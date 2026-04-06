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OPINION: अपशकुनी खबरों की आदत डाल लीजिये 

इस युद्ध में सबसे बड़ी दुविधा उन देशों के सामने है, जो न तो खुलकर अमेरिका के साथ हैं और न ही ईरान के पक्ष में. यह एक असामान्य लड़ाई है. अमेरिका किसी भी तरह से ईरान की सीधी जद में नहीं है.

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Dr Prakash Hindustani

Updated : Apr 06, 2026, 09:14 PM IST

OPINION: अपशकुनी खबरों की आदत डाल लीजिये 

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इस युद्ध में सबसे बड़ी दुविधा उन देशों के सामने है, जो न तो खुलकर अमेरिका के साथ हैं और न ही ईरान के पक्ष में. यह एक असामान्य लड़ाई है. अमेरिका किसी भी तरह से ईरान की सीधी जद में नहीं है, लेकिन ईरान पूरी तरह अमेरिका की पकड़ में है. यह दो ऐसे देशों का टकराव है, जिनमें एक महाबलशाली है और दूसरा उसके सामने अपेक्षाकृत कमजोर. अमेरिका की अर्थव्यवस्था पूरी तरह विकसित है, जबकि ईरान अभी भी एक विकासशील अर्थव्यवस्था है. ऊपर से उस पर इतने प्रतिबंध (sanctions) लगाए गए हैं कि उसे संघर्षशील अर्थव्यवस्था कहना भी गलत नहीं होगा. यह सच है कि जमीनी लड़ाइयों में अमेरिका को कई बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, लेकिन उसकी अर्थव्यवस्था इतनी विशाल है कि अफगानिस्तान, इराक और वियतनाम जैसे युद्धों के बाद भी अमेरिका और उसके नागरिकों पर कोई निर्णायक असर नहीं पड़ा, जबकि ये देश भारी तबाही झेल चुके हैं.

“चाकू खरबूजे पर गिरे या खरबूजा चाकू पर” 

नुकसान तो खरबूजे का ही होता है. यहां ईरान खरबूजा है और अमेरिका चाकू. अमेरिका यह लड़ाई सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने सहयोगी देशों के हितों और अपनी सुपरपावर छवि को बनाए रखने के लिए भी लड़ रहा है. उसके साथ ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, यूएई और सऊदी अरब जैसे देश खड़े हैं, जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उसकी सुरक्षा छतरी पर निर्भर हैं.

अमेरिका के साथ खड़े देश सुरक्षा और स्थिरता चाहते हैं, जबकि ईरान के साथ खड़े देश वैश्विक संतुलन और चुनौती की राजनीति करते हैं. वहीं तीसरा वर्ग उन देशों का है, जो किसी भी पक्ष में खुलकर नहीं आना चाहते और केवल अपने हितों की रक्षा करना चाहते हैं. यह युद्ध सिर्फ आधुनिक हथियारों का नहीं, बल्कि गुटों का है, जहां हर देश एक खिलाड़ी की भूमिका में है.

अगर इस टकराव को केवल अमेरिका और ईरान के बीच की लड़ाई मान लिया जाए, तो यह कहना गलत नहीं होगा कि अमेरिका की सेना की ट्रेनिंग और उसके हथियार दुनिया के सबसे आधुनिक हैं. अमेरिकी सैनिकों का अपने देश के प्रति समर्पण भी किसी से कम नहीं है. अमेरिका ने कई बार अपने सैनिकों को बचाने के लिए असाधारण अभियान चलाए हैं. यह दिखाता है कि उसके लिए “मिशन पूरा करना” सर्वोच्च प्राथमिकता है. अमेरिकी सैनिक किसी धार्मिक लालच के लिए नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य और राष्ट्रहित के लिए लड़ते हैं. यह भी सच है कि ड्यूटी पर शहीद होने के मामले में उनका जज़्बा किसी से कम नहीं है. कई अभियानों में यह बात साबित हो चुकी है. यह लड़ाई सिर्फ हथियारों की नहीं, बल्कि धैर्य, रणनीति और परिस्थितियों की भी है. जहां अमीर हमेशा नहीं जीतता और कमजोर हमेशा हारता नहीं.

यह एक तरह से दीपक और तूफान की लड़ाई है. आंधी और चिराग की इस टकराहट में सहानुभूति चिराग के साथ हो सकती है, लेकिन आंधी की ताकत को नकारा नहीं जा सकता. अमेरिका की अर्थव्यवस्था ईरान की तुलना में कई गुना बड़ी है. वह अपनी जीडीपी का बड़ा हिस्सा रक्षा, सुरक्षा और अत्याधुनिक तकनीकों पर खर्च करता है. ईरान को यह अच्छी तरह पता है कि वह सीधे अमेरिका को नहीं हरा सकता, इसलिए वह गुरिल्ला रणनीति, प्रॉक्सी युद्ध और मिसाइल-ड्रोन हमलों पर निर्भर करता है. ईरान पहले से ही प्रतिबंधों के दबाव में है। अगर युद्ध लंबा खिंचता है, तो उसकी अर्थव्यवस्था पर और भारी दबाव पड़ेगा.

घरेलू राजनीति पर पड़ेगा असर

अमेरिका के लिए यह युद्ध केवल सैन्य संघर्ष नहीं, बल्कि अपने वैश्विक प्रभाव को बनाए रखने का माध्यम भी है. हालांकि इसका असर उसकी घरेलू राजनीति पर भी पड़ सकता है. ध्यान देने वाली बात यह है कि अमेरिका पर कोई बड़ा अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध नहीं है, जबकि ईरान लंबे समय से आर्थिक पाबंदियों से जूझ रहा है. इन प्रतिबंधों ने उसके तेल निर्यात, वित्तीय व्यवस्था और तकनीकी पहुंच को सीमित कर दिया है. युद्ध की स्थिति में अमेरिका को व्यापारिक तनाव, मुद्रास्फीति और ऊर्जा कीमतों जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जबकि ईरान के सामने प्रतिबंध, महंगाई, तेल पर निर्भरता और घरेलू अस्थिरता जैसी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं.

ईरान-अमेरिका का ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकता

दोनों देशों के बीच लगभग 11 हजार किलोमीटर की दूरी है, इसलिए ईरान सीधे अमेरिका को वैसा नुकसान नहीं पहुंचा सकता, जैसा अमेरिका अपने वैश्विक सैन्य अड्डों के जरिए पहुंचा सकता है. फिलहाल यह संघर्ष जल्दी समाप्त होता नहीं दिख रहा है. हालात तनावपूर्ण और अनिश्चित बने हुए हैं. कूटनीतिक प्रयास जारी हैं, लेकिन दोनों पक्षों की शर्तें अभी मेल नहीं खा रही हैं. ईरान अपनी मिसाइल और ड्रोन क्षमताओं तथा प्रॉक्सी समूहों के जरिए दबाव बनाए हुए है, जबकि अमेरिका अपनी सैन्य और आर्थिक ताकत से बढ़त बनाए रखना चाहता है. आने वाले दिनों में अस्थायी युद्धविराम संभव है, लेकिन स्थायी शांति अभी दूर नजर आती है.

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