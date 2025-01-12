US-Iran War: तेहरान ने फहराया इंतकाम का झंडा, ट्रंप बोले- ईरान का नेवी हेडक्वार्टर किया तबाह

US-Israel Iran War: डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि US आर्मी ने ईरान का नेवी हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया है. लेकिन इस हमले में उसके भी कुछ सैनिक मारे गए हैं.

US-इजरायल और ईरान के बीच युद्ध भीषण होता जा रहा है. सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के मौत के बावजूद ईरान झुक नहीं रहा है. उसने जामकरन मस्जिद पर इंतकाम का लाल झंडा फहराया है. Iran में इस तरह झंडे फहराने को बदले और न्याय के प्रतीक के रूप में देखा जाता है.

वहीं, ट्रंप ने भी B-2 बॉम्बर बरसाने शुरू कर दिए हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगले एक हफ्ते तक ईरान पर भारी और सटीक बमबारी होती रहेगी. उन्होंने दावा किया कि यूएस आर्मी ने ईरानी नेवी हेडक्वार्टर और उसके 9 नेवी जहाजों को नष्ट कर दिया गया है.

अमेरिकी सैनिक भी मारे गए

ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि एक अलग हमले में ईरान का नेवी हेडक्वार्टर काफ़ी हद तक नष्ट हो गया है. US मिलिट्री के भी तीन से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं.

ईरान ने अपने सुप्रीम लीडर की हत्या के बाद रविवार को बदला लेने की कसम खाई. तेहरान में हुए धमाकों से सरकारी इमारतों के एक इलाके में आसमान में धुएं का एक बड़ा गुबार उठ गया. ईरानी अधिकारियों का कहना है कि US और इज़राइली हमलों की शुरुआत से अब तक 200 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, जिसमें अयातुल्ला अली खामेनेई और दूसरे बड़े नेता भी शामिल हैं.

ईरान ने जवाब कार्रवाई के लिए इजरायल और खाड़ी के अरब देशों में टारगेट पर मिसाइलें दागीं. तेल अवीव में मिसाइलों से धमाके की तेज आवाज सुनाई दे रही हैं. इजरायल में अब तक 11 लोगों के मारे जाने की खबर है.

सरकारी IRNA न्यूज़ एजेंसी ने बताया कि दक्षिणी ईरान में, एक गर्ल्स स्कूल पर हमला होने से कम से कम 165 लोग मारे गए और दर्जनों लोग घायल हुए. इज़राइली मिलिट्री ने कहा कि उसे इलाके में हमलों की जानकारी नहीं है. U

पिछले जून में 12 दिन चले युद्ध में इजरायली और अमेरिकी हमलों ने ईरान के एयर डिफेंस, मिलिट्री लीडरशिप और न्यूक्लियर प्रोग्राम को बहुत कमजोर कर दिया था. लेकिन खामेनेई, जिन्होंने तीन दशकों से ज्यादा समय तक ईरान पर राज किया, उनकी हत्या से लीडरशिप में खालीपन पैदा हो गया है. इससे इलाके में अस्थिरता का खतरा बढ़ गया है.

