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हिंदी न्यूज़दुनिया

दुनिया

होर्मुज में अमेरिका-ईरान के बीच छिड़ा 'टैंकर वॉर', क्या फिर आसमान छुएंगे तेल के दाम?

होर्मुज जलडमरूमध्य में अमेरिका और ईरान के बीच टैंकर युद्ध काफी तेज हो गया है। दोनों पक्षों द्वारा तेल टैंकरों और युद्धपोतों को निशाना बनाने से वैश्विक तेल संकट गहरा सकता है।

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Aman Upadhyay

Updated : Sep 06, 2026, 06:54 PM IST

होर्मुज में अमेरिका-ईरान के बीच छिड़ा 'टैंकर वॉर', क्या फिर आसमान छुएंगे तेल के दाम?

होर्मुज जलडमरूमध्य में बढ़ता तनाव, AI Photo

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  • अमेरिका ने ईरान के 3 तेल टैंकरों पर हमला किया है.
  • अमेरिका अप्रैल से ईरानी बंदरगाहों की घेराबंदी कर रहा है.
  • ब्रेंट क्रूड की कीमतें $96.28 प्रति बैरल पर पहुंच गई हैं.

US Iran Tanker War: दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री रास्तों में से एक, होर्मुज जलडमरूमध्य में इस वक्त बारूद की गंध है। पिछले 24 घंटों में अमेरिका और ईरान के बीच टकराव बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। दोनों देशों ने एक-दूसरे के तेल टैंकरों और युद्धपोतों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इस जवाबी कार्रवाई ने न केवल मध्य पूर्व में सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है, बल्कि पूरी दुनिया को एक बड़े ऊर्जा संकट की तरफ धकेल दिया है।

अमेरिका ने ईरान के किस टैंकर पर किया हमला? 

विवाद की शुरुआत तब हुई जब अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने ईरान के तीन तेल टैंकरों पर हवाई हमले किए। इनमें से एक टैंकर 'खार्ग द्वीप' के पास मौजूद था, जो ईरान के कच्चे तेल के निर्यात का सबसे बड़ा हब माना जाता है। दूसरा हमला जास्क के पास और तीसरा ओमान की खाड़ी में एक खाली पड़े जहाज पर किया गया।

अमेरिका का दावा है कि ये हमले हवा में नहीं किए गए। दरअसल, इससे ठीक पहले ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड्स (IRGC) ने गश्त लगा रहे अमेरिकी विमानवाहक पोत और एक नौसैनिक विध्वंसक पर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थीं। हालांकि अमेरिकी युद्धपोत इन मिसाइलों से बचने में सफल रहे और किसी भी सैनिक को चोट नहीं आई।

लेकिन अमेरिकी सैन्य कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर ने साफ चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आप हमारे दो जहाजों पर गोली चलाएंगे, तो हम आपके तीन जहाजों को नष्ट कर के आपको और भी बड़ी आर्थिक कीमत चुकाने पर मजबूर करेंगे। रक्षा विश्लेषकों का मानना है कि ईरान द्वारा अमेरिकी विमानवाहक पोत को निशाना बनाना एक बेहद गंभीर और बड़ा कदम है।

टैंकरों को ही निशाना क्यों बनाया जा रहा है?

इस पूरे विवाद की जड़ में है 'तेल' और 'आर्थिक नाकेबंदी'। अमेरिका ने इस साल अप्रैल से ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक घेराबंदी शुरू कर दी थी। इस घेराबंदी के कारण ईरान का वैध तेल व्यापार लगभग ठप हो गया था। खुद को आर्थिक रूप से बचाए रखने और प्रतिबंधों से बचने के लिए ईरान एक 'शैडो फ्लीट' का इस्तेमाल कर रहा है।

अमेरिका का आरोप है कि ईरान इन खुफिया टैंकरों के जरिए अरबों डॉलर कमाता है, जिससे वह अपने रिवोल्यूशनरी गार्ड्स (IRGC) और क्षेत्रीय सहयोगियों को फंडिंग देता है। यही वजह है कि अमेरिका ने इन तेल टैंकरों को चुन-चुनकर निशाना बनाना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ, ईरान का कहना है कि अमेरिका की यह नौसैनिक नाकेबंदी पूरी तरह से अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। ईरान के संसद सदस्य हसन घशघावी ने इसे ‘अमेरिका के साथ अस्तित्व की लड़ाई’ करार दिया है।

होर्मुज जलडमरूमध्य की क्या है अहमियत?

इस लड़ाई का असली मैदान होर्मुज जलडमरूमध्य है। यह दुनिया का एक ऐसा समुद्री संकरा रास्ता है, जहां से युद्ध शुरू होने से पहले तक रोजाना लगभग 20 मिलियन बैरल कच्चा तेल गुजरता था, जो पूरी दुनिया की तेल आपूर्ति का लगभग 20 प्रतिशत है।

ईरान ने इस साल 28 फरवरी को अमेरिकी और इजरायली हमलों के जवाब में इस रास्ते को लगभग बंद कर दिया था। हालांकि अमेरिका और उसके वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट लगातार यह दावा कर रहे हैं कि होर्मुज का रास्ता खुला है और वहां से हर रोज लाखों बैरल तेल ले जाने वाले दर्जनों जहाज गुजर रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी पिछले महीने दावा किया था कि होर्मुज मार्ग पर अमेरिका का 'पूर्ण नियंत्रण' है।

लेकिन हकीकत कुछ और ही बयां करती है। मरीन एनालिटिक्स फर्म 'केपलर' के आंकड़े बताते हैं कि हाल के दिनों में इस रास्ते से गुजरने वाले जहाजों की संख्या बेहद कम रह गई है। उदाहरण के लिए, हाल ही में सोमवार को केवल 5, मंगलवार को 11 और बुधवार को सिर्फ 6 जहाजों ने ही इस रास्ते को पार किया।

क्या फिर महंगा होगा तेल?

इस समुद्री युद्ध का सीधा असर अब आम जनता की जेब पर पड़ने लगा है, अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत बढ़कर $96.28 प्रति बैरल पर बंद हुई है, जो युद्ध शुरू होने से पहले महज $70 के आसपास थी।
अमेरिका में डीजल की औसत कीमत इतिहास में पहली बार $5.85 प्रति गैलन ($1.55 प्रति लीटर) के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई है। अमेरिका में नवंबर में मिड-टर्म चुनाव होने वाले हैं। तेल की बढ़ती कीमतों और महंगाई ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता को तगड़ा झटका दिया है।

एक हालिया पोल के अनुसार, केवल 31% अमेरिकी नागरिक इस युद्ध का समर्थन कर रहे हैं, जबकि 63% इसके खिलाफ हैं। इस वजह से ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग भी गिरकर 33% पर आ गई है। रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका की नाकेबंदी से ईरान को भारी नुकसान हो रहा है, इसलिए ईरान चुप नहीं बैठेगा और वह तेल की कीमतों को $100 प्रति बैरल से ऊपर ले जाने की पूरी तैयारी कर रहा है
 

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