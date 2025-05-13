स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में फंसा अमेरिका! ट्रंप की मदद की गुहार सुनने से 'दोस्तों' ने किया इनकार

अमेरिका और ईरान की लड़ाई को शुरू हुए 17 दिन बीत चुके हैं. लगभग इतने ही दिनों से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद है. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बंद होने का मतलब है पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई पर असर पड़ना.

अमेरिका और ईरान की लड़ाई को शुरू हुए 17 दिन बीत चुके हैं. लगभग इतने ही दिनों से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद है. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बंद होने का मतलब है पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई पर असर पड़ना. तेल की सप्लाई का सीधा असर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है. अब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का बंद होना अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गले की हड्डी बन चुका है. भले ही स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ईरान ने बंद किया हो, लेकिन अगर ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू ईरान पर हमला नहीं करते तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद करने की नौबत ही नहीं आती.

डोनाल्ड ट्रंप ने एक दिन पहले दुनिया के कई देशों से मदद की अपील की. ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोलने में अमेरिका की मदद की अपील करते हुए ये भी कहा कि इसके बंद रहने से अमेरिका को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका के पास भरपूर तेल है. मदद मांगते-मांगते ट्रंप ने चेतावनी भी दे दी कि अगर अगर मदद नहीं की गई तो तेल 200 डॉलर प्रति बैरल तक में बिक सकता है. बता दें कि अमेरिका-इजरायल और ईरान युद्ध से पहले तेल वैश्विक बाजार में 70 डॉलर प्रति बैरल में मिल रहा था. युद्ध के बाद कुछ समय के लिए कीमत लगभग 120 डॉलर प्रति बैरल हो गई. फिलहाल क्रूड आयल 106 डॉलर प्रति बैरल मिल रहा है. आशंका है कि युद्ध जारी रहा तो क्रूड आयल 150 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच जाएगा.

मदद मांगने पर ट्रंप को क्या जवाब मिला

अमेरिका ने होर्मुज का रास्ता खुलवाने के लिए चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, फ्रांस और कुछ NATO देशों से सहयोग मांगा था. एशिया में US के सबसे बड़े सहयोगी जापान ने मदद की अपील जापान ने ठुकरा दी है. ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने मिडिल ईस्ट में नौसेना भेजने से इनकार कर दिया.

डॉनल्ड ट्रंप ने चीन से भी मदद मांगी.चीन होर्मुज से 90 प्रतिशत तेल आयात करता है. हालांकि, चीन उन देशों में से एक है जिनके जहाज के स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से पास होने पर ईरान ने पाबंदी नहीं लगाई है. फिलहाल चीन ने कोई जवाब नहीं दिया है ब्रिटेन का मानना है कि होर्मुज को फिर से खोलना ज़रूरी है, लेकिन ब्रिटेन ने फिलहाल सेना भेजने का फैसला नहीं किया है. कीर स्टार्मर कह रहे हैं कि वो यूरोपीय देशों के साथ ​मिलकर चर्चा करेंगे. वहीं, फ्रांस का कहना है कि अगर यूरोप के सारे देश मदद को तैयार हुए, तो ही फ्रांस अमेरिका की मदद करेगा.

ईरान के तेल भंडार पर कब्जा करना चाहते हैं ट्रंप

अमेरिका ने ईरान के खार्ग द्वीप पर बड़ा हवाई हमला किया था. इस द्वीप से ईरान 90 प्रतिशत तेल का निर्यात करता है. अमेरिका ने इस द्वीप पर मौजूद नौसैनिक और सैन्य अड्डों को नष्ट कर दिया था. लेकिन यहां पर मौजूद ऑयल टैंकर्स पर कोई हमला नहीं किया गया. अब इसकी वजह भी सामने आ गई है. अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक, डॉनल्ड ट्रंप ईरान के इन तेल भंडारों पर कब्जा करना चाहते हैं.

खार्ग पर क्यों है ट्रंप की नज़र?

ईरान की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा तेल निर्यात से आता है. ट्रंप को लगता है अगर खार्ग पर अमेरिका का कब्जा हो जाएगा तो ईरान की तेल से होने वाली कमाई बंद हो जाएगी. इससे युद्ध चलाने की उसकी आर्थिक क्षमता कमजोर हो सकती है. लेकिन ईरान ने अमेरिका को बड़ी धमकी दी है. ईरान ने कहा है कि अगर खार्ग पर हमला हुआ तो वो मिडिल ईस्ट का पूरा तेल जला देगा. ईरान लगातार साऊदी अरब, कतर, यूएई और बहरीन के तेल डिपो और ऑयल रिफायनरी पर हमले कर रहा है.

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