FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
US-Iran War: तेहरान ने फहराया इंतकाम का झंडा, ट्रंप बोले- ईरान का नेवी हेडक्वार्टर किया तबाह

US-Iran War: तेहरान ने फहराया इंतकाम का झंडा, ट्रंप बोले- ईरान का नेवी हेडक्वार्टर किया तबाह

गाजियाबाद: यूट्यूबर सलीम वास्तिक पर हमला करने वाले आरोपी का एनकाउंटर, अस्पताल में तोड़ा दम

गाजियाबाद: यूट्यूबर सलीम वास्तिक पर हमला करने वाले आरोपी का एनकाउंटर, अस्पताल में तोड़ा दम

Horoscope 2 March: कैसा रहेगा आपके लिए आज सोमवार का दिन? यहां पढ़ें आज का राशिफल

Horoscope 2 March: कैसा रहेगा आपके लिए आज सोमवार का दिन? यहां पढ़ें आज का राशिफल

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
न आलीशान सेट, न भारी बजट.. सिर्फ 3.5 घंटे में Katrina Kaif ने रच दिया था इतिहास

न आलीशान सेट, न भारी बजट.. सिर्फ 3.5 घंटे में Katrina Kaif ने रच दिया था इतिहास

T20 वर्ल्ड कप में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले भारतीय बल्लेबाज, संजू सैमसन ने तोड़ा विराट-रोहित का रिकॉर्ड

T20 वर्ल्ड कप में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले भारतीय बल्लेबाज, संजू सैमसन ने तोड़ा विराट-रोहित का रिकॉर्ड

T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में टीम इंडिया के 5 सबसे बड़े रन चेज, वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत ने रचा इतिहास

T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में टीम इंडिया के 5 सबसे बड़े रन चेज, वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत ने रचा इतिहास

Homeदुनिया

दुनिया

US-Iran War: तेहरान ने फहराया इंतकाम का झंडा, ट्रंप बोले- ईरान का नेवी हेडक्वार्टर किया तबाह

US-Israel Iran War: डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि US आर्मी ने ईरान का नेवी हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया है. लेकिन इस हमले में उसके भी कुछ सैनिक मारे गए हैं.

Latest News

रईश खान

Updated : Mar 02, 2026, 12:19 AM IST

US-Iran War: तेहरान ने फहराया इंतकाम का झंडा, ट्रंप बोले- ईरान का नेवी हेडक्वार्टर किया तबाह

Tehran hoists flag of revenge

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

US-इजरायल और ईरान के बीच युद्ध भीषण होता जा रहा है. सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के मौत के बावजूद ईरान झुक नहीं रहा है. उसने जामकरन मस्जिद पर इंतकाम का लाल झंडा फहराया है. Iran में इस तरह झंडे फहराने को बदले और न्याय के प्रतीक के रूप में देखा जाता है.

वहीं, ट्रंप ने भी B-2 बॉम्बर बरसाने शुरू कर दिए हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगले एक हफ्ते तक ईरान पर भारी और सटीक बमबारी होती रहेगी. उन्होंने दावा किया कि यूएस आर्मी ने ईरानी नेवी हेडक्वार्टर और उसके 9 नेवी जहाजों को नष्ट कर दिया गया है. 

अमेरिकी सैनिक भी मारे गए
ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि एक अलग हमले में ईरान का नेवी हेडक्वार्टर काफ़ी हद तक नष्ट हो गया है. US मिलिट्री के भी तीन से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं.

ईरान ने अपने सुप्रीम लीडर की हत्या के बाद रविवार को बदला लेने की कसम खाई. तेहरान में हुए धमाकों से सरकारी इमारतों के एक इलाके में आसमान में धुएं का एक बड़ा गुबार उठ गया. ईरानी अधिकारियों का कहना है कि US और इज़राइली हमलों की शुरुआत से अब तक 200 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, जिसमें अयातुल्ला अली खामेनेई और दूसरे बड़े नेता भी शामिल हैं.

ईरान ने जवाब कार्रवाई के लिए इजरायल और खाड़ी के अरब देशों में टारगेट पर मिसाइलें दागीं. तेल अवीव में मिसाइलों से धमाके की तेज आवाज सुनाई दे रही हैं. इजरायल में अब तक 11 लोगों के मारे जाने की खबर है.

