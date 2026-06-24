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अमेरिका का दावा, ईरान ने परमाणु निरीक्षकों पर जताई सहमति? जानिए क्या होता है इनका काम और क्यों है इतनी अहमियत

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दुनिया

अमेरिका का दावा, ईरान ने परमाणु निरीक्षकों पर जताई सहमति? जानिए क्या होता है इनका काम और क्यों है इतनी अहमियत

अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता चल रही है. इसबीच ही परमाणु निरीक्षण को लेकर सहमति बन गई है. इसको लेकर आगे की बातचीत जारी है. परमाणु निरीक्षकों की टीम ईरान का रुख कर सकती हैं.

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Nitin Sharma

Updated : Jun 24, 2026, 09:07 AM IST

अमेरिका का दावा, ईरान ने परमाणु निरीक्षकों पर जताई सहमति? जानिए क्या होता है इनका काम और क्यों है इतनी अहमियत

अमेरिका का दावा, ईरान ने परमाणु निरीक्षकों पर जताई सहमति

(Credit Image AI)

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.आखिर कौन होते हैं ये परमाणु इंस्पेक्टर और क्यों है इनकी इतनी अहमियत?
.अमेरिका को किस बात की सबसे ज्यादा चिंता
.'डाउन-ब्लेंडिंग' का आम भाषा में क्या मतलब है
.परमाणु निरीक्षण के साथ ही क्या करेगी यह टीम

अमेरिका और ईरान की 60 दिनों के लिए शांति समझौते पर वार्ता जारी है. इसबीच अलग अलग बिंदूओं पर सहमति और असहमति जारी है. इसबीच ही दोनों देशों के बीच परमाणु को लेकर बात हुई, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि ईरान ने परमाणु निरीक्षण पर सहमति जताई है. अब परमाणु निरीक्षक ईरान के परमाणु ठिकानों तक पहुंच सकते हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर परमाणु निरीक्षण कौन होते हैं. ये किसके अंडर में काम करते हैं. यह एजेंसी क्या करती है और परमाणु का निरीक्षण करती है आइए जानते हैं...

आखिर कौन होते हैं ये परमाणु इंस्पेक्टर और क्यों है इनकी इतनी अहमियत

दुनिया भर में परमाणु गतिविधियों पर नजर रखने का काम इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी (IAEA) करती है.इसके विशेषज्ञ वैज्ञानिक, इंजीनियर और तकनीकी अधिकारी अलग अलग देशों की परमाणु सुविधा और शक्तियों का निरीक्षण करते हैं. इनका काम सिर्फ किसी संयंत्र का दौरा करना नहीं होता. वे यह सुनिश्चित करते हैं कि परमाणु सामग्री का इस्तेमाल बिजली उत्पादन, चिकित्सा या वैज्ञानिक शोध जैसे शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए हो रहा है या नहीं. निरीक्षक रिकॉर्ड की जांच करते हैं, नमूने लेते हैं और निगरानी उपकरणों के जरिए परमाणु सामग्री की आवाजाही पर नजर रखते हैं. यही वजह है कि जब किसी देश में निरीक्षकों की पहुंच सीमित होती है, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ जाती है.

अमेरिका को सबसे ज्यादा चिंता किस बात की है

वाशिंगटन की प्राथमिक चिंता ईरान के पास मौजूद सबसे ज्यादा संवर्धित यूरेनियम यानि बेहद शक्तिशाली समृद्ध यूरेनियम को लेकर है. अमेरिका चाहता है कि अंतरराष्ट्रीय निरीक्षक इस भंडार की स्थिति की पुष्टि करें और यह देखें कि कहीं इसका इस्तेमाल सैन्य कार्यक्रमों की दिशा में तो नहीं हो रहा है. हाल के सालों में क्षेत्रीय तनाव और सैन्य घटनाओं के बाद निरीक्षकों की पहुंच प्रभावित हुई थी, ऐसे में निगरानी की वापसी को भरोसा बहाल करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है. एक्सपर्ट्स का दावा है कि अगर निरीक्षक नियमित रूप से काम कर पाते हैं तो परमाणु कार्यक्रम को लेकर अनिश्चितता कम हो सकती है, जिससे पश्चिम एशिया में तनाव घटाने की कोशिशों को भी बल मिलेगा.

'डाउन-ब्लेंडिंग' का आम भाषा में क्या मतलब है

परमाणु बहस में सबसे ज्यादा चर्चा जिस शब्द की हो रही है, वह है "डाउन-ब्लेंडिंग". सरल भाषा में समझें तो यह बहुत ज्यादा संवर्धित यूरेनियम की शक्ति को कम करने की प्रक्रिया है. इसमें हाई लेवल के संवर्धित यूरेनियम को कम सांद्रता वाले यूरेनियम के साथ मिलाया जाता है, जिससे उसकी बढ़ोतरी का स्तर कम हो जाता है. इसके बाद यह सामग्री परमाणु हथियार निर्माण के लिए कम उपयोगी और नागरिक उपयोग के लिए ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है. यही वजह है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय इस प्रक्रिया को तनाव कम करने वाले कदम के रूप में देखता है.

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