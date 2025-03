US Pakistan: अमेरिकी सरकार की ओर से अपने नागरिकों को पाकिस्तान में आतंकवाद और हथियारबंद संघर्ष की स्थिति को देखते वहां की यात्रा करने से पहले पुनर्विचार करने की अपील की है. इसके लिए ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी की गई है. पढ़िए रिपोर्ट.

US New Travel Advisory for Pakistan: अमेरिका की ओर से पाकिस्तान को खतरनाक श्रेणी के राष्ट्रों में शामिल किया गया है. अमेरिका ने अपने नागरिकों से पाकिस्तान की यात्रा न करने की अपील की है. वॉशिंगटन की ओर से पाकिस्तान को लेकर एक नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई है. अमेरिकी सरकार की ओर से अपने नागरिकों के लिए पाकिस्तान में आतंकवाद और हथियारबंद संघर्ष की स्थिति को देखते हुए इस तरह की एडवाइजरी निकाली गई है. यूएस की सरकार ने अपने लोगों से पाकिस्तान की यात्रा करने से पहले पुनर्विचार करने की अपील की है.