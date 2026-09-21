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युद्ध खत्म करने के लिए ईरान ने रखीं शर्तें, डोनाल्ड ट्रंप के बयान से बढ़ी हलचल

युद्ध खत्म करने के लिए ईरान ने रखीं शर्तें, डोनाल्ड ट्रंप के बयान से बढ़ी हलचल

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युद्ध खत्म करने के लिए ईरान ने रखीं शर्तें, डोनाल्ड ट्रंप के बयान से बढ़ी हलचल

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए जल्द ही बड़े कदम उठाने के संकेत दिए हैं और बातचीत से लेकर सैन्य कार्रवाई तक के विकल्प खुले रखे हैं.

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Gaurav Barar

Updated : Sep 21, 2026, 07:59 AM IST

युद्ध खत्म करने के लिए ईरान ने रखीं शर्तें, डोनाल्ड ट्रंप के बयान से बढ़ी हलचल

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Image- IANS)

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अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच गया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ संकेत दिए हैं कि वॉशिंगटन ईरान को लेकर अपने अगले कदम पर विचार कर रहा है. उन्होंने कहा कि वह फिलहाल फैसला लेने के मूड में हैं और चेतावनी दी कि जल्द ही कुछ बहुत बड़ा हो सकता है.

फॉक्स न्यूज के साथ हुई बातचीत में रविवार (20 सितंबर 2026) को ट्रंप ने कहा कि ईरान से निपटने के लिए अमेरिका के पास कई रास्ते खुले हैं. उन्होंने तीन मुख्य विकल्पों का जिक्र किया- ईरान को पूरी तरह तबाह करना, उसकी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह बर्बाद होने देना, या फिर बातचीत के जरिए समझौता करना. 

ट्रंप ने ईरान को दी चेतावनी

तेहरान को सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए ट्रंप ने कहा, "मेरा सवाल यह है कि मुझे पूरे देश को कब और कैसे तबाह करना है? बेहतर होगा कि वे सही तरीके से पेश आएं." दूसरी ओर, तेहरान ने कतर के जरिए अमेरिका को अपनी कुछ मांगें भेजी हैं. कतर इस समय दोनों देशों के बीच बिचौलिए की भूमिका निभा रहा है. ईरान ने साफ कर दिया है कि नई बातचीत तभी संभव होगी जब जंग रुकेगी और उस पर लगी समुद्री नाकाबंदी हटाई जाएगी.

क्या ईरानी राष्ट्रपति से मिलेंगे ट्रंप?

संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के लिए ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान के न्यूयॉर्क जाने की संभावना है. जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या वह इस यात्रा के दौरान पेजेशकियान से मिलेंगे, तो उन्होंने कहा कि वह बातचीत के लिए तैयार हो सकते हैं. ईरानी मीडिया के मुताबिक, पेजेशकियान एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ अमेरिका जाने वाले हैं, जहां वे अन्य वैश्विक नेताओं से भी मुलाकात करेंगे.

इसके अलावा, ट्रंप ने यमन के हूती विद्रोहियों का भी जिक्र किया. उन्होंने बताया कि सऊदी अरब पर हाल ही में हुए मिसाइल हमलों के बाद भी अमेरिका हूती समूह के संपर्क में है. ट्रंप के अनुसार, हूतियों ने अमेरिकी कर्मचारियों या ठिकानों को निशाना न बनाने पर सहमति जताई है.

कतर के जरिए ईरान की 7 शर्तें 

ईरान के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि उन्होंने बातचीत दोबारा शुरू करने के लिए वॉशिंगटन के सामने 7 शर्तें रखी हैं. ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रमुख मोहसेन रजाई ने बताया कि तेहरान की प्रमुख मांगों में सभी मोर्चों पर युद्ध की समाप्ति, ईरान के फ्रीज किए गए पैसों की वापसी और समुद्री नाकाबंदी को हटाना शामिल है.

अमेरिका के सहयोगियों को ईरान की चेतावनी 

तनाव के बीच ईरान के केंद्रीय सैन्य कमान ने दावा किया है कि अमेरिका क्षेत्र के कुछ देशों के साथ मिलकर ईरान पर एक और सैन्य कार्रवाई की तैयारी कर रहा है. ईरानी सेना ने वॉशिंगटन का साथ देने वाले पड़ोसी देशों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि उन्हें भी इस दुस्साहस का भागीदार माना जाएगा और ऐसे देशों को ईरान की सेना से किसी भी तरह की नरमी की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए. 

ये भी पढ़ें- सऊदी पर हूती हमलों के बाद युद्ध में उतरेगा तुर्की? क्या 'मक्का रक्षा समझौते' के तहत शुरू होगी नई जंग

 

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