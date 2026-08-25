ईरान के साथ खड़े देशों को अमेरिका की चेतावनी, 'रिश्ते तोड़ो वरना प्रतिबंध के लिए रहो तैयार'

अमेरिकी वित्त मंत्री ने साफ शब्दों में दुनिया को चेतावनी दी है कि जो भी देश या संस्था ईरान को मनी लॉन्ड्रिंग में मदद करेगी, उसे अमेरिकी डॉलर सिस्टम से बाहर कर दिया जाएगा.

युद्ध के छह महीने बाद ईरान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है, जहां उसकी करेंसी रियाल रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गिरी है और देश में रोजमर्रा की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं. इसी बीच अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अपनी आर्थिक कार्रवाई को और आक्रामक मोड में ला दिया है.

अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने ईरान को कड़े आर्थिक नतीजों की चेतावनी देने के ठीक एक दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कर दिया है कि जो देश ईरान को पैसों की हेराफेरी या मनी लॉन्ड्रिंग में मदद करेंगे, उन्हें अमेरिकी डॉलर सिस्टम से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा.

ईरान के साथियों पर लगाए जाएंगे कड़े आर्थिक प्रतिबंध

सोमवार (24 अगस्त 2026) को अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने नए पाबंदियों का ऐलान किया, जिनका सीधा मकसद ईरान की कमाई के सारे रास्ते बंद करना है. अमेरिकी सरकार का कहना है कि जो भी देश ईरान के साथ अपने आर्थिक रिश्ते नहीं तोड़ेगा, उस पर भी कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाएंगे. हालांकि बेसेंट ने खुलकर किसी देश का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने साफ लहजे में कहा कि इस विवाद में अब बीच का रास्ता अपनाने का वक्त निकल चुका है.

'वाशिंगटन के इरादों को हल्के में लेने की गलती न करें'

उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी तेहरान की मदद कर रहे हैं, वे वाशिंगटन के इरादों को हल्के में लेने की गलती न करें. कोई भी देश अमेरिकी अर्थव्यवस्था के फायदों का मजा लेते हुए उन लोगों का साथ नहीं दे सकता जो अमेरिका को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं. अब दुनिया के नेताओं को तय करना होगा कि वे खुशहाली चाहते हैं या अकेलापन, शांति चाहते हैं या दहशतगर्दी, अमेरिका का साथ देंगे या ईरान का.

#WATCH | Washington DC | US Treasury Secretary Scott Bessent says, "... The President is making phone calls to world leaders with specific request to cease their interactions with the regime, we are already seeing the results... Nations that facilitate any interactions with the… https://t.co/VguWPpZQm3 pic.twitter.com/jio6YGVf5Q — ANI (@ANI) August 24, 2026

'कातिल शासन' के साथ व्यापार पर सख्त कार्रवाई

प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी वित्त मंत्री ने कहा कि अमेरिका के रुख में कोई भ्रम नहीं होना चाहिए. इस कातिल शासन के साथ किसी भी तरह का व्यापार करने वालों को अमेरिकी ताकत के पूरे असर का सामना करना पड़ेगा. बता दें कि मौजूदा वक्त में चीन, तुर्की और संयुक्त अरब अमीरात ईरान के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार हैं.

युद्ध शुरू होने के छह महीने बाद अमेरिका की इस नई रणनीति का मकसद ईरान की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह बर्बाद करना है. अमेरिका का कहना है कि पाबंदियों से दूरी बनाने वाले देशों को भी ईरान जैसी ही आर्थिक अलग-थलग स्थिति झेलनी पड़ेगी.

बेसेंट ने चेतावनी दी कि ईरान के लिए पैसों की हेराफेरी आसान बनाने वाली किसी भी संस्था को डॉलर के इस्तेमाल से रोक दिया जाएगा और इसके लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है. तेल को पैसों में बदलने या वित्तीय लेनदेन में ईरान की मदद करने वाले हर तंत्र को निशाना बनाया जाएगा. यह कदम पहले से ही पाबंदियों और अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी से जूझ रही ईरानी अर्थव्यवस्था पर दबाव और बढ़ाएगा.

ट्रंप का दावा- ईरान पूरी तरह टूट रहा है

दूसरी तरफ, डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर दावा किया कि ईरान पूरी तरह बिखर रहा है. उन्होंने कहा कि रिपब्लिकन ईरान के खिलाफ जीत दर्ज कर रहे हैं और यह देश अब आर्थिक और सैन्य रूप से तबाही के रास्ते पर है.

इतिहास के सबसे निचले स्तर पर ईरानी रियाल

इस बीच ईरान की मुद्रा रियाल में भारी गिरावट दर्ज की गई है. विदेशी मुद्रा बाजार में 1 अमेरिकी डॉलर की कीमत 20.2 लाख रियाल के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गई. ईरान की मुद्रा पर युद्ध से पहले ही काफी दबाव था और देश भारी महंगाई व नकारात्मक आर्थिक विकास दर से जूझ रहा था. लेकिन लगभग छह महीने से जारी जंग ने हालात और बिगाड़ दिए हैं.

आम ईरानियों के लिए रोजमर्रा का सामान खरीदना बेहद मुश्किल हो गया है. युद्ध की शुरुआत के बाद से चावल के दाम करीब 60 फीसदी और बीफ के दाम 150 फीसदी से ज्यादा बढ़ चुके हैं. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का अनुमान है कि ईरान की जीडीपी में 5 फीसदी से ज्यादा की गिरावट आ सकती है.

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