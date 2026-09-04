मिडिल ईस्ट में अमेरिका की बड़ी तैयारी, 2027 तक क्यों रुकेंगे 50 हजार सैनिक? जानिए ट्रंप का पूरा प्लान

अमेरिका ने ईरान के साथ बढ़ते संघर्ष के बीच मध्य पूर्व में अपने 50,000 सैनिकों की तैनाती को 2027 तक बढ़ाने की योजना बनाई है, जिससे सैनिकों पर दबाव बढ़ रहा है।

मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 50,000 सैनिकों की तैनाती को 2027 तक बढ़ाया जा सकता है.

मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 19 युद्धपोत (2 विमानवाहक पोत, 13 डेस्ट्रॉयर), हवाई रक्षा इकाइयां और फाइटर स्क्वाड्रन तैनात हैं.

'ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट' के जरिए ईरान के तेल, शिपिंग और डिजिटल एसेट्स को ब्लॉक किया जा रहा है.



Trump Military Briefing On Iran: अमेरिका और ईरान के बीच का संघर्ष सातवें महीने में प्रवेश कर चुका है और इसके शांत होने के आसार नहीं हैं. हाल ही में आई रिपोर्ट्स के अनुसार, अमेरिकी रक्षा विभाग (Pentagon) यहां सैनिकों की तैनाती को साल 2027 तक बढ़ाने की योजना बना रहा है. यह जानकारी '82nd एयरबोर्न डिवीजन' के जवानों के परिवारों को भेजे गए पत्र से मिली है.

रिपोर्ट के अनुसार, यह कदम अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) द्वारा ईरान के भीतर हमलों और जवाबी कार्रवाई में खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी संपत्तियों को निशाना बनाए जाने के बाद उठाया गया है.

ईरान को लेकर अमेरिका का क्या है मंशा?

हाल ही में अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के अंदर कई ठिकानों पर हवाई हमले किए. जवाब में ईरान ने भी खाड़ी क्षेत्र में जवाबी हमले किए. ईरानी अधिकारियों के अनुसार, अमेरिकी हमलों में 18 लोगों की मौत हुई और 142 घायल हुए हैं.

इस गंभीर टकराव के बीच, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप युद्ध के अगले कदमों पर विचार कर रहे हैं. पेंटागन यहां अपनी बड़ी सैन्य मौजूदगी बनाए रखना चाहता है ताकि ट्रंप के विकल्प खुले रहें. वर्तमान में यहां लगभग 50,000 सैनिक, 19 युद्धपोत, वायु रक्षा इकाइयां, लड़ाकू विमान और पैराट्रूपर्स तैनात हैं.

मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैनिकों की मुख्य भूमिका क्या है?

मिडिल ईस्ट में तैनात अमेरिकी सेना को मुख्य रूप से तीन बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जिनमें ईरान द्वारा दागी जाने वाली मिसाइलों को हवा में ही रोकना, होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों की रक्षा करना और ईरानी बंदरगाहों व तटीय क्षेत्रों की नाकेबंदी करना शामिल है ताकि उनका बाहरी व्यापार पूरी तरह से ठप किया जा सके.

ट्रंप के पास सैन्य ईरान पर कार्रवाई के क्या विकल्प हैं?

अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पिछले महीने राष्ट्रपति ट्रंप को ईरान के खिलाफ आगे के मिलिट्री एक्शन के लिए कई कड़े ऑप्शन्स की ब्रीफिंग दी गई थी, जिनमें ईरान के सैन्य और रणनीतिक ठिकानों पर हवाई हमलों को और तेज करना, हॉर्मुज जलडमरूमध्य के पास स्थित स्ट्रैटेजिक रूप से इम्पॉर्टेंट ईरानी द्वीपों पर कब्जा करने के लिए ग्राउंड ट्रूप्स भेजना और ईरान के किलेबंद अंडरग्राउंड ठिकाने 'पिकाक्स माउंटेन' पर बमबारी करना शामिल है, जिसका इस्तेमाल ईरान द्वारा गुप्त परमाणु गतिविधियों के लिए किए जाने का अंदेशा है.

पेंटागन ने हाल ही में हॉर्मुज के आसपास करीब 60 ईरानी सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं, जिसमें उनके एयर-डिफेंस सिस्टम, रडार स्टेशन, समुद्री बुनियादी ढांचे, सुरंगें खोदने वाली और माइन-बिछाने वाली सुविधाएं तथा संचार नेटवर्क शामिल थे.

जंग की जगह आर्थिक दबाव पर भरोसा?

सैन्य कार्रवाई के साथ-साथ राष्ट्रपति ट्रंप ईरान को बातचीत की मेज पर लाने के लिए आर्थिक हथियारों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं. हाल ही में अमेरिका ने 'ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट' की शुरुआत की है, जो ईरान के प्रमुख आर्थिक स्तंभों को निशाना बनाता है. इसमें तेल, शिपिंग, विमानन और डिजिटल संपत्तियां शामिल हैं.

ट्रंप का मानना है कि इस भारी आर्थिक दबाव से ईरान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा जाएगी, जिससे या तो वह अपने परमाणु कार्यक्रम को बंद करने पर मजबूर होगा या फिर वहां की सत्ता का पतन हो जाएगा. ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'हॉर्मुज जलडमरूमध्य पर लगभग पूरा नियंत्रण होने और उनकी अर्थव्यवस्था के पूरी तरह ध्वस्त होने के साथ, हमारी स्थिति अब बहुत बेहतर है'.

अमेरिकी सैनिकों पर क्यों बढ़ रहा है दबाव?

लगातार बढ़ती तैनाती के कारण अमेरिकी सैनिकों पर मानसिक और शारीरिक दबाव बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है, जहां आर्मी की एयर-डिफेंस यूनिट्स की नॉर्मल तैनाती अवधि को 9 महीने से बढ़ाकर सीधे 12 महीने कर दिया गया है.

इसके अलावा, अमेरिकी नौसेना के 19 युद्धपोत जिनमें दो विमानवाहक पोत और 13 गाइडेड-मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स शामिल हैं लगातार समुद्र में डटे हुए हैं, और इन डिस्ट्रॉयर्स को कोई रेगुलर आराम मिलने के बजाय महीनों तक लगातार पानी में ही तैनात रहना पड़ रहा है. इस सिचुएशन का सबसे बुरा असर यह हो रहा है कि लंबे समय तक वेपन्स और जहाजों के लगातार इस्तेमाल के कारण उनके मेंटेनेंस में भारी देरी हो रही है, जिसे ठीक करने में कई साल लग सकते हैं.



