FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
12वीं में 96%, फिर IIT से ISRO तक... अब Vikram-1 से रचा इतिहास, जानें Skyroot Aerospace के COO Naga Bharath Daka की सक्सेस स्टोरी

12वीं में 96%, फिर IIT से ISRO तक... अब Vikram-1 से रच दिया इतिहास, जानें Skyroot Aerospace के COO Naga Bharath Daka की सक्सेस स्टोरी

US-Iran War: 'शायद परिवार के साथ आखिरी कॉल...', अराघची ने याद की अमेरिकियों के साथ कैसी थी पीस मीटिंग?

US-Iran War: 'शायद परिवार के साथ आखिरी कॉल...', अराघची ने याद की अमेरिकियों के साथ कैसी थी पीस मीटिंग?

Vikram-1 Mission: ISRO की नौकरी छोड़ शुरू की अपनी कंपनी... जानें Skyroot Aerospace के को-फाउंडर IItian पवन कुमार चंदना की Success Story

ISRO की नौकरी छोड़ शुरू की अपनी कंपनी... जानें Skyroot Aerospace के को-फाउंडर IItian पवन कुमार चंदना की Success Story

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
चैंपियन स्पेन का ग्रैंड सेलिब्रेशन! देखें खिलाड़ियों और फैंस के जश्न की शानदार तस्वीरें

चैंपियन स्पेन का ग्रैंड सेलिब्रेशन! देखें खिलाड़ियों और फैंस के जश्न की शानदार तस्वीरें

बिना डीजल और बिजली के कैसे चलती है हाइड्रोजन ट्रेन? जानिए पूरा रूट और किराया

बिना डीजल और बिजली के कैसे चलती है हाइड्रोजन ट्रेन? जानिए पूरा रूट और किराया

दिल्ली में डेटिंग और प्रॉपर्टी सबसे सस्ती, लेकिन सैलरी के मामले में पिछड़ी राजधानी! Deutsche बैंक की रिपोर्ट में दावा

दिल्ली में डेटिंग और प्रॉपर्टी सबसे सस्ती, लेकिन सैलरी के मामले में पिछड़ी राजधानी! Deutsche बैंक की रिपोर्ट में दावा

हिंदी न्यूज़दुनिया

दुनिया

US-Iran War: 'शायद परिवार के साथ आखिरी कॉल...', अराघची ने याद की अमेरिकियों के साथ कैसी थी पीस मीटिंग?

अब्बास अराघची ने कहा कि धमकियों के बावजूद तेहरान पीछे नहीं हटा. हम अड़े रहे. अमेरिका को बात करनी होगी. वे हमें धमकी नहीं दे सकते और न ही रिश्वत दे सकते हैं.

Latest News

Neelam

Updated : Jul 20, 2026, 11:14 AM IST

US-Iran War: 'शायद परिवार के साथ आखिरी कॉल...', अराघची ने याद की अमेरिकियों के साथ कैसी थी पीस मीटिंग?

अब्बास अराघची की अमेरिका को चेतावनी- ईरान को वेनेजुएला न समझें (Image Source: ANI)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने अमेरिकियों के साथ हुई पीस मीटिंग पर खुलकर बात की और बताया कि उस समय ईरानी वार्ताकर कितने डरे हुए थे. उन्होंने कहा कि अमेरिका और इजरायल की ओर से लगातार मिल रही धमकियों की वजह से ईरानी वार्ताकार काफी दहशत में थे और उनके लिए माहौला काफी प्रतिकूल था. फिर भी तेहरान डरा नहीं, अपने लिए खड़ा रहा.

ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी मेहर न्यूज के साथ इंटरव्यू में अराघची ने बताया कि अमेरिकियों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने यूएस डिप्लोमेट स्टीव विटकॉफ से पूछा था कि क्या कभी उन्होंने ऐसी मीटिंग की है, जिसे लेकर उन्हें डर हो कि उन पर बमबारी हो सकती है.

