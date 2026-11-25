यह पॉलिसी उन परिवारों को प्रभावित करेगी, जिनके कुछ सदस्य अप्रवासी हैं. जो अमेरिका के नागरिक हैं वो तो संघीय आवास सहायता के लिए पात्र हैं, लेकिन अन्य सदस्य इमिग्रेशन की वजह से पात्र नहीं हैं.

ट्रंप सरकार के नए आवास नियम को लेकर कई अमेरिकी राज्यों ने आपत्ति जताई है और अब उन्होंने नई पॉलिसी के खिलाफ केस फाइल कर दिया है. नई पॉलिसी का असर अप्रवासियों के साथ अमेरिकी नागरिकों पर भी पड़ सकता है. सोमवार (23 नवंबर, 2026) को मैसाचुसेट्स की एक संघीय अदालत में मुकदमा दायर किया गया है, जिसमें 'आवास और शहरी विकास विभाग' (HUD) की एक नीति को चुनौती दी गई है. यह नीति सार्वजनिक आवास, रेंटल वाउचर और अन्य सब्सिडी वाले आवास कार्यक्रमों को प्रभावित करती है.

कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क और मैसाचुसेट्स जैसे स्टेट इस नीति के खिलाफ हैं. इनके साथ अन्य राज्य, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया और पेंसिल्वेनिया के गवर्नर जोश शापिरो भी शामिल हैं. वह कोर्ट से इस नियम को रद्द करने और इसे लागू होने से रोकने की मांग कर रहे हैं. यह पॉलिसी उन परिवारों को प्रभावित करेगी, जिनके कुछ सदस्य अप्रवासी हैं. जो अमेरिका के नागरिक हैं वो तो संघीय आवास सहायता के लिए पात्र हैं, लेकिन अन्य सदस्य इमिग्रेशन की वजह से पात्र नहीं हैं.

वर्तमान पॉलिसी के तहत, परिवार के पात्र सदस्यों को ही सब्सिडी मिलती है, वहीं, जो सदस्य सब्सिडी लेने के पात्र नहीं हैं, वह इनके साथ रह सकते हैं. नया नियम इस व्यवस्था को हमेशा के लिए खत्म कर देगा. इससे पात्र नागरिक और आप्रवासी लोग सहायता से वंचित हो सकते हैं, क्योंकि जिन परिवारों का एक भी सदस्य सब्सिडी का पात्र नहीं है, उन फैमिली को इसका लाभ नहीं मिलेगा.

कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल रॉब बोंटा ने कहा कि परिवारों को एक साथ रहने और सिर पर छत होने के बीच चुनाव करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए. उनके कार्यालय का अनुमान है कि कैलिफोर्निया में 7,000 से ज्यादा ऐसे परिवार प्रभावित हो सकते हैं, जिनमें अमेरिकी नागरिक बच्चे भी शामिल हैं.

एचयूडी ने 12 नवंबर को अंतिम नियम जारी किया था, जो 14 दिसंबर से लागू हो जाएगा. इसके तहत, इन आवास कार्यक्रमों के लिए आवेदन करने वाले या लाभ पाने वाले सभी लोगों को अपनी नागरिकता या पात्र आव्रजन दर्जे का वेरिफिकेशन कराना होगा, चाहे उनकी उम्र कुछ भी हो. एचयूडी का अनुमान है कि इस नीति के जरिए सालाना 167 मिलियन से 218 मिलियन डॉलर की रेंटल सहायता उन परिवारों को मिल सकती है जो पूरी तरह से पात्र हैं और उन्हें मदद का इंतेजार है. विभाग इसे सरकारी बचत नहीं, बल्कि सहायता का पुनर्वितरण (एक जगह से दूसरी जगह सहायता का जाना) मानता है.

यह नियम पात्रता की जांच के दौरान अस्थाई सहायता को बनाए रखता है. साथ ही, यह पात्र परिवारों को सहायता बंद होने की प्रक्रिया में कुछ समय की छूट देता है, जो 18 महीने तक बढ़ सकती है. वहीं राज्यों की शिकायत है कि कांग्रेस ने स्पष्ट रूप से 'मिक्सड स्टेटस फैमिली' के लिए आंशिक सहायता को सुरक्षित रखा था, और विभाग किसी नियम (रेगुलेशन) के जरिए इन सुरक्षा उपायों को खत्म नहीं कर सकता. उनका यह भी तर्क है कि एचयूडी ने विस्थापन, प्रशासनिक बोझ और उन खर्चों पर पर्याप्त रूप से विचार नहीं किया, जिनका सामना राज्य और स्थानीय सरकारों को करना पड़ सकता है, यदि परिवारों को अपने घर खोने पड़ें. ये राज्यों के तर्क हैं, न कि किसी जज के निष्कर्ष.

शहरों, काउंटियों और आवास एजेंसियों का एक अलग समूह भी इस नीति को चुनौती दे रहा है. न्यूयॉर्क शहर ने सोमवार को घोषणा की कि वह सैन फ्रांसिस्को के नेतृत्व वाले उस मुकदमे में शामिल हो गया है. शहर का कहना है कि यह नियम उन पात्र निवासियों को प्रभावित कर सकता है जो किसी ऐसे परिवार के सदस्य के साथ रहते हैं जो पात्र नहीं हैं, इनमें अमेरिकी नागरिक और कानूनी रूप से स्थाई निवासी भी शामिल हैं. उसने चेतावनी दी कि इस बदलाव से किराया सहायता देने वाली एजेंसियों पर वेरिफिकेशन का अतिरिक्त काम भी बढ़ जाएगा.



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