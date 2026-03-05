US-Iran War: युद्ध की जद में अब अजरबैजान भी आया, ईरान ने बरसाए ड्रोन, दोहा में भी मचा हड़कंप

FacebookTwitterYoutubeInstagram
Homeदुनिया

दुनिया

US-Israel Iran War: अजरबैजान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरानी ड्रोन हमले में उसके दो आम नागरिक घायल हुए हैं. मंत्रालय ने ईरानी राजदूत को तलब किया है.

रईश खान

Updated : Mar 05, 2026, 04:26 PM IST

ईरान का अजरबैजान एयरपोर्ट पर हमला (Source: Reuters)

अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच युद्ध का आज छठा दिन है. हालात सुधरने की बजाय बिगड़ते जा रहे हैं. जंग और भीषण होती जा रही है. इस युद्ध में मिडिल ईस्ट के एक और देश का नाम जुड़ गया है. ईरान ने गुरुवार को अजरबैजान पर हमला कर दिया. रिपोर्ट के अनुसार, ईरान ने नखचिवन ऑटोनॉमस रिपब्लिक के एयरपोर्ट पर एक के बाद एक कई ड्रोन्स दागे. जिसमें कुछ लोगों के घायल होने की खबर है.

अजरबैजान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरानी ड्रोन हमले में उसके दो आम नागरिक घायल हुए हैं. एयरपोर्ट बिल्डिंग को काफी नुकसान पहुंचा है. मंत्रालय ने कहा कि ईरान के राजदूत को तलब किया गया है. उनसे पूछा जाएगा कि हमारे एयरपोर्ट पर हमला क्यों किया गया?

युद्ध की चपेट में 11 देश

अजरबैजानी अधिकारियों का कहना है कि ड्रोन्स नखचिवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल बिल्डिंग के ऊपर गिरा. जिससे उसका एक हिस्सा पूरी तरह डैमेज हो गया. वहीं, एक ड्रोन शखराबाद गांव में एक स्कूल की इमारत पर क्रैश हुआ. हालांकि, उस समय स्कूल में बच्चे नहीं थे. जिससे बड़ा जानमाल का नुकसान नहीं हुआ. ईरान के इस कदम से जंग का दायरा लगातार बढ़ रहा है. अभी तक इस युद्ध की चपेट में लगभग 11 देश आ चुके हैं.

दोहा में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर मिसाइल अटैक

बता दें, ईरान उन देशों को निशाना बना रहा है, जो अमेरिका समर्थक माने जाते हैं. जिनमें अमेरिका के एयरबेस हैं. कतर की राजधानी दोहा को ईरान लगातार निशाना बना रहा है. दोहा में गुरुवार को भी धमाकों की गूंज सुनाई दी. कतर के विदेश मंत्रालय ने दोहा में अमेरिकी दूतावास के पास रहने वाले लोगों से तुरंत हटने का आदेश जारी किया है. 

ईरान का मिसाइल अटैक

मंत्रालय ने लोगों से अपील की है कि वह घरों के अंदर ही रहें. बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें. मंत्रालय ने दावा किया कि ईरान की एक बैलिस्टिक मिसाइल राजधानी दोहा से करीब 40 किलोमीटर दूर अल-उदीद में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर जाकर गिरी.

