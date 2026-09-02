मिडिल ईस्ट में छिड़ा महायुद्ध! US-ईरान फिर आमने-सामने, कुवैत-बहरीन से जॉर्डन तक मिसाइल-ड्रोन हमले

मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच जंग एक बार फिर भड़क उठी है, जहां अमेरिका ने ईरान के IRGC ठिकानों पर एयरस्ट्राइक की तो जवाब में ईरान ने जॉर्डन, बहरीन और इराक स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए.

करीब एक महीने तक शांत रहने के बाद मिडिल ईस्ट में एक बार फिर युद्ध भड़क उठा है. अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है. अमेरिका ने मंगलवार को लगातार दूसरे दिन ईरान के अंदर मौजूद इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए.

अमेरिका का कहना है कि यह कार्रवाई स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास जहाजों पर हमले और अमेरिकी सैनिकों पर मंडराते खतरे के जवाब में की गई है. अमेरिकी हमलों के तुरंत बाद ईरान ने भी बड़ा पलटवार किया.

जॉर्डन पर दागीं मिसाइलें

ईरान ने जॉर्डन में मौजूद प्रिंस हसन एयरबेस और अमेरिकी मरीन ठिकानों को निशाना बनाकर बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं. जॉर्डन की सेना का दावा है कि उसने 13 में से 10 मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया.

बहरीन और कुवैत पर हमले

बहरीन के शेख ईसा एयरबेस और कुवैत में भी बड़े पैमाने पर ड्रोन हमले हुए हैं. ईरान ने उत्तरी इराक के इरबिल में बने अमेरिकी ठिकानों और गोदामों को तबाह करने का दावा किया है. ईरानी सेना का दावा है कि उसके इस जवाब में कई अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं, हालांकि अमेरिका ने इन दावों को पूरी तरह खारिज किया है.

⚡️JUST IN: Direct Ballistic Missile Strikes have been reported at U.S. Air Bases in Jordan



Dozens of Missiles have been Launched pic.twitter.com/A6Aw7WAAJT — Iran Observer (@IranObserver0) September 1, 2026

नागरिक ठिकानों पर नुकसान और ट्रंप की चेतावनी

ईरानी मीडिया के मुताबिक, बंदर अब्बास, चाबहार और सिरिक समेत कई शहरों में तेज धमाके सुने गए. सिरिक शहर में एक शादी समारोह वाले घर पर अमेरिकी मिसाइल गिरने से एक बच्चे समेत 4 लोगों की मौत हो गई और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए.

हमले के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर मोज्तबा खामेनेई ने अमेरिका को कड़ा सबक सिखाने की बात कही है. दूसरी तरफ, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सख्त चेतावनी दी है. ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान ने फिर से कोई हिमाकत की, तो उसे इससे भी बड़ा और करारा जवाब मिलेगा.

दुनिया पर असर और तेल संकट

इस जंग का सबसे बड़ा असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है. होर्मुज की खाड़ी में तेल टैंकरों पर हमले के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतों में 4% की बढ़ोतरी हो चुकी है. ईरान ने दुनिया के सबसे अहम समुद्री तेल मार्ग पर जहाजों की आवाजाही रोक रखी है, जिससे वैश्विक संकट गहरा रहा है.

IAEA की चिंता

अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) ने साफ किया है कि वो काफी समय से ईरान के परमाणु ठिकानों की जांच नहीं कर पा रही है, जिससे वहां के यूरेनियम भंडार का सही अंदाजा लगाना मुश्किल है.

शांति की कोशिशें

वहीं, सऊदी अरब और ओमान के बीच क्षेत्र में शांति बहाल करने को लेकर बातचीत चल रही है. इसी बीच गाजा में इजरायली सेना के ऑपरेशन के दौरान हमास का एक बड़ा अधिकारी पकड़ा गया, जबकि यमन में सुरक्षा बलों ने आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के प्रवक्ता अबू हुजैफा को ढेर कर दिया. मिडिल ईस्ट के बिगड़ते हालात को देखते हुए अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए पूरे क्षेत्र में ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है.

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