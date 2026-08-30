ईरान संकट से चरमराई अमेरिकी सैन्य ताकत; रूस-चीन को रोकने के लिए मिसाइल स्टॉक पड़ा कम

ईरान के साथ युद्ध में अमेरिका के हवाई रक्षा मिसाइल तेजी से खाली हो रहे हैं. इससे चीन और रूस के खिलाफ ताइवान और यूक्रेन की रक्षा में अमेरिका के सामने गंभीर सैन्य संकट खड़ा हो गया है.

अमेरिका अब तक लगभग 1,700 पेट्रियट, 200 से ज्यादा थाड और 150 स्टैंडर्ड मिसाइल इंटरसेप्टर्स खर्च कर चुका है.

ईरान ने युद्ध में 1,500 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें और 6,000 बड़े ड्रोन दागे हैं.

हथियार कम होने से चीन के खिलाफ ताइवान की रक्षा करने की अमेरिकी योजनाएं खतरे में पड़ सकती हैं.



US Iran War Missile Shortage: मिडिल ईस्ट में ईरान के साथ जारी युद्ध केवल इस क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि इसने पूरी दुनिया की सुरक्षा व्यवस्था को हिलाकर रख दिया है. अमेरिका द्वारा इस युद्ध में बड़े पैमाने पर मिसाइलों और एयर-डिफेंस इंटरसेप्टर्स का इस्तेमाल करने से अब एक बड़ा सैन्य संकट खड़ा हो गया है. अमेरिकी सैन्य योजनाकारों को डर है कि ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे इन हथियारों के कारण वैश्विक स्तर पर अमेरिका की सुरक्षा तैयारियों में गंभीर कमियां आ गई हैं.

जिसके बाद चीन और रूस जैसे देशों से मिलने वाली संभावित चुनौतियों से निपटने की अमेरिका की क्षमता पर अब बड़े सवालिया निशान खड़े हो गए हैं. आज के इस एक्सप्लेनर में हम समझेंगे कि ईरान युद्ध के कारण अमेरिका के हथियार भंडार पर क्या असर पड़ा है और इससे ताइवान तथा यूक्रेन की सुरक्षा कैसे खतरे में पड़ गई है.

क्या अमेरिका के हथियार कम हो रहे हैं?

ईरान के साथ चल रहे इस युद्ध में अमेरिका ने अपने मिसाइल और हवाई रक्षा प्रणालियों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया है. इसके कारण यूरोप और अन्य क्षेत्रों में अमेरिकी सेना के पास मौजूद हथियारों के भंडार में भारी गिरावट आई है. रक्षा अधिकारियों के अनुसार, यूरोप में 'पीएसी-3 पेट्रियट' एयर-डिफेंस इंटरसेप्टर्स और 'एटीएसीएमएस’ सतह-से-सतह पर मार करने वाली मिसाइलों का स्टॉक ‘क्रिटिकल’ यानी बेहद चिंताजनक स्तर से भी नीचे गिर चुका है.

इसके अलावा, अमेरिकी बलों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए अमेरिका ने यूरोप और प्रशांत क्षेत्र से कई एयर-डिफेंस यूनिट्स को मिडिल ईस्ट में ट्रांसफर कर दिया है. इसका सीधा असर यह हुआ है कि अमेरिकी सेना के यूरोपीय कमांड को अपनी रणनीतियों और योजनाओं में बड़े बदलाव करने पड़ रहे हैं.

अमेरिका के कितने हथियार खत्म हुए?

वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस युद्ध के दौरान अमेरिकी हथियारों का कंजम्पशन सच में होश उड़ाने वाला है, जहां जुलाई के मध्य तक अमेरिका लगभग 1,700 पैट्रियट एयर-डिफेंस इंटरसेप्टर्स दाग चुका था. इसके अलावा, 200 से भी ज़्यादा थाड एंटी-मिसाइल इंटरसेप्टर्स का यूज हो चुका है और नेवी ने ईरानी ड्रोनों को ढेर करने के लिए लगभग 150 स्टैंडर्ड मिसाइल इंटरसेप्टर्स फायर किए हैं.

दूसरी तरफ, ईरान ने भी इस जंग में पीछे कदम नहीं खींचे हैं. युद्ध के दौरान ईरान की ओर से 1,500 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें और लगभग 6,000 बड़े ड्रोन दागे जा चुके हैं. हथियारों की इतनी भारी खपत ने अमेरिका के सामने खाली होते भंडार की एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है.

ताइवान और यूक्रेन की सुरक्षा पर मंडराया संकट

अमेरिका के खाली होते हथियार भंडार का सबसे बड़ा असर ताइवान और यूक्रेन पर पड़ने की आशंका है. अमेरिकी प्रशासन के अधिकारियों का मानना है कि यदि चीन निकट भविष्य में ताइवान पर हमला करता है, तो मौजूदा हथियार संकट के कारण अमेरिका ताइवान की रक्षा करने की अपनी आकस्मिक योजनाओं को शायद पूरी तरह लागू नहीं कर पाएगा.

वहीं, रूस के मिसाइल हमलों का सामना कर रहे यूक्रेन को और अधिक हवाई रक्षा प्रणालियां प्रदान करने में अमेरिका को कठिनाई आ रही है क्योंकि पश्चिमी देशों के पास इंटरसेप्टर्स का स्टॉक पहले से ही भारी दबाव में है.

इसके अलावा, जापान, दक्षिण कोरिया और जर्मनी जैसे देशों से मिडिल ईस्ट भेजे गए हथियारों के स्टॉक को फिर से भरने में कई साल लग सकते हैं. इससे अमेरिकी सहयोगियों को भी हथियारों की आपूर्ति में देरी हो रही है, जिससे पश्चिमी रक्षा-औद्योगिक आधार की क्षमता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं.

