US-Israel-Iran War: दुबई एयरपोर्ट पर ड्रोन अटैक, होर्मुज में तेल टैंकर को उड़ाया... जानें US-ईरान युद्ध के 5 बड़े अपडेट्स

US-Israel-Iran War Latest Updates: अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच 28 फरवरी 2026 से युद्ध शुरू हुआ था. जिसने अब पूरे मिटिल ईस्ट में विकराल रूप ले लिया है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान को सरेंडर करने की धमकी दे रहे हैं. वहीं, तेहरान झुकने को तैयार नहीं है. जानिए अब तक के बड़े अपडेट्स...

मिडिल ईस्ट में चल रहे भीषण युद्ध को आज 8वां दिन है. यह संघर्ष 28 फरवरी को शुरू हुआ था. उस दिन अमेरिका-इजरायल ने संयुक्त ऑपरेशन के तहत तेहरान पर मिसाइल अटैक कर दिया था. जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई समेत कई बड़े नेता और शीर्ष सैन्य अधिकारी मारे गए. खामेनेई की मौत के बाद मिडिल ईस्ट पूरी तरह धधक उठा है. आसमान में मिसाइल और ड्रोन ही नजर आ रहे हैं. ईरान ज्यादातर उन देशों पर कहर बनकर टूट रहा है, जहां अमेरिकी मिलिट्री बेस हैं. वहीं, इजरायल, तेहरान के अलावा लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमला कर रहा है. 8वें दिन (7 मार्च) क्या-क्या हुआ और अब हालात किस मोड़ तक पहुंच चुक हैं? आइये जानते हैं.

दुबई एयरपोर्ट पर फिर हमला

बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल के पास शनिवार को जोरदार धमाका हुआ. रनवे के ऊपर धुएं का बड़ा गुब्बार देखा गया. वहां एक ड्रोन को गिरते देखा गया. जिसके बाद एयरपोर्ट पर अफरा-तफरी का माहौल गया. दुबई एयरपोर्ट पर शुरू होने जा रही उड़ानों को तुरंत रोकना पड़ा. धमाके से कितना नुकसान हुआ, एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से अभी तक कुछ नहीं बताया गया है.

होर्मुज स्ट्रेट में तेल जहाज को उड़ाया

ईरानी मीडिया ने होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) में जलते एक जहाज की तस्वीर जारी की है. इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने होर्मुज स्ट्रेट में एक तेल के जहाज को मिसाइल से उड़ा दिया. IRGC ने पहले ही कहा था कि अगर खाड़ी का कोई भी टैंकर होर्मुज से गुजरे देखा गया तो उसे ध्वस्त कर दिया जाएगा. IRGC ने फिर धमकी दी है कि वह 'दुश्मन देशों से जुड़े' तेल टैंकरों और कमर्शियल जहाजों को स्ट्रेट से नहीं गुजरने देगा.

लेबनान में 26 की मौत, UN ने की बातचीत पेशकश

लेबनान में भी हालात बदतर होते जा रहे हैं. लेबनान की सरकारी मीडिया के अनुसार, बेका घाटी के नबी चिट में इजरायली हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर 26 पहुंच गई है. यूएन की स्पेशल कोऑर्डिनेटर Jeanine Hennis-Plasschaert ने कहा कि लेबनान में हमले अभी नहीं रुके तो हालात और खराब हो जाएंगे. उन्होंने इजरायल और हिजबुल्लाह से अपील की है कि वह दुश्मनी खत्म करके बातचीत करें.

आज ईरान पर बहुत ज़ोरदार हमला होगा-ट्रंप

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, 'ईरान ने माफी मांगी है और अपने मिडिल ईस्ट पड़ोसियों के सामने सरेंडर कर दिया है. उसने वादा किया कि वह अब उन पर हमला नहीं करेगा.' ट्रंप ने कहा कि यह पहली बार है जब ईरान अपने पड़ोसी मिडिल ईस्ट के देशों से हारा है. वह अब 'मिडिल ईस्ट का दादा' नहीं रहा. यूएस प्रेसिडेंट ने चेतावनी देते हुए कहा "आज ईरान पर बहुत ज़ोरदार हमला होगा!"

ब्रिटेन एयरबेस पर उतरा US B-1 बॉम्बर

डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी के बाद US रॉकवेल बी-1 लांसर (Rockwell B-1 Lancer) बॉमर ब्रिटेन एयरबेस पर उतर गया है. ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने हाल ही में कहा था कि अमेरिकी सेना चाहे तो उसके एयरबेस का इस्तेमाल कर सकती है. इससे यह संभावनाए और पुख्ता हो गई हैं कि यूएस सेना आज रात ईरान पर बड़ा अटैक कर सकती है.

