक, 21 एयर की फ्लाइट 7598 दोपहर करीब 1:53 बजे मियामी एयरपोर्ट पर रनवे 30 पर लैंड करने के बाद रनवे से आगे निकल गई. इसके बाद विमान एयरपोर्ट की बाउंड्री फेंस तोड़ते हुए जमीन पर मौजूद दो यात्री वाहनों से टकरा गया. टक्कर के बाद विमान के दाहिने विंग में आग लग गई.

हादसे में जमीन पर मौजूद पांच लोगों की मौत हो गई थी जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हुए थी. वहीं, विमान में सवार दोनों क्रू मेंबर को मामूली चोटें आई थीं. NTSB ने इस मामले की जांच शुरू की थी.