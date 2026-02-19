ईरान पर अमेरिकी हमले की आहट तेज, मिडिल ईस्ट में सैन्य जमावड़ा, ट्रंप के अंतिम फैसले पर टिकी दुनिया की नजर

मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य तैनाती तेज होने से ईरान पर संभावित हमले की आशंका बढ़ गई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक सेना तैयार है, लेकिन अंतिम निर्णय राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेना है.

मिडिल ईस्ट में तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है. अमेरिकी सेना ने कथित तौर पर ईरान के खिलाफ बड़े सैन्य अभियान की तैयारी पूरी कर ली है. क्षेत्र में अमेरिकी युद्धपोत, फाइटर जेट और रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट की तैनाती तेजी से बढ़ी है, जिससे संकेत मिल रहे हैं कि वॉशिंगटन किसी बड़े ऑपरेशन के लिए तैयार है. हालांकि, इस संभावित हमले को लेकर अंतिम फैसला अभी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में है, जिनकी मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है.

रणनीतिक लक्ष्यों पर हमला किया जा सकता है

बीते कुछ दिनों से कई अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अमेरिकी प्रशासन से जुड़े सूत्रों का मानना है कि आने वाले दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य टकराव की संभावना काफी अधिक है. कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि अमेरिकी सेना इस सप्ताह के अंत तक कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार हो सकती है. वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका ने रणनीतिक रूप से अपने उन्नत फाइटर जेट, जैसे F-16 और F-35, को इस क्षेत्र में तैनात किया है. इन विमानों का उद्देश्य संभावित हमले से पहले दुश्मन की रक्षा व्यवस्था को कमजोर करना हो सकता है. इसके बाद बड़े स्तर पर सैन्य ठिकानों और रणनीतिक लक्ष्यों पर हमला किया जा सकता है.

ट्रंप ने अभी तक अंतिम आदेश जारी नहीं किया

इसके अलावा, अमेरिकी नौसेना की मजबूत मौजूदगी भी इस संभावित अभियान की गंभीरता को दर्शाती है. ईरान के आसपास अमेरिकी युद्धपोतों का बड़ा बेड़ा मौजूद है, जिसमें एयरक्राफ्ट कैरियर, मिसाइल से लैस डिस्ट्रॉयर और टॉमहॉक क्रूज मिसाइल वाली पनडुब्बियां शामिल हैं. माना जा रहा है कि ये संसाधन लंबे समय तक चलने वाले सैन्य अभियान को समर्थन देने में सक्षम हैं. वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक अंतिम आदेश जारी नहीं किया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने इस मुद्दे पर अपने सैन्य और राजनीतिक सलाहकारों के साथ विस्तृत चर्चा की है और संभावित परिणामों पर विचार कर रहे हैं. बहरहाल, यदि यह हमला होता है, तो यह न केवल अमेरिका-ईरान संबंधों में निर्णायक मोड़ होगा, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में व्यापक संघर्ष की शुरुआत भी कर सकता है. जिसके कारण इससे क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ने की आशंका है.