सरकारी IRNA न्यूज़ एजेंसी ने बताया कि दक्षिणी ईरान में, एक गर्ल्स स्कूल पर हमला होने से कम से कम 165 लोग मारे गए और दर्जनों लोग घायल हुए. इज़राइली मिलिट्री ने कहा कि उसे इलाके में हमलों की जानकारी नहीं है. U

पिछले जून में 12 दिन चले युद्ध में इजरायली और अमेरिकी हमलों ने ईरान के एयर डिफेंस, मिलिट्री लीडरशिप और न्यूक्लियर प्रोग्राम को बहुत कमजोर कर दिया था. लेकिन खामेनेई, जिन्होंने तीन दशकों से ज्यादा समय तक ईरान पर राज किया, उनकी हत्या से लीडरशिप में खालीपन पैदा हो गया है. इससे इलाके में अस्थिरता का खतरा बढ़ गया है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
न आलीशान सेट, न भारी बजट.. सिर्फ 3.5 घंटे में Katrina Kaif ने रच दिया था इतिहास
न आलीशान सेट, न भारी बजट.. सिर्फ 3.5 घंटे में Katrina Kaif ने रच दिया था इतिहास
T20 वर्ल्ड कप में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले भारतीय बल्लेबाज, संजू सैमसन ने तोड़ा विराट-रोहित का रिकॉर्ड
T20 वर्ल्ड कप में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले भारतीय बल्लेबाज, संजू सैमसन ने तोड़ा विराट-रोहित का रिकॉर्ड
T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में टीम इंडिया के 5 सबसे बड़े रन चेज, वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत ने रचा इतिहास
T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में टीम इंडिया के 5 सबसे बड़े रन चेज, वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत ने रचा इतिहास
EPFO Refund New Rule: किन लोगों के PF अकाउंट्स में आएंगे ₹30.52 करोड़, कहीं आपका भी खाता तो नहीं?
EPFO Refund New Rule: किन लोगों के PF अकाउंट्स में आएंगे ₹30.52 करोड़, कहीं आपका भी खाता तो नहीं?
Homemade Holi Rang: एलर्जी-रैशेज दे सकते हैं केमिकल से भरे रंग, हर्बल रंगों से खेलें सेफ होली, जानें तरीका  
Homemade Holi Rang: एलर्जी-रैशेज दे सकते हैं केमिकल से भरे रंग, हर्बल रंगों से खेलें सेफ होली, जानें तरीका
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: 4, 13, 22 या 31 को जन्मे हैं आपके पार्टनर? पहले जान लें ये 3 सच, वरना खतरे में पड़ जाएगा रिश्ता
Numerology: 4, 13, 22 या 31 को जन्मे हैं आपके पार्टनर? पहले जान लें ये 3 सच, वरना खतरे में पड़ जाएगा रिश्ता
Numerology: इन 10 तारीखों पर क्यों नहीं करना चाहिए गृह प्रवेश? वरना घर की रुकेगी तरक्की और बढ़ेंगी दुर्घटनाएं
इन 10 तारीखों पर क्यों नहीं करना चाहिए गृह प्रवेश? वरना घर की रुकेगी तरक्की और बढ़ेंगी दुर्घटनाएं
इज़रायल और ईरान में किस धर्म के लोग हैं सबसे अधिक? कितनी है वहां हिंदुओं की आबादी?
इज़रायल और ईरान में किस धर्म के लोग हैं सबसे अधिक? कितनी है वहां हिंदुओं की आबादी?
Horoscope 28 February: आज करियर, पैसा और रिश्तों में किस राशि का चमकेगा भाग्य? पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल
आज करियर, पैसा और रिश्तों में किस राशि का चमकेगा भाग्य? पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल
Surya-Chandrama Gochar: सूर्य और चंद्रमा के व्यतिपात योग से इन 3 राशियों पर मंडराएगा संकट, कलह-मतभेद से बिगड़ेंगे काम
सूर्य और चंद्रमा के व्यतिपात योग से इन 3 राशियों पर मंडराएगा संकट, कलह-मतभेद से बिगड़ेंगे काम
MORE
Advertisement