शांतिवार्ता में क्या हुई थी बात?
अराघची ने बताया कि उन्होंने स्टीव विटकॉफ से पूछा, 'क्या आपने ऐसी मीटिंग की है, जिसे लेकर आपको हर पल ये लग रहा हो कि उस बैठक पर कोई हमला हो सकता है? क्या आपको कभी फोन पर बात करते हुए ऐसा लगा कि विस्फोट हो सकता है और सब खत्म हो जाएगा? क्या आपको कभी ऐसा लगा कि जब आप फोन पर अपने परिवार से बात कर रहे हों और तो लगे कि ये आपका आखिरी कॉल हो?'

अराघची बोले- पीछे नहीं हटेगा तेहरान
आरटी न्यूज के अनुसार अराघची ने कहा कि मौत के डर के बावजूद तेहरान पीछे नहीं हटा. हम अड़े रहे. अमेरिका को बात करनी होगी. वे हमें धमकी नहीं दे सकते और न ही रिश्वत दे सकते हैं. अराघची ने कहा कि यूरेनियम के जीरो संवर्धन की गैरकानूनी और बेतुकी मांग के खिलाफ हम दृढ़ता से खड़े रहे. उन्होंने कहा कि जब अमेरिकियों को लगा कि बातचीत से जो काम वे करवाना चाहते थे, वो हुआ नहीं तो उन्होंने जंग शुरू कर दी. 

अराघची ने कहा कि परमाणु प्रोग्राम पर वार्ता के लिए अमेरिका ने पिछले साल ईरान से संपर्क किया था और रुक-रुक कर बातचीत चलती रही. उन्होंने कहा कि ईरान के दृढ़ रुख ने अमेरिका और इजरायल को मुश्किल रास्ता चुनने के लिए मजबूर कर दिया. उन्होंने कहा कि ईरान अमेरिका की धमकियों से डरने वाला नहीं है. 12 दिन की जंग में हमने उनको हराया है.

अराघची ने कहा- ईरान वेनेजुएला नहीं है
अराघची ने अमेरिका के इस दावे को भी खारिज कर दिया कि वह सैन्य दवाब के जरिए ईरान को मजबूर कर सकता है. अराघची ने कहा कि ईरान वेनेजुएला नहीं है जहां एक शख्स के सत्ता से हटने से बाकी सब डरकर पीछे हट जाएंगे. 

3 जनवरी को वेनेजुएला के काराकास में अमेरिकी सेना ने एक ऑपरेशन चलाया था, जिसमें वेनेजुएला के तत्कालीन राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया था. उन पर ड्रग ट्रैफिकिंग के आरोप लगे हैं. इसके बाद पूर्व उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने अंतरिम राष्ट्रपित के तौर पर शपथ ली थी.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
चैंपियन स्पेन का ग्रैंड सेलिब्रेशन! देखें खिलाड़ियों और फैंस के जश्न की शानदार तस्वीरें
चैंपियन स्पेन का ग्रैंड सेलिब्रेशन! देखें खिलाड़ियों और फैंस के जश्न की शानदार तस्वीरें
बिना डीजल और बिजली के कैसे चलती है हाइड्रोजन ट्रेन? जानिए पूरा रूट और किराया
बिना डीजल और बिजली के कैसे चलती है हाइड्रोजन ट्रेन? जानिए पूरा रूट और किराया
दिल्ली में डेटिंग और प्रॉपर्टी सबसे सस्ती, लेकिन सैलरी के मामले में पिछड़ी राजधानी! Deutsche बैंक की रिपोर्ट में दावा
दिल्ली में डेटिंग और प्रॉपर्टी सबसे सस्ती, लेकिन सैलरी के मामले में पिछड़ी राजधानी! Deutsche बैंक की रिपोर्ट में दावा
साल 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय
साल 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय
कौन हैं Shefali Bagga? पत्रकारिता-बिग बॉस के बाद महादेव बेटिंग ऐप मामले में कैसे फंसीं TV होस्ट, जानें 6000 करोड़ घोटाले से जुड़ा पूरा कांड
कौन हैं Shefali Bagga? पत्रकारिता-बिग बॉस के बाद महादेव बेटिंग ऐप मामले में कैसे फंसीं TV होस्ट, जानें 6000 करोड़ घोटाले से जुड़ा पूरा कांड
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement