US-Iran War: 'शायद परिवार के साथ आखिरी कॉल...', अराघची ने याद की अमेरिकियों के साथ कैसी थी पीस मीटिंग?

अब्बास अराघची ने कहा कि धमकियों के बावजूद तेहरान पीछे नहीं हटा. हम अड़े रहे. अमेरिका को बात करनी होगी. वे हमें धमकी नहीं दे सकते और न ही रिश्वत दे सकते हैं.

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने अमेरिकियों के साथ हुई पीस मीटिंग पर खुलकर बात की और बताया कि उस समय ईरानी वार्ताकर कितने डरे हुए थे. उन्होंने कहा कि अमेरिका और इजरायल की ओर से लगातार मिल रही धमकियों की वजह से ईरानी वार्ताकार काफी दहशत में थे और उनके लिए माहौला काफी प्रतिकूल था. फिर भी तेहरान डरा नहीं, अपने लिए खड़ा रहा.

ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी मेहर न्यूज के साथ इंटरव्यू में अराघची ने बताया कि अमेरिकियों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने यूएस डिप्लोमेट स्टीव विटकॉफ से पूछा था कि क्या कभी उन्होंने ऐसी मीटिंग की है, जिसे लेकर उन्हें डर हो कि उन पर बमबारी हो सकती है.

शांतिवार्ता में क्या हुई थी बात?

अराघची ने बताया कि उन्होंने स्टीव विटकॉफ से पूछा, 'क्या आपने ऐसी मीटिंग की है, जिसे लेकर आपको हर पल ये लग रहा हो कि उस बैठक पर कोई हमला हो सकता है? क्या आपको कभी फोन पर बात करते हुए ऐसा लगा कि विस्फोट हो सकता है और सब खत्म हो जाएगा? क्या आपको कभी ऐसा लगा कि जब आप फोन पर अपने परिवार से बात कर रहे हों और तो लगे कि ये आपका आखिरी कॉल हो?'

अराघची बोले- पीछे नहीं हटेगा तेहरान

आरटी न्यूज के अनुसार अराघची ने कहा कि मौत के डर के बावजूद तेहरान पीछे नहीं हटा. हम अड़े रहे. अमेरिका को बात करनी होगी. वे हमें धमकी नहीं दे सकते और न ही रिश्वत दे सकते हैं. अराघची ने कहा कि यूरेनियम के जीरो संवर्धन की गैरकानूनी और बेतुकी मांग के खिलाफ हम दृढ़ता से खड़े रहे. उन्होंने कहा कि जब अमेरिकियों को लगा कि बातचीत से जो काम वे करवाना चाहते थे, वो हुआ नहीं तो उन्होंने जंग शुरू कर दी.

अराघची ने कहा कि परमाणु प्रोग्राम पर वार्ता के लिए अमेरिका ने पिछले साल ईरान से संपर्क किया था और रुक-रुक कर बातचीत चलती रही. उन्होंने कहा कि ईरान के दृढ़ रुख ने अमेरिका और इजरायल को मुश्किल रास्ता चुनने के लिए मजबूर कर दिया. उन्होंने कहा कि ईरान अमेरिका की धमकियों से डरने वाला नहीं है. 12 दिन की जंग में हमने उनको हराया है.

अराघची ने कहा- ईरान वेनेजुएला नहीं है

अराघची ने अमेरिका के इस दावे को भी खारिज कर दिया कि वह सैन्य दवाब के जरिए ईरान को मजबूर कर सकता है. अराघची ने कहा कि ईरान वेनेजुएला नहीं है जहां एक शख्स के सत्ता से हटने से बाकी सब डरकर पीछे हट जाएंगे.

3 जनवरी को वेनेजुएला के काराकास में अमेरिकी सेना ने एक ऑपरेशन चलाया था, जिसमें वेनेजुएला के तत्कालीन राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया था. उन पर ड्रग ट्रैफिकिंग के आरोप लगे हैं. इसके बाद पूर्व उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने अंतरिम राष्ट्रपित के तौर पर शपथ ली थी.