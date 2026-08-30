FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
कौन हैं 'साइकोलॉजिस्ट' प्रतिका रावल? जिन्होंने भारत के लिए T20I में किया डेब्यू, जानें कैसा है उनका करियर

कौन हैं 'साइकोलॉजिस्ट' प्रतिका रावल? जिन्होंने भारत के लिए T20I में किया डेब्यू, जानें कैसा है उनका करियर

समंदर की गहराई में मिशन को अंजाम देना आसान होगा, नौसेना में शामिल होने जा रहे 'निपुण' की खासियत जानिए

समंदर की गहराई में मिशन को अंजाम देना आसान होगा, नौसेना में शामिल होने जा रहे 'निपुण' की खासियत जानिए

ईरान संकट से चरमराई अमेरिकी सैन्य ताकत; रूस-चीन को रोकने के लिए मिसाइल स्टॉक पड़ा कम

ईरान संकट से चरमराई अमेरिकी सैन्य ताकत; रूस-चीन को रोकने के लिए मिसाइल स्टॉक पड़ा कम

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
एक टेस्ट की दोनों पारियों में नंबर-6 पर खेलते हुए शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में इस एशियाई टीम के 4 प्लेयर

एक टेस्ट की दोनों पारियों में नंबर-6 पर खेलते हुए शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में इस एशियाई टीम के 4 प्लेयर

Test में इन 5 मुकाबलों में लगे हैं सबसे ज्यादा शतक, एक मैच में लगी थी 8 सेंचुरी; देखें लिस्ट

Test में इन 5 मुकाबलों में लगे हैं सबसे ज्यादा शतक, एक मैच में लगी थी 8 सेंचुरी; देखें लिस्ट

रहमान डकैत बना शुक्राचार्य! 'महाकाली' में अक्षय खन्ना के ट्रांसफॉर्मेशन ने उड़ाए होश, देखें एक्टर के रोंगटे खड़े करने वाले 5 ऐसे किरदार

रहमान डकैत बना शुक्राचार्य! 'महाकाली' में अक्षय खन्ना के ट्रांसफॉर्मेशन ने उड़ाए होश, देखें एक्टर के रोंगटे खड़े करने वाले 5 ऐसे किरदार

हिंदी न्यूज़दुनिया

दुनिया

ईरान संकट से चरमराई अमेरिकी सैन्य ताकत; रूस-चीन को रोकने के लिए मिसाइल स्टॉक पड़ा कम

ईरान के साथ युद्ध में अमेरिका के हवाई रक्षा मिसाइल तेजी से खाली हो रहे हैं. इससे चीन और रूस के खिलाफ ताइवान और यूक्रेन की रक्षा में अमेरिका के सामने गंभीर सैन्य संकट खड़ा हो गया है.

Latest News

Aman Upadhyay

Updated : Aug 30, 2026, 08:49 PM IST

ईरान संकट से चरमराई अमेरिकी सैन्य ताकत; रूस-चीन को रोकने के लिए मिसाइल स्टॉक पड़ा कम

अमेरिका का मिसाइल स्टॉक पड़ा कम, AI Photo

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

  • अमेरिका अब तक लगभग 1,700 पेट्रियट, 200 से ज्यादा थाड और 150 स्टैंडर्ड मिसाइल इंटरसेप्टर्स खर्च कर चुका है.
  • ईरान ने युद्ध में 1,500 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें और 6,000 बड़े ड्रोन दागे हैं.
  • हथियार कम होने से चीन के खिलाफ ताइवान की रक्षा करने की अमेरिकी योजनाएं खतरे में पड़ सकती हैं. 
     

US Iran War Missile Shortage: मिडिल ईस्ट में ईरान के साथ जारी युद्ध केवल इस क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि इसने पूरी दुनिया की सुरक्षा व्यवस्था को हिलाकर रख दिया है. अमेरिका द्वारा इस युद्ध में बड़े पैमाने पर मिसाइलों और एयर-डिफेंस इंटरसेप्टर्स का इस्तेमाल करने से अब एक बड़ा सैन्य संकट खड़ा हो गया है. अमेरिकी सैन्य योजनाकारों को डर है कि ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे इन हथियारों के कारण वैश्विक स्तर पर अमेरिका की सुरक्षा तैयारियों में गंभीर कमियां आ गई हैं.

जिसके बाद चीन और रूस जैसे देशों से मिलने वाली संभावित चुनौतियों से निपटने की अमेरिका की क्षमता पर अब बड़े सवालिया निशान खड़े हो गए हैं. आज के इस एक्सप्लेनर में हम समझेंगे कि ईरान युद्ध के कारण अमेरिका के हथियार भंडार पर क्या असर पड़ा है और इससे ताइवान तथा यूक्रेन की सुरक्षा कैसे खतरे में पड़ गई है.

क्या अमेरिका के हथियार कम हो रहे हैं?

ईरान के साथ चल रहे इस युद्ध में अमेरिका ने अपने मिसाइल और हवाई रक्षा प्रणालियों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया है. इसके कारण यूरोप और अन्य क्षेत्रों में अमेरिकी सेना के पास मौजूद हथियारों के भंडार में भारी गिरावट आई है. रक्षा अधिकारियों के अनुसार, यूरोप में 'पीएसी-3 पेट्रियट' एयर-डिफेंस इंटरसेप्टर्स और 'एटीएसीएमएस’ सतह-से-सतह पर मार करने वाली मिसाइलों का स्टॉक ‘क्रिटिकल’ यानी बेहद चिंताजनक स्तर से भी नीचे गिर चुका है.

इसके अलावा, अमेरिकी बलों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए अमेरिका ने यूरोप और प्रशांत क्षेत्र से कई एयर-डिफेंस यूनिट्स को मिडिल ईस्ट में ट्रांसफर कर दिया है. इसका सीधा असर यह हुआ है कि अमेरिकी सेना के यूरोपीय कमांड को अपनी रणनीतियों और योजनाओं में बड़े बदलाव करने पड़ रहे हैं.

अमेरिका के कितने हथियार खत्म हुए?

वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस युद्ध के दौरान अमेरिकी हथियारों का कंजम्पशन सच में होश उड़ाने वाला है, जहां जुलाई के मध्य तक अमेरिका लगभग 1,700 पैट्रियट एयर-डिफेंस इंटरसेप्टर्स दाग चुका था. इसके अलावा, 200 से भी ज़्यादा थाड एंटी-मिसाइल इंटरसेप्टर्स का यूज हो चुका है और नेवी ने ईरानी ड्रोनों को ढेर करने के लिए लगभग 150 स्टैंडर्ड मिसाइल इंटरसेप्टर्स फायर किए हैं. 

दूसरी तरफ, ईरान ने भी इस जंग में पीछे कदम नहीं खींचे हैं. युद्ध के दौरान ईरान की ओर से 1,500 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें और लगभग 6,000 बड़े ड्रोन दागे जा चुके हैं. हथियारों की इतनी भारी खपत ने अमेरिका के सामने खाली होते भंडार की एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है.

ताइवान और यूक्रेन की सुरक्षा पर मंडराया संकट

अमेरिका के खाली होते हथियार भंडार का सबसे बड़ा असर ताइवान और यूक्रेन पर पड़ने की आशंका है.  अमेरिकी प्रशासन के अधिकारियों का मानना है कि यदि चीन निकट भविष्य में ताइवान पर हमला करता है, तो मौजूदा हथियार संकट के कारण अमेरिका ताइवान की रक्षा करने की अपनी आकस्मिक योजनाओं को शायद पूरी तरह लागू नहीं कर पाएगा.

वहीं, रूस के मिसाइल हमलों का सामना कर रहे यूक्रेन को और अधिक हवाई रक्षा प्रणालियां प्रदान करने में अमेरिका को कठिनाई आ रही है क्योंकि पश्चिमी देशों के पास इंटरसेप्टर्स का स्टॉक पहले से ही भारी दबाव में है.

इसके अलावा, जापान, दक्षिण कोरिया और जर्मनी जैसे देशों से मिडिल ईस्ट भेजे गए हथियारों के स्टॉक को फिर से भरने में कई साल लग सकते हैं. इससे अमेरिकी सहयोगियों को भी हथियारों की आपूर्ति में देरी हो रही है, जिससे पश्चिमी रक्षा-औद्योगिक आधार की क्षमता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं.
 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
एक टेस्ट की दोनों पारियों में नंबर-6 पर खेलते हुए शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में इस एशियाई टीम के 4 प्लेयर
एक टेस्ट की दोनों पारियों में नंबर-6 पर खेलते हुए शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में इस एशियाई टीम के 4 प्लेयर
Test में इन 5 मुकाबलों में लगे हैं सबसे ज्यादा शतक, एक मैच में लगी थी 8 सेंचुरी; देखें लिस्ट
Test में इन 5 मुकाबलों में लगे हैं सबसे ज्यादा शतक, एक मैच में लगी थी 8 सेंचुरी; देखें लिस्ट
रहमान डकैत बना शुक्राचार्य! 'महाकाली' में अक्षय खन्ना के ट्रांसफॉर्मेशन ने उड़ाए होश, देखें एक्टर के रोंगटे खड़े करने वाले 5 ऐसे किरदार
रहमान डकैत बना शुक्राचार्य! 'महाकाली' में अक्षय खन्ना के ट्रांसफॉर्मेशन ने उड़ाए होश, देखें एक्टर के रोंगटे खड़े करने वाले 5 ऐसे किरदार
विदेशी सरजमीं पर टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम
विदेशी सरजमीं पर टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम
वजन सिर्फ 100 ग्राम और 16 फीट की छलांग... दुनिया के सबसे छोटे बंदर Pygmy marmoset से मिलिए
वजन सिर्फ 100 ग्राम और 16 फीट की छलांग... दुनिया के सबसे छोटे बंदर Pygmy marmoset से मिलिए
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement