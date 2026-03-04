US-Israel Iran War: तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहा US-ईरान वॉर! फ्रांस ने UAE में उतारे फाइटर जेट, जानें 5वें दिन जंग के हालात

FacebookTwitterYoutubeInstagram
दुनिया

दुनिया

US-Israel Iran War Latest Updateअमेरिका-इजरायल के ईरान पर किए गए हमले के बाद पूरा मिडिल ईस्ट जंग की चपेट में आ गया है. खाड़ी देशों में लगातार बमबारी हो रही है. ईरान कुवैत, कतर, बहरीन, UAE और सऊदी अरब में अमेरिकी ठिकानों को निशाने पर ले रहा है.

Latest News

रईश खान

Updated : Mar 04, 2026, 05:13 PM IST

Reuters

मेरिका-इजरायल और ईरान के बीच चल रहा युद्ध भयावह रूप लेता जा रहा है.  ईरान में अपनी नई मिसाइलों की बौछार कर रहा है और कतर, UAE, बहरीन और सऊदी अरब में अमेरिकी ठिकानों निशाना बना रहा है. वहीं, इजरायल तेहरान के सरकारी ठिकानों पर बमबारी कर रहा है. इस बीच फ्रांस ने UAE में राइफल फाइटर जेट तैनात करके इस युद्ध को और गहरा दिया है. कई देशों की भागीदारी से यह सवाल तेज हो गया है कि क्या ये जंग तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है? सोशल मीडिया पर "World War 3" ट्रेंड भी करने लगा है.

CNN की रिपोर्ट के अनुसार, फ्रांस के विदेश मंत्री जीन-नोएल बैरोट ने कहा कि अबू धाबी के पास धाफरा बेस पर हमने सैंकड़ों नेवी, एयर फोर्स और आर्मी के जवानों को तैनात किया है. ईरानी हमले को बेअसर करने के लिए फाइटर जेट्स भेजे गए हैं. बैरोट ने इस युद्ध में शामिल होने की कोई घोषणा तो नहीं की, लेकिन संकेत जरूर दिया कि फ्रांस अपने हितों की रक्षा जरूर करेगा.

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने हिजबुल्लाह को चेताया है कि उसने लेबानान से इजरायल पर अटैक करके बड़ी गलती की है. उसने लेबनान के लोगों को खतरे में डाल दिया है. इजरायल इस हमले की जमीनी आक्रमण की तैयारी कर रहा है. अगर इजरायल ने ऐसा किया तो यह भयावह कार्रवाई होगी. मैं यही अपील करता हूं की लेबनान की संप्रभुता का सम्मान किया जाए.

लेबनान में अब तक 50 लोगों की मौत
लेबनान के स्वास्थय मंत्रालय ने कहा कि इजरायली सेना के हमले में लेबनान में अब तक 50 लोग मारे गए हैं, जबकि 335 से ज्यादा घायल हुए हैं. मंत्रालय ने कहा कि इजरायल की तरफ से लगातार हमले हो रहे हैं. बुधवार की राजधानी बेरूत के दक्षिण इलाके को निशाना बनाया गया. जिसमें कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई. हालांकि, हिजबुल्लाह भी इसका मुंहतोड़ जवाब दे रहा है. इजरायल के कई शहरों में मिसाइल दागकर भारी नुकसान पहुंचाया है, लेकिन कितनी मौतें हुई हैं ये खबर बाहर नहीं आ सकी है.

Photo: Reuters

बढ़ती मौतों की संख्या
अधिकारियों ने बताया कि चार दिन की लड़ाई में ईरान में लगभग 800 लोगों की मौत हो चुकी है. इसमें अमेरिका-इजरायल द्वारा ईरान के दक्षिणी शहर मीनाब के एक स्कूल पर किए गए मिसाइल हमले में मारी गए 181 बच्चे भी शामिल हैं. इन बच्चों को मंगलवार को दफन किया गया. जिनके क्रब की तस्वीर ईरान ने जारी की. इस बच्चों का अंतिम संस्कार ईरान के सरकारी टेलीविजन पर प्रसारित किया गया. जिसमें हजारों की तादाद में लोग सकड़ों पर नजर आए.

ईरान में बच्चों के अंतिम संस्कार में उमड़ा जनसैलाब

ईरान का 'ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस'
ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशन गार्ड्स कोर (IRGC) ने बुधवार को कहा कि हम 'ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस' के तहत लगातार आगे बढ़ रहे हैं. ग्राउंड फोर्सेज ने बुधवार को 3 बड़े ऑपरेशन शुरू किए. IRGC ने 230 अमेरिकी ठिकानों पर ड्रोन से हमला किया. US एडमिरल ब्रैड कूपर के मुताबिक, ईरान के द्वारा 500 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें और 2,000 ड्रोन लॉन्च किए.
 

