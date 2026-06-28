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हिंदी न्यूज़दुनिया

दुनिया

अमेरिका-ईरान में फिर बढ़ा तनाव! ट्रंप की सैन्य चेतावनी से दुनिया में बढ़ी बेचैनी, जानिए क्या पड़ेगा असर

अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर से तनाव पैदा हो गया है. इसको लेकर दुनिया के दूसरे कई देशों की चिंता बढ़ गई है. इसकी वजह से दोनों देशों के बीच युद्ध से अन्य देशों का भी आर्थिंक रूप से प्रभावित होना है. 

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Nitin Sharma

Updated : Jun 28, 2026, 09:23 AM IST

अमेरिका-ईरान में फिर बढ़ा तनाव! ट्रंप की सैन्य चेतावनी से दुनिया में बढ़ी बेचैनी, जानिए क्या पड़ेगा असर

अमेरिका-ईरान में फिर बढ़ा तनाव

(Credit Image AI)

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TRENDING NOW

.क्या फिर बड़े युद्ध की ओर बढ़ रहा है मिडिल ईस्ट
.तेल टैंकर पर हमले के बाद अमेरिका का जवाब
.ट्रंप की ईरान को चेतावनी, समझौता तोड़ा तो कार्रवाई और तेज होगी
.सिर्फ युद्ध नहीं, वैश्विक कारोबार भी दांव पर

अमेरिका और ईरान में युद्ध विराम में 60 दिन की बातचीत के बीच एक बार फिर से तनाव की स्थिति पैदा हो गई है. ईरान द्वारा तेल के जहाज के हमले के बाद अमेरिका ने भी ईरानी पर कई हमलों को अंजाम दिया है. वहीं ट्रंप ने ईरान को हमला न रोकने पर बातचीत बंद कर युद्ध को दोबारा से शुरू करने के साथ ही नष्ट की धमकी दी है, जिसके बाद दुनियाभर में बेचैनी बढ़ गई है. इसकी वजह अमेरिका और ईरान के बीच हो रहे युद्ध का प्रभाव दुनिया के ज्यादातर देशों पर पड़ना है. यह वहां के आम लोगों तक को प्रभावित कर रहा है. आइए जानते हैं कि क्या फिर से दोनों देश युद्ध की तरफ बढ़ेंगे...

क्या पश्चिम एशिया फिर बड़े युद्ध की ओर बढ़ रहा है

सिर्फ कुछ दिन पहले जिस युद्धविराम को राहत की शुरुआत माना जा रहा था, अब उसी पर सवाल उठने लगे हैं. अमेरिका ने ईरान के खिलाफ एक और सैन्य कार्रवाई की है, जबकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ संकेत दिया है कि अगर संघर्ष दोबारा बढ़ा तो जवाब पहले से ज्यादा सख्त होगा.यह सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं है. दुनिया के सबसे अहम समुद्री व्यापार मार्गों में से एक पर बढ़ता तनाव तेल की कीमतों से लेकर महंगाई और वैश्विक सप्लाई चेन तक असर पर डाल सकता है.

तेल टैंकर पर हमले के बाद अमेरिका का जवाब

अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) के अनुसार, होर्मुज जलडमरूमध्य के पास पनामा के झंडे वाले तेल टैंकर 'किकू' पर कथित ड्रोन हमले के बाद अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया. बताया गया कि कार्रवाई के दौरान सैन्य निगरानी प्रणाली, एयर डिफेंस नेटवर्क, संचार तंत्र, ड्रोन स्टोरेज और समुद्री माइन बिछाने से जुड़ी क्षमताओं को निशाना बनाया गया. अमेरिका का दावा है कि यह ऑपरेशन समुद्री व्यापार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया.

तनाव बढ़ा तो फिर बढ़ सकते हैं तेल के दाम

होर्मुज जलडमरूमध्य से दुनिया के बड़े हिस्से का कच्चा तेल गुजरता है. अगर यहां तनाव लगातार बढ़ता है, तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा हो सकता है. इसका असर भारत जैसे आयातक देशों में पेट्रोल-डीजल, ट्रांसपोर्ट लागत और रोजमर्रा की कई वस्तुओं की कीमतों पर भी दिखाई दे सकता है.

ट्रंप ने दी नई चेतावनी, बोले- समझौता तोड़ा तो कार्रवाई और तेज होगी

सैन्य कार्रवाई के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान ने युद्धविराम का फिर उल्लंघन किया तो अमेरिका और बड़े सैन्य कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा. उन्होंने दावा किया कि हालिया कार्रवाई ईरान की सैन्य क्षमताओं को कमजोर करने के लिए की गई है और भविष्य में किसी भी आक्रामक कदम का जवाब और सख्ती से दिया जाएगा. उधर, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी कहा कि अगर किसी मुद्दे पर मतभेद हैं तो बातचीत का रास्ता अपनाया जाना चाहिए, लेकिन हिंसक कार्रवाई का जवाब भी हिंसा से ही दिया जाएगा. 

समझौता अभी अधूरा, इसलिए बना हुआ है खतरा

अमेरिका और ईरान के बीच फिलहाल एक अंतरिम व्यवस्था लागू है, जिसके तहत दोनों देशों को कई अहम मुद्दों पर अंतिम सहमति बनाने के लिए सीमित समय मिला है. इनमें परमाणु कार्यक्रम, बहुत ज्यादा संवर्धित यूरेनियम का भविष्य और समुद्री व्यापार की सुरक्षा जैसे संवेदनशील विषय शामिल हैं.यही वजह है कि किसी भी नई सैन्य घटना से बातचीत की पूरी प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है और क्षेत्र में अस्थिरता फिर बढ़ सकती है.

सिर्फ युद्ध नहीं, वैश्विक कारोबार भी दांव पर

इस पूरे युद्ध का सबसे बड़ा असर केवल सैन्य मोर्चे पर नहीं है. वैश्विक शिपिंग कंपनियां पहले ही इस क्षेत्र को लेकर अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम कर रही हैं. अगर जहाजों का रास्ता बदलता है या बीमा लागत बढ़ती है, तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार महंगा हो सकता है. इसका असर धीरे-धीरे खाद्य पदार्थों, ईंधन, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य आयातित सामानों की कीमतों पर भी पड़ेगा. यानी पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव आम लोगों की जेब पर भी अप्रत्यक्ष दबाव डाल सकता है, भले ही लड़ाई हजारों किलोमीटर दूर क्यों न हो.

जानिए क्यों अहम है होर्मुज जलडमरूमध्य

दुनिया के सबसे व्यस्त ऊर्जा व्यापार मार्गों में इसकी गिनती होती है. खाड़ी देशों से निकलने वाला बड़ा हिस्सा कच्चा तेल और एलएनजी इसी रास्ते से वैश्विक बाजार तक पहुंचता है. इसके साथ ही इस रास्ते में किसी भी तरह की रुकावट का असर अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार पर तुरंत दिखाई देता है.

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