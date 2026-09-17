रूस से तेल खरीदना भारत को पड़ेगा भारी? US House से पास हुआ 100% टैरिफ वाला बिल, अब ट्रंप लेंगे फैसला

अमेरिका के लिंडसे ग्राहम एक्ट के तहत रूस से तेल और गैस की खरीद जारी रखने वाले देशों पर 100 प्रतिशत तक का टैरिफ लगाया जा सकता है. इसमें रूस के सबसे बड़े तेल खरीदारों में भारत और चीन को शामिल किया है. ऐसे में इस टैरिफ के लागू होने पर सबसे ज्यादा प्रभावित भारत और चीन ही होंगे.

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से भारत पर टैरिफ बम फोड़ दिया है. इसको लेकर पिछले कई दिनों से अमेरिकी संसद में बहस चली. इसके बाद अमेरिकी संसद के निचले सदन यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने कड़ा रूस प्रतिबंध बिल पास कर दिया है. इस कदम से मॉस्को से तेल खरीदने वाले देशों पर 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने का रास्ता साफ होता दिख रहा है. अब इस पर यूएस राष्ट्रपति ट्रंप को रूस पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार मिल गया है. इसके साथ ही रूस से तेल खरीदने वाले भारत और चीन जैसे 4 देशों पर टैरिफ लगाने का अधिकार भी मिल गया है.

क्या है अमेरिकी संसद का यह नया लिंडसे ग्राहम एक्ट

अमेरिकी कांग्रेस में पास हुआ यह नया कानून मुख्य रूप से रूस और ईरान पर नकेल कसने के लिए लाया गया है. इसके तहत रूस के एनर्जी सेक्टर और उसके 'शैडो फ्लीट' गुप्त जहाजी बेड़े को निशाना बनाया जा रहा है. इस बिल में प्रावधान है कि जो देश रूस से बड़े पैमाने पर कच्चा तेल और गैस खरीदते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति उन पर 100 प्रतिशत तक का भारी-भरकम टैक्स लगा सकते हैं. चूंकि भारत रूस के सबसे बड़े तेल खरीदारों में शामिल है, इसलिए यह कानून सीधे तौर पर भारत की अर्थव्यवस्था के रडार पर आ गया है.

भारत और चीन पर क्यों बढ़ रहा है दबाव

जब से यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है, भारत ने अपनी ऊर्जा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए रूस से रियायती दरों पर कच्चा तेल खरीदना जारी रखा. अमेरिका का यह नया कानून दुनिया के शीर्ष पांच तेल आयातकों को टार्गेट करता है. वॉशिंगटन का तर्क है कि इस तेल व्यापार से मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल रूस युद्ध में कर रहा है, लेकिन वहीं अमेरिका के रूस से तेल खरीद पर लगाने वाले टैरिफ से भारत और चीन पर दबाव बढ़ जाएगा.

अमेरिकी राजनीति और घरेलू मजबूरियां

इस बिल के पास होने के पीछे सिर्फ अंतरराष्ट्रीय कूटनीति नहीं, बल्कि अमेरिकी घरेलू राजनीति भी जुड़ी है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन और वहां के सांसदों पर यूक्रेन समर्थक लॉबी का भारी दबाव है. इस बिल के जरिए अमेरिकी नेतृत्व यह जताना चाहता है कि वह रूस की आर्थिकी को पूरी तरह सुखाना चाहता है. हालांकि, डेमोक्रेट्स के एक धड़े का यह भी मानना है कि इस तरह के बेकाबू अधिकारों से वैश्विक व्यापार में भारी अस्थिरता पैदा हो सकती है.

100 प्रतिशत टैरिफ पर अब ट्रंप लेंगे फैसला

रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 100 प्रतिशत टैरिफ पर संसद से मुहर लगने के बाद फैसला ट्रंप के हाथ में आ गया है. इस बिल को कानून बनने के लिए अब अमेरिकी राष्ट्रपति के अंतिम हस्ताक्षर की जरूरत है. इस नीति का दायरा दुनिया के शीर्ष 5 तेल आयात करने वाले देशों पर केंद्रित है. वहीं इस बिल के जरिए चीन और भारत समेत कई देशों के प्रोडक्ट्स पर भी टैरिफ लग सकता है